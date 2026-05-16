Арбелоа: «Мне нравится, что Мбаппе был недоволен. Я бы не понял, если бы Килиан не хотел играть»

— Я только что его видел и сказал, чтобы он был спокоен. Может показаться новостью, но то, что он сказал, я уже обсуждал с ним. Я воспринимаю это естественно. Я знаю, каково это — играть или не играть в каждом матче. Я это понимаю. Я знаю, что он был недоволен, мне это нравится. Я бы не понял, если бы Килиан не хотел играть. Для меня это нормально. В той ситуации, которая сложилась, лучшим вариантом было, чтобы он немного сыграл во втором тайме.