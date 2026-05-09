«Ковентри» Лэмпарда, «Шальке» Джеко и «Венеция». Кто идет на повышение в лиги «большой пятерки»?

Клубный сезон в Европе близится к концу. Определяются не только чемпионы и обладатели путевок в еврокубки, но и те, кто получит повышение в классе.
Некоторые команды уже обеспечили себе места в Высшей лиге, однако большинство все еще продолжает борьбу. Давайте взглянем на тех, кто уже получил право выступить в одной из топ-5 лиг Европы или сражается за это.
Англия
Обеспечили себе повышение: «Ковентри» и «Ипсвич».
Вышли в плей-офф: «Миллуолл», «Саутгемптон», «Мидлсбро» и «Халл».
В Чемпионшипе первые две команды выходят в АПЛ автоматически, а третью путевку разыгрывают клубы, занявшие места с 3-го по 6-е. Первым повышение в классе обеспечил «Ковентри», который возглавляет Фрэнк Лэмпард.
Легендарный полузащитник уже работал во втором дивизионе с «Дерби Каунти», но тогда не смог обыграть «Астон Виллу» в финале плей-офф. После этого Фрэнка пригласили в «Челси», где он провел не самую плохую работу в условиях трансферного бана. Однако дальнейшие периоды в «Эвертоне» и затем снова в «Челси» подорвали его репутацию. Перезагрузка в «Ковентри» принесла успех. Если Лэмпард закрепится с командой в АПЛ, его тренерское будущее может получить новое заманчивое предложение.
Вместе с ним в элиту возвращается «Ипсвич» под началом Кирана Маккенны, который вывел клуб в АПЛ в 2024 году. Правда, в высшем дивизионе Маккенна адаптироваться не смог, команда сразу вылетела, набрав всего 22 очка. Посмотрим, сделал ли 39-летний специалист выводы из прошлой кампании.
Плей-офф за третью путевку стартовал с ничьей между «Халлом» и «Миллуоллом» (0:0), а сегодня продолжится матчем «Мидлсбро» и «Саутгемптона». Победители сойдутся в финале на «Уэмбли». Для нейтрального болельщика самым интересным вариантом было бы повышение «Миллуолла». У этого клуба, как принято считать, одни из самых отвязных и безумных болельщиков в Англии. К тому же у «Миллуолла» давняя вражда с «Вест Хэмом», который сам сейчас отчаянно борется за выживание в АПЛ. Будет обидно, если эти команды поменяются дивизионами.
Италия
Обеспечили себе повышение: «Венеция» и «Фрозиноне».
Вышли в плей-офф: «Монца», «Палермо», «Катандзаро», «Модена», «Юве Стабия» и «Авеллино».
Сезон в Серии В завершился в пятницу. Две команды уже вышли в элиту, а еще шесть поборются за нее.
В Италии необычный формат повышения в Высшую лигу. Первые две команды напрямую выходят в Серию А, а клубы, занявшие места с 3-го по 8-е, попадают в плей-офф. Однако если третья команда по итогам сезона опередила четвертую более чем на 14 очков, то игры навылет отменяются, а бронзовый призер сразу поднимается наверх.
Структура плей-офф многоступенчатая: сначала 5-я команда играет с 8-й, а 6-я — с 7-й. В этом раунде один матч: в случае ничьей назначается дополнительное время, но без серии пенальти. Если после 120 минут счет все еще равный, дальше проходит команда, занявшая более высокое место в таблице. Это правило действует вплоть до финала.
Далее третья команда играет с победителем пары 6/7, а четвертая — с победителем ⅝. Начиная с этого раунда и в финале — уже по два матча.
Уже точно в следующем сезоне чемпионата Италии мы вновь увидим «Венецию». В последние годы команда уже несколько раз появлялась в Серии А, но закрепиться в элите ей пока не удавалось. Клуб стал известен и любим не только потому, что представляет один из красивейших городов мира, но и благодаря особенно стильной форме, вдохновленной итальянской высокой модой. Проект выглядит очень перспективно: инвестиций становится больше, и при грамотном управлении этот клуб способен стать если не новым «Комо», то чем-то похожим.
Также вернулся в Серию А «Фрозиноне», драматично вылетевший из высшего дивизиона в сезоне-2023/24, проиграв в последнем туре в матче с «Удинезе», а «Эмполи» смог спастись голом на последних минутах.
В зоне плей-офф можно увидеть всем знакомую «Монцу», принадлежащую семье Берлускони, а чуть ниже — несколько команд, которые очень давно не играли в высшем дивизионе. «Палермо» в последний раз был в Серии А в 2017 году, «Модена» в 2004-м, «Авеллино» в 1988-м, «Катандзаро» в 1983-м, а «Юве Стабия» вообще там никогда не играла.
Испания
Обеспечил себе повышение: пока никто.
Идут в зоне прямого повышения: «Расинг» и «Альмерия».
Идут в зоне плей-офф и ведут борьбу за прямое повышение: «Депортиво», «Лас-Пальмас», «Кастельон» и «Малага».
Претенденты: «Бургос», «Эйбар», «Кордова», «Андорра», «Сеута» и «Спортинг» Хихон.
В Сегунде осталось четыре тура, но ни один клуб еще не гарантировал себе даже места в плей-офф, так как в таблице невероятная плотность. Формат аналогичен английскому: прямые путевки для первых двух команд, затем стыки для занявших места с 3-го по 6-е.
