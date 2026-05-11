«Монако» с Головиным лишился шансов на выход в Лигу чемпионов

ПАРИЖ, 11 мая. /ТАСС/. «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, лишился шансов на выход в Лигу чемпионов следующего сезона после поражения от «Лилля» со счетом 0:1 в матче предпоследнего, 33-го тура чемпионата Франции по футболу.
На 72-й минуте мяч в свои ворота забил Денис Закария. Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте.
«Монако» с 54 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. По итогам чемпионата Франции три лучшие команды выходят в общий этап Лиги чемпионов. Клуб, финишировавший на 4-й строчке, получит право сыграть в квалификации самого престижного клубного турнира Европы. Располагающийся на 4-м месте «Лион» имеет в активе 60 очков.
Себастьян Поконьоли
Брюно Женезьо
Денис Закария
72′
1
Лукас Градецки
13
Кристиан Мависса
6
Денис Закария
9
Фоларин Балогун
15
Ламин Камара
11
Магнес Аклиуш
5
Тило Керер
80′
49
Илан Туре
4
Йордан Тезе
80′
14
Мика Биерет
24
Симон Адингра
58′
25
Ваут Фас
23
Аладжи Бамба
59′
28
Мамаду Кулибали
79′
10
Александр Головин
59′
31
Ансу Фати
1
Берке Озер
12
Тома Менье
7
Матиас Фернандес-Пардо
54′
3
Натан Нгой
2
Аисса Манди
21
Бенжамен Андре
15
Ромен Перро
90′
4
Александру
17
Нгал`айель Мукау
62′
8
Этан Мбаппе
27
Фелиш Коррея
71′
28
Гаэтан Перрен
76′
10
Хакон Харальдссон
90′
24
Калвин Вердонк
32
Айюб Буадди
23′
46′
6
Набиль Бенталеб
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти