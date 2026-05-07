Мбаппе сыграет с «Барселоной»

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Килиан Мбаппе восстановился после травмы, успешно прошел медицинское обследование и примет участие в игре против «Барселоны», сообщает El Partidazo de COPE в соцсети Х.