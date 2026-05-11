«Барселона» оформила чемпионство в класико. От разгрома «Реал» спас только Куртуа

Утром 10 мая, в день класико, скончался отец Ханси Флика, и это событие не могло не наложить отпечаток на всю команду. Главный тренер «Барселоны» нашел в себе силы быть с командой и вместе с ней приехал на стадион с целью оформить чемпионство. Для этого «Барсе» было достаточно не проиграть. Правда, сделать это предстояло в отсутствие Рафиньи, Левандовски и Ямаля в старте. Ламин травмирован и готовится к чемпионату мира, а бразилец с поляком начали на скамейке запасных. В атаке же вышли Фермин, Ольмо и Рэшфорд с Ферраном на острие.
«Реал» подошел к класико в максимально разобранном состоянии. В Мадриде пылает настоящий пожар, скандалы сменяют один другой: то фанаты составят петицию с требованием ухода Мбаппе, и она соберет десятки миллионов подписей, то Рюдигер даст пощечину Каррерасу, то Вальверде с Тчуамени (согласно инсайдам) устроят потасовку на тренировке. В общем, «Реал» сейчас переживает шок, и собраться с силами на класико, чтобы не позволить конкуренту оформить чемпионство именно в этом матче, само по себе было очень сложной задачей.
Тем более с составом у «сливочных» большие проблемы: Вальверде отстранен (хотя Тчуамени удивительным образом все же попал в старт), Милитао, Родриго, Гюлер, Менди и Хейсен травмированы. Но главное — Мбаппе не успел восстановиться после повреждения и остался вне заявки. Альваро Арбелоа пришлось полагаться на тех немногих, кто был доступен, поэтому в центре обороны вышел Асенсио, на фланге Фран Гарсия, а пару с Винисиусом в атаке составил молодой Гонсало Гарсия.
Несмотря на все это, «Реал» на первых минутах смотрелся активнее — с флангов несколько раз заходили Браим и Винисиус, последний даже пробил по воротам. Но первым, кому было суждено зажечь свою фамилию на табло, стал Маркус Рэшфорд. Ферран заработал опасный штрафной, и английский вингер, которого много критиковали в последние месяцы, идеально положил мяч в «девятку». Наверняка многие скажут, что это был вратарский угол и предъявят претензии к Куртуа. Но в первую очередь нужно отметить фантастический по исполнению удар Рэшфорда. Хороший довод в вопросе выкупа его контракта у «МЮ».
К чести «Реала», он не выключился и продолжил наседать на штрафную Жоана Гарсии. Гости даже обложили его ворота подачами с угловых, но защита «Барсы» справлялась. Каталонцы вообще смотрелись необычно: по своим меркам не так много владели мячом, порой даже отдавали инициативу сопернику, а главное — больно жалили в контратаках. Одна из них привела к забросу в штрафную на Ольмо, Дани элегантно скинул пяткой Феррану, и тот не промахнулся. 2:0, и все меньше оставалось сомневающихся в том, что Каталония с размахом будет праздновать этой ночью.
Дальше моменты возникали и у тех, и у других ворот. Рэшфорд загубил несколько подходов, особенно в моменте с выходом один на один, когда мог покатить на пустые Фермину, но пожадничал и оставил Куртуа шанс на спасение. Только и «Реал» не отставал — Гонсало тоже выскакивал на рандеву, только не попал в створ. А Беллингем чуть не нашел на дальней штанге Винисиуса, и лишь своевременный подкат Эрика Гарсии спас «Барсу» от пропущенного мяча.
Уже по первому тайму можно было с уверенностью говорить, что класико удалось: команды с охотой играли в атаку, а «Реал» не был похож на разваливавшуюся на ходу машину. И это комплимент ментальной силе мадридцев. Правда, во втором тайме они смотрелись куда пассивнее, хотя это можно понять — Арбелоа некем было усилить напор. На 54-й минуте произошел спорный эпизод, когда Эрик Гарсия в борьбе задел Беллингема локтем в штрафной и оставил ему сечку. ВАР все проверил и решил, что это не заслуживает пенальти. Небольшой шанс был и у Винисиуса, но Жоан Гарсия вовремя поднял руки и не дал себя перебросить.
Вот и все, что можно хоть как-то отметить в мадридской атаке. «Барселона» успокоила темп и вела дело к закономерному результату. Ферран снова не смог переиграть Куртуа и упустил шанс довести дело до разгрома. Не удалось это и вышедшему на поле Левандовски, хотя куда логичнее было покатить на снова освободившегося на дальней штанге Фермина.
В любом случае дело было сделано — судья Эрнандес Эрнандес не добавил ни секунды и позволил «Камп Ноу» восторженно взреветь пораньше. Впервые в истории «Барселона» оформила чемпионский титул по итогам класико. Ну, а Ханси Флик утонул в объятиях своих футболистов и тренерского штаба и с трудом сдерживал слезы.
Марк Бессонов