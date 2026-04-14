Откуда у русского вратаря 4 гражданства: какие паспорта есть у Хайкина и как он их получил

Несмотря на то, что сборная России по понятным причинам пропускает ЧМ-2026, как минимум, одного россиянина в США, Мексике и Канаде мы возможно увидим! На прошлой неделе вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин получил норвежское гражданство и теперь имеет все шансы поехать на чемпионат мира.
«Буде и Норвегия стали для меня домом. Гавань, светлые летние вечера, северное сияние, люди — и, что не менее важно, покой, который здесь нашел. Это то, что я очень полюбил. Я невероятно благодарен за то, что теперь являюсь гражданином Норвегии. Спасибо всем, кто поддерживал меня и был частью этого пути. Это моя Норвегия», — написал Хайкин в соцсетях сразу после получения нового паспорта.
В это сложно поверить, но норвежское гражданство стало четвертым (!) для Никиты. Ранее он уже имел паспорта России, Израиля и Великобритании.
Но как же ему это удалось?
Как Хайкин получил паспорт Израиля
Начнем по порядку. Хайкин родился в 1995 году в израильском городе Нетания — в русской семье. Поэтому сразу же получил паспорт Израиля.
«Я родился в Израиле, поэтому у меня есть паспорт. Я могу там жить. Почему переехал туда играть в футбол? Я не считался там легионером. Мои бабушка и дедушка до сих пор живут в Израиле. Не нужен шенген, ты можешь спокойно путешествовать по Европе. И упрощенный процесс получения американской визы», — рассказывал Никита.
Именно в Израиле он начал профессиональную карьеру на взрослом уровне, отыграв сезон за «Бней-Иегуда».
Как Хайкин получил паспорт России
С паспортом России, как несложно догадаться, все вышло еще проще. Так, как родители Никиты — россияне, гражданство он получил автоматически.
На исторической родине Хайкин оказался спустя два года после рождения. Там он вырос и начал играть в футбол — с 2002 по 2008 год Никита занимался в ФШМ «Торпедо», а в 2009-м перешел в академию московского «Динамо».
«Я вырос в России и считаю себя русским, как ни крути. Для меня честь — иметь российский паспорт. У меня очень много родственников и друзей в России. Паспорт даёт ощущение, что я русский. Но тебе не нужен документ, чтобы ощущать себя кем-то. Я прожил в России очень важный отрезок своей жизни», — говорил Хайкин.
Как Хайкин получил паспорт Великобритании
В 2009 году вместе с семьей Хайкин переехал в Англию. Там он прошел через академии «Челси», «Портсмута» и «Рединга», а с 2013-го года пытался покорять Португалию, Испанию и Россию, оставаясь на постоянном месте жительства в Британии. Так у Хайкина и набежал необходимый срок для получения еще одного гражданства.
«Паспорт Великобритании я получил спустя 10 лет после начала жизни там. Уехал из Англии и потому, что мне не давали разрешения играть там. И когда смог получить паспорт, все эти проблемы ушли на второй план. Стало намного больше возможностей», — увтерждал Хайкин.
Тем не менее в Англии российский вратарь так и не заиграл. В 2023 году он перешел в «Бристоль Сити», однако не провел за клуб ни одного матча. И вскоре его покинул.
Как Хайкин получил паспорт Норвегии
В Норвегии Хайкин играет с 2019 года. Именно там он превратился в одного из самых ярких киперов Европы, обрел новый дом и нашел любовь всей жизни — девушку Таню, норвежку с русскими корнями, которая стала его женой. Так что получение норвежского паспорта стало для Никиты лишь вопросом времени.
«Этот паспорт мне нужен для того, чтобы жить в Норвегии спокойно и не думать о завтрашнем дне. Без трудоустройства в Норвегии я не могу жить тут больше трёх месяцев. Для нашей семьи это важно. Чтобы я мог жить тут на постоянной основе», — признавался вратарь.
Богдан Горбунов