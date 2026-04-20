Чемпион мира может продолжить карьеру в «Барселоне», узнали СМИ

По данным источника, «Барселона» нацелена на приобретение центрального нападающего и защитника в летнее трансферное окно. Интерес к 26-летнему Альваресу также проявляют лондонский «Арсенал» и «Пари Сен-Жермен», однако сам аргентинец отдает предпочтение каталонскому клубу. В «Барселоне» считают, что у них не возникнет проблем с достижением соглашения с Альваресом, однако сумма отступных за трансфер игрока составляет 100 миллионов евро.