«Кельн» отыграл два мяча и добыл ничью в матче Бундеслиги с «Айнтрахтом»

Встреча во Франкфурте-на-Майне завершилась со счетом 2:2. У хозяев мячи забили Йонатан Буркардт (66-я минута) и Арно Калимуэндо (69). «Кёльн» отыгрался благодаря мячам Якуба Каминьского (70) и Алессио Кастро-Монтеса (83).