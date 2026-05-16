Арбелоа: «Мне нравится, что Мбаппе был недоволен. Я бы не понял, если бы Килиан не хотел играть»

После матча против «Овьедо» (2:0) в 36-м туре испанской Ла Лиги Мбаппе выразил недовольство тем, что не попал в стартовый состав команды. По словам француза, Арбелоа назвал его четвертым нападающим команды.
— Говорили ли вы с Мбаппе?
— Я только что его видел и сказал, чтобы он был спокоен. Может показаться новостью, но то, что он сказал, я уже обсуждал с ним. Я воспринимаю это естественно. Я знаю, каково это — играть или не играть в каждом матче. Я это понимаю. Я знаю, что он был недоволен, мне это нравится. Я бы не понял, если бы Килиан не хотел играть. Для меня это нормально. В той ситуации, которая сложилась, лучшим вариантом было, чтобы он немного сыграл во втором тайме.
— Задело ли вас, что Мбаппе говорил о внутренних делах раздевалки?
— Меня это не задело. Когда я разговариваю с игроками, я не переживаю. Когда говорю наедине, мне нравится, чтобы это оставалось в частном порядке, но я не против, если это комментируют, — приводит слова Арбелоа Marca.
В этом сезоне 27-летний Мбаппе провел 42 матча во всех турнирах, забил 41 гол и сделал семь результативных передач.
