Мбаппе сыграет с «Барселоной»

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Килиан Мбаппе восстановился после травмы, успешно прошел медицинское обследование и примет участие в игре против «Барселоны», сообщает El Partidazo de COPE в соцсети Х.
«Эль-Класико» пройдет в рамках 35-го тура чемпионата Испании 10 мая в Барселоне. В конце апреля у 27-летнего нападающего было выявлено повреждение полусухожильной мышцы левой ноги.
Мбаппе в текущем сезоне провел 41 матч в различных турнирах, забив 41 мяч. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Испании (24 мяча) и Лиги чемпионов (15).