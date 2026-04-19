«Лилль» с Жиру и Мбаппе не смог обыграть «Ниццу», прервав серию из четырех побед

На 56-й минуте на поле вышли чемпион мира в составе сборной Франции Оливье Жиру и брат Килиана Мбаппе — Этан Мбаппе, но не смогли помочь команде вырывать три очка.
«Лилль» впервые за последние пять матчей потерял очки и с 54 баллами на счету занимает 3-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Ницца» с 29 очками располагается на 15-й строчке.
Футбол, Франция, 30-й тур
18.04.2026, 22:05 (МСК UTC+3)
Пьер Моруа
Главные тренеры
Брюно Женезьо
Клод Пюэль
Составы команд
Лилль
1
Берке Озер
90+8′
12
Тома Менье
15
Ромен Перро
10
Хакон Харальдссон
18
Шансель Мбемба
30′
2
Аисса Манди
21
Бенжамен Андре
17
Нгал`айель Мукау
21′
56′
8
Этан Мбаппе
27
Фелиш Коррея
56′
9
Оливье Жиру
7
Матиас Фернандес-Пардо
90′
28
Гаэтан Перрен
32
Айюб Буадди
78′
11
Осаме Сахрауи
Ницца
80
Йеванн Диуф
26
Мелвин Бард
28
Абдулай Джума Ба
33
Антуан Менди
37
Койо Пепра Оппонг
99
Салис Абдул Самед
92
Жонатан Клосс
83′
20
Том Луше
25
Мохамед-Али Шо
83′
21
Исак Янссон
90+7′
10
Софьян Диоп
90′
32
Каил Будаш
11
Элье Ваи
90′
47
Тиагу Говея
22
Танги Ндомбеле
84′
39
Джибриль Кулибали
Статистика
Лилль
Ницца
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
9
5
Удары в створ
2
1
Угловые
5
3
Фолы
9
10
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Бастьен Дешепи
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти