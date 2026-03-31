Головин назвал самого сильного соперника в карьере: «Любой чувак в футболе так подумает»

— Против кого ты играл и думал: «Ни фига себе»?
— Такое было. Наверное, это Мбаппе.
— Когда он в «ПСЖ» был?
— Да. С ним прямо… Я думаю, что любой чувак в профессиональном футболе так подумает.
— Почему?
— Он суперумный, супербыстрый. У него все качества атакующие на таком уровне… Я думаю, что ни один защитник сейчас обороняться против него не в силах. Именно один в один, — приводит слова Головина пресс-служба сборной России.
Сегодня, 31 марта, в 20:00 (мск) сборная России проведет товарищеский матч против команды Мали в Санкт-Петербурге.