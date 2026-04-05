«Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в матче чемпионата Испании

«Барселона» одержала шестую победу подряд в чемпионате Испании и лидирует в турнирной таблице, набрав 76 очков. Каталонская команда увеличила отрыв от идущего на втором месте «Реала» до 7 очков. «Реал» в матче 30-го тура со счетом 1:2 уступил «Мальорке». «Атлетико» с 57 очками располагается на 4-й строчке.