«Ковентри» Лэмпарда, «Шальке» Джеко и «Венеция». Кто идет на повышение в лиги «большой пятерки»?

Уже точно в следующем сезоне чемпионата Италии мы вновь увидим «Венецию». В последние годы команда уже несколько раз появлялась в Серии А, но закрепиться в элите ей пока не удавалось. Клуб стал известен и любим не только потому, что представляет один из красивейших городов мира, но и благодаря особенно стильной форме, вдохновленной итальянской высокой модой. Проект выглядит очень перспективно: инвестиций становится больше, и при грамотном управлении этот клуб способен стать если не новым «Комо», то чем-то похожим.