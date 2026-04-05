«Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в матче чемпионата Испании

МАДРИД, 5 апреля. /ТАСС/. «Барселона» со счетом 2:1 обыграла «Атлетико» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в Мадриде.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Маркус Рэшфорд (42-я минута) и Роберт Левандовский (87). У проигравших отличился Джулиано Симеоне (39). В компенсированное к первому тайму время с поля был удален игрок хозяев Нико Гонсалес.
«Барселона» одержала шестую победу подряд в чемпионате Испании и лидирует в турнирной таблице, набрав 76 очков. Каталонская команда увеличила отрыв от идущего на втором месте «Реала» до 7 очков. «Реал» в матче 30-го тура со счетом 1:2 уступил «Мальорке». «Атлетико» с 57 очками располагается на 4-й строчке.
В следующем туре «Барселона» примет «Эспаньол», «Атлетико» на выезде сыграет с «Севильей». Встречи пройдут 11 апреля. 8 апреля «Барселона» и «Атлетико» сыграют между собой в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Диего Симеоне
Ханс-Дитер Флик
Джулиано Симеоне
(Клеман Лангле)
39′
Маркус Рэшфорд
(Дани Ольмо)
42′
Роберт Левандовски
87′
1
Хуан Муссо
50′
16
Науэль Молина
45′
23
Николас Гонсалес
22′
45+7′
11
Тьяго Альмада
24
Робен Ле Норман
21
Обед Варгас
20
Джулиано Симеоне
61′
2
Хосе Хименес
15
Клеман Лангле
53′
68′
28
Тауфик Сейду
90+3′
6
Коке
45′
46′
3
Маттео Руджери
7
Антуан Гризманн
61′
47
Хави Морсильо
10
Алекс Баэна
61′
9
Александр Серлот
13
Хоан Гарсия
2
Жоау Канселу
10
Ламин Ямаль
20
Дани Ольмо
5
Пау Кубарси
18
Херард Мартин
50′
8
Педри
4
Рональд Араухо
40′
22
Марк Берналь
62′
23
Жюль Кунде
14
Маркус Рэшфорд
79′
9
Роберт Левандовски
16
Фермин Лопес
45′
46′
7
Ферран Торрес
24
Эрик Гарсия
78′
6
Гави
Главный судья
Матео Бускетс Феррер
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти