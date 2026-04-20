Чемпион мира может продолжить карьеру в «Барселоне», узнали СМИ

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес и защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони могут продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, «Барселона» нацелена на приобретение центрального нападающего и защитника в летнее трансферное окно. Интерес к 26-летнему Альваресу также проявляют лондонский «Арсенал» и «Пари Сен-Жермен», однако сам аргентинец отдает предпочтение каталонскому клубу. В «Барселоне» считают, что у них не возникнет проблем с достижением соглашения с Альваресом, однако сумма отступных за трансфер игрока составляет 100 миллионов евро.
Отмечается, что переход Бастони является более реалистичным. По информации испанского издания, итальянец готов сесть за стол переговоров с «Интером», чтобы помочь договориться о своем уходе и попытаться убедить клуб снизить цену. В настоящее время «Интер» рассчитывает получить за Бастони 70−80 млн евро.
Альварес в нынешнем сезоне принял участие в 47 матчах в различных турнирах, в которых забил 19 мячей. В активе Бастони два гола в 37 играх.