Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Ростов
Футбол. Первая лига
13:00
Енисей
:
Арсенал
Футбол. Первая лига
14:00
Урал
:
КАМАЗ
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
ЦСКА
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Реал
0
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Страсбур
1
Футбол. Франция
завершен
Осер
2
:
Ницца
1
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Марсель
1
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Лорьян
4
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Лилль
1
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Брест
0
Футбол. Франция
завершен
Ренн
2
:
Париж
1
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Лион
1
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Аталанта
3
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Унион Б
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Балтика
0
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Хетафе
0
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Рома
3
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Арсенал
1
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Хайденхайм
3
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Волга
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Динамо Мх
1
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Валенсия
1
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Фрайбург
2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Пиза
0
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Дженоа
0
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Астон Вилла
2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Эвертон
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Сочи
1
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Вильярреал
1
«Монако» с Головиным лишился шансов на выход в Лигу чемпионов

Команда занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 11 мая. /ТАСС/. «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, лишился шансов на выход в Лигу чемпионов следующего сезона после поражения от «Лилля» со счетом 0:1 в матче предпоследнего, 33-го тура чемпионата Франции по футболу.

На 72-й минуте мяч в свои ворота забил Денис Закария. Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте.

«Монако» с 54 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. По итогам чемпионата Франции три лучшие команды выходят в общий этап Лиги чемпионов. Клуб, финишировавший на 4-й строчке, получит право сыграть в квалификации самого престижного клубного турнира Европы. Располагающийся на 4-м месте «Лион» имеет в активе 60 очков.

Монако
0:1
Первый тайм: 0:0
Лилль
Футбол, Франция, 33-й тур
10.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Луи II
Главные тренеры
Себастьян Поконьоли
Брюно Женезьо
Голы
Лилль
Денис Закария
72′
Составы команд
Монако
1
Лукас Градецки
13
Кристиан Мависса
6
Денис Закария
9
Фоларин Балогун
15
Ламин Камара
11
Магнес Аклиуш
5
Тило Керер
80′
49
Илан Туре
4
Йордан Тезе
80′
14
Мика Биерет
24
Симон Адингра
58′
25
Ваут Фас
23
Аладжи Бамба
59′
28
Мамаду Кулибали
79′
10
Александр Головин
59′
31
Ансу Фати
Лилль
1
Берке Озер
12
Тома Менье
7
Матиас Фернандес-Пардо
54′
3
Натан Нгой
2
Аисса Манди
21
Бенжамен Андре
15
Ромен Перро
90′
4
Александру
17
Нгал`айель Мукау
62′
8
Этан Мбаппе
27
Фелиш Коррея
71′
28
Гаэтан Перрен
76′
10
Хакон Харальдссон
90′
24
Калвин Вердонк
32
Айюб Буадди
23′
46′
6
Набиль Бенталеб
Статистика
Монако
Лилль
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
7
7
Удары в створ
3
2
Угловые
5
2
Фолы
13
10
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти