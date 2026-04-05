Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
13:30
Удинезе
:
Комо
П1
5.20
X
3.83
П2
1.73
Футбол. Италия
16:00
Лечче
:
Аталанта
П1
4.87
X
3.76
П2
1.77
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
Торпедо
П1
3.05
X
3.30
П2
2.40
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Осасуна
2
Футбол. Италия
завершен
Интер
5
:
Рома
2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Марсель
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Локомотив
1
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Севилья
0
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Торино
1
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Кельн
2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Осер
1
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Париж
1
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Нант
0
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Сельта
3
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Нефтехимик
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Балтика
2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Санкт-Паули
1
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Болонья
2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Лион
0
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Факел
2
«Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в матче чемпионата Испании

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу каталонцев.

Источник: Reuters

МАДРИД, 5 апреля. /ТАСС/. «Барселона» со счетом 2:1 обыграла «Атлетико» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в Мадриде.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Маркус Рэшфорд (42-я минута) и Роберт Левандовский (87). У проигравших отличился Джулиано Симеоне (39). В компенсированное к первому тайму время с поля был удален игрок хозяев Нико Гонсалес.

«Барселона» одержала шестую победу подряд в чемпионате Испании и лидирует в турнирной таблице, набрав 76 очков. Каталонская команда увеличила отрыв от идущего на втором месте «Реала» до 7 очков. «Реал» в матче 30-го тура со счетом 1:2 уступил «Мальорке». «Атлетико» с 57 очками располагается на 4-й строчке.

В следующем туре «Барселона» примет «Эспаньол», «Атлетико» на выезде сыграет с «Севильей». Встречи пройдут 11 апреля. 8 апреля «Барселона» и «Атлетико» сыграют между собой в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Атлетико
1:2
Первый тайм: 1:1
Барселона
Футбол, Испания, 30-й тур
4.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Ханс-Дитер Флик
Голы
Атлетико
Джулиано Симеоне
(Клеман Лангле)
39′
Барселона
Маркус Рэшфорд
(Дани Ольмо)
42′
Роберт Левандовски
87′
Составы команд
Атлетико
1
Хуан Муссо
50′
16
Науэль Молина
45′
23
Николас Гонсалес
22′
45+7′
11
Тьяго Альмада
24
Робен Ле Норман
21
Обед Варгас
20
Джулиано Симеоне
61′
2
Хосе Хименес
15
Клеман Лангле
53′
68′
28
Тауфик Сейду
90+3′
6
Коке
45′
46′
3
Маттео Руджери
7
Антуан Гризманн
61′
47
Хави Морсильо
10
Алекс Баэна
61′
9
Александр Серлот
Барселона
13
Хоан Гарсия
2
Жоау Канселу
10
Ламин Ямаль
20
Дани Ольмо
5
Пау Кубарси
18
Херард Мартин
50′
8
Педри
4
Рональд Араухо
40′
22
Марк Берналь
62′
23
Жюль Кунде
14
Маркус Рэшфорд
79′
9
Роберт Левандовски
16
Фермин Лопес
45′
46′
7
Ферран Торрес
24
Эрик Гарсия
78′
6
Гави
Статистика
Атлетико
Барселона
Желтые карточки
6
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
6
22
Удары в створ
2
8
Угловые
1
9
Фолы
15
11
Офсайды
4
3
Судейская бригада
Главный судья
Матео Бускетс Феррер
(Испания)
