Экс-защитник «Зенита» и сборной Украины Ракицкий завершил карьеру

Бывший защитник петербургского «Зенита» и сборной Украины Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет.
«Сегодня я завершаю этап своей жизни как профессиональный футболист, который получил 30 трофеев на самом высоком уровне. И продолжаю жить футболом уже в новой роли — тренера или спортивного функционера — увидим позже», — написал Ракицкий в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Последним клубом Ракицкого стал одесский «Черноморец», где он выступал с марта 2025 года.
Ракицкий играл за «Зенит» с января 2019 года до марта 2022-го. В составе клуба защитник стал четырехкратным чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок России. Всего он провел за «Зенит» 107 матчей и забил семь голов.
До «Зенита» он всю карьеру играл за донецкий «Шахтер», с которым стал восьмикратным чемпионом Украины. За сборную Украины Ракицкий провел 54 игры и забил четыре гола. После перехода в «Зенит» защитника больше не вызывали в национальную команду.
После ухода из «Зенита» футболист также успел поиграть за турецкий клуб «Адана Демирспор» и вернуться в «Шахтер».