Среди претендентов есть команды, которые совсем недавно выступали в Примере. Например, «Лас-Пальмас» вылетел в прошлом сезоне, а «Альмерия» играла в Ла лиге в сезоне-2023/24. Кстати, 25 процентов «Альмерии» недавно выкупил Криштиану Роналду, что резко подогрело интерес к клубу в соцсетях.
Особое внимание — к «Депортиво», некогда гранду испанского футбола. Победа в чемпионате (1999/00), Кубок (2002), полуфинал Лиги чемпионов (2004) — все это в прошлом. Региональный клуб не пережил эпоху финансового расслоения и с 2020 года провел четыре сезона подряд в третьем дивизионе. Теперь он снова стучится в элиту.
Интересны и другие клубы, которые борются за Ла лигу. Например, «Андорра» Жерара Пике, представляющая соседнюю страну, или «Сеута», которая базируется на маленьком кусочке Испании в Африке. Оба клуба еще никогда не играли в Примере, но есть шанс, что в ближайшие годы это все-таки произойдет.
Ну, а лидер чемпионата, «Расинг», не выступал в высшем дивизионе с сезона-2011/12. Сейчас команда очень близка к возвращению, и для местных болельщиков это может стать по-настоящему эмоциональным событием.
Германия
Обеспечил себе повышение: «Шальке».
Идет в зоне прямого повышения: «Эльферсберг».
Претенденты: «Ганновер» и «Падеборн».
Вторая Бундеслига — едва ли не самая зрелищная Вторая лига в Европе. Сумасшедшие болельщики, заполненные стадионы и команды, играющие в современный, рискованный футбол. Здесь часто экспериментируют с тактикой, структурой и перемещениями игроков. Настолько прогрессивную игру увидишь далеко не в каждом матче топ-дивизионов.
Формат повышения здесь проще, чем в других вторых дивизионах: первые две команды выходят напрямую, третья играет двухматчевые стыки с 16-й командой Бундеслиги. За эту позицию борются три худшие команды высшего дивизиона — «Вольфсбург», «Санкт-Паули» и «Хайденхайм». Две из них вылетят напрямую, а третья отправится в стыки.
В следующем сезоне в Бундеслиге точно сыграет «Шальке», клуб с богатой историей и огромной армией болельщиков. Многие связывают падение немецкого гранда с потерей главного спонсора в лице «Газпрома», сотрудничество с которым прекратилось в 2022 году. Однако «Шальке» вылетел во вторую лигу еще в 2021-м во многом потому, что не смог пережить пандемию, ведь значительная часть доходов клуба была завязана на продаже билетов. Сейчас финансовые дела постепенно выправляются, а на матчи команды даже во втором дивизионе в среднем ходят более 60 тысяч человек.
«Эльферсберг» еще недавно играл в региональной лиге, но затем оформил два повышения подряд — в 2022-м и 2023-м. А в 2025-м команда едва не прошла в Бундеслигу, драматично проиграв «Хайденхайму» в стыках со счетом 3:4 по сумме двух матчей и пропустив решающий мяч в добавленное время. Получится ли осуществить мечту на этот раз?
Другие претенденты на выход — более именитые. «Ганновер» — двукратный чемпион Германии, но в Бундеслиге не выступал с 2019 года. «Падерборн» не играл в главном дивизионе страны с 2020-го.
Франция
Обеспечил себе повышение: «Труа».
Идет в зоне прямого повышения: «Ле-Ман».
Идут в зоне плей-офф и ведут борьбу за прямое повышение: «Сент-Этьен» и «Ред Стар».
Претенденты: «Родез», «Реймс» и «Анси».
В Лиге 2 формат такой: два лидера — в Лигу 1 напрямую. Команды с 3-го по 5-е место играют мини-турнир: 4-я принимает 5-ю, победитель едет в гости к 3-й, а затем финалист играет двухматчевые стыки с 16-й командой высшего дивизиона (сейчас это «Осер»).
Точно в следующем чемпионате Франции мы увидим «Труа», клуб из системы City Football Group, куда также входят «Манчестер Сити», «Жирона» и другие. Таким образом, у «горожан» появится еще одна база в топ-лигах для аренды и обкатки молодых талантов.
Все еще борется за прямое повышение «Ле-Ман» — одна из самых ярких историй сезона. Команда только-только поднялась из Третьей лиги и теперь имеет хорошие шансы оформить второй промоушн подряд. А в последний раз этот коллектив, название которого чаще встретишь в разделе «Авто», выступал в элитном дивизионе еще в 2009 году.
Пожалуй, самый статусный клуб среди претендентов — «Сент-Этьен», вылетевший в прошлом сезоне. Команда отлично шла по дистанции и долго считалась главным фаворитом лиги, но в концовке забуксовала. Теперь, скорее всего, ей придется играть в плей-офф, хотя от второго места ее отделяют всего два очка.
Интригует и то, что здесь есть сразу две команды, которые ни разу не играли в Лиге 1: «Родез» и «Анси». Есть еще и «Ред Стар» — клуб с яркой левой идентичностью, за который в свое время играли хорошо нам известные Александр Бубнов, Федор Черенков и Сергей Родионов. Парижский клуб не выходил в элиту с 1975 года.
Автор: Андрей Антсон