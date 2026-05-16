«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка Англии

Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Челси» со счетом 1:0 в финальном матче Кубка Англии. Встреча прошла в Лондоне на «Уэмбли».
Единственный гол забил Антуан Семеньо (72-я минута).
«Манчестер Сити» играл в финале Кубка Англии четвертый год подряд и 15-й раз в истории. Последние два финала подопечные Хосепа Гвардиолы проиграли, а сейчас завоевали свой восьмой трофей и первый с 2023 года.
У «Челси» 17 финалов и восемь побед (последняя в 2018 году).
Лондонский клуб не может победить «Манчестер Сити» с мая 2021 года, когда обыграл его в финале Лиги чемпионов.