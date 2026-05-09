Месси — о Роналду: «Это было великолепное спортивное соперничество»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в интервью Ло де Полло отметил, что у него всегда были хорошие отношения с Криштиану Роналду.
«Я был в “Барселоне”, а он — в “Реале”, мы соперничали во всем, поэтому люди всегда нас сравнивали. Но наши отношения всегда были хорошими и уважительными. Сегодня мы находимся на разных этапах жизни, но то, что произошло, было великолепным спортивным соперничеством», — сказал Месси.
Месси с 2005 по 2021 год выступал за основную команду «Барселону». В 778 матчах во всех турнирах он забил 672 гола и сделал 303 голевые передачи.
Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 год. На его счету 450 голов и 131 голевая передача в 438 играх во всех турнирах за мадридский клуб.