«Барселона» оформила чемпионство в класико. От разгрома «Реал» спас только Куртуа

Уже по первому тайму можно было с уверенностью говорить, что класико удалось: команды с охотой играли в атаку, а «Реал» не был похож на разваливавшуюся на ходу машину. И это комплимент ментальной силе мадридцев. Правда, во втором тайме они смотрелись куда пассивнее, хотя это можно понять — Арбелоа некем было усилить напор. На 54-й минуте произошел спорный эпизод, когда Эрик Гарсия в борьбе задел Беллингема локтем в штрафной и оставил ему сечку. ВАР все проверил и решил, что это не заслуживает пенальти. Небольшой шанс был и у Винисиуса, но Жоан Гарсия вовремя поднял руки и не дал себя перебросить.