13:30
Удинезе
:
Комо
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Осасуна
2
Футбол. Италия
завершен
Интер
5
:
Рома
2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Марсель
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Локомотив
1
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Севилья
0
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Торино
1
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Кельн
2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Осер
1
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Париж
1
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Нант
0
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Сельта
3
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Нефтехимик
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Балтика
2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Санкт-Паули
1
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Болонья
2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Лион
0
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Факел
2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Атлетик
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Ростов
1
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
5
:
Чайка
0
«Кельн» отыграл два мяча и добыл ничью в матче Бундеслиги с «Айнтрахтом»

«Кельн» сыграл вничью с «Айнтрахтом» и добыл третью подряд ничью в Бундеслиге.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Айнтрахт» сыграл вничью с «Кёльном» в матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча во Франкфурте-на-Майне завершилась со счетом 2:2. У хозяев мячи забили Йонатан Буркардт (66-я минута) и Арно Калимуэндо (69). «Кёльн» отыгрался благодаря мячам Якуба Каминьского (70) и Алессио Кастро-Монтеса (83).

«Айнтрахт» с 39 очками занимает седьмое место в таблице Бундеслиги, а сыгравший третий раз подряд вничью «Кёльн» (27 очков) идет 15-м.

В другом матче дня «Санкт-Паули» в меньшинстве на выезде сыграл вничью с «Унионом» (1:1).

Айнтрахт Ф
2:2
Первый тайм: 0:0
Кельн
Футбол, Германия, 28-й тур
5.04.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Дойче Банк Парк, 59300 зрителей
Главные тренеры
Альберт Риера
Лукас Кваснек
Голы
Айнтрахт Ф
Йонатан Буркардт
(Фарес Шаиби)
66′
Арно Калимуэндо
69′
Кельн
Якуб Каминьски
(Рагнар Ахе)
70′
Алессио Кастро-Монтес
(Мариус Бюльтер)
83′
Составы команд
Айнтрахт Ф
23
Михаэль Цеттерер
5
Орель Аменда
3
Артур Теат
4
Робин Кох
21
Натаниэль Браун
25
Арно Калимуэндо
7
Ансгар Кнауфф
22′
56′
29
Аюб Амаймуни-Эшгуяб
9
Йонатан Буркардт
82′
15
Элье Схири
16
Хуго Ларссон
82′
11
Юнес Эбнуталиб
6
Оскар Хейлунн
55′
8
Фарес Шаиби
20
Рицу Доан
67′
27
Марио Гетце
Кельн
1
Марвин Швебе
32
Кристофер Лунн
33
Рав ван ден Берг
16
Якуб Каминьски
90+6′
28
Себастьян Себулонсен
39
Дженк Озкаджар
29
Ян Тильманн
75′
37
Линтон Майна
5
Том Краус
82′
17
Алессио Кастро-Монтес
8
Денис Хусейнбашич
67′
18
Исак Бергманн Йоханнессон
9
Рагнар Ахе
82′
7
Лука Вальдшмидт
90′
13
Саид Эль Мала
82′
30
Мариус Бюльтер
Статистика
Айнтрахт Ф
Кельн
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
20
14
Удары в створ
7
9
Угловые
8
0
Фолы
10
7
Офсайды
0
4
Судейская бригада
Главный судья
Флориан Экснер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти