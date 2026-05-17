Футбол. Италия
13:30
Рома
:
Лацио
Экс-защитник «Зенита» и сборной Украины Ракицкий завершил карьеру

Ракицкому 36 лет, с марта 2025 года он играл за одесский «Черноморец».

Бывший защитник петербургского «Зенита» и сборной Украины Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет.

«Сегодня я завершаю этап своей жизни как профессиональный футболист, который получил 30 трофеев на самом высоком уровне. И продолжаю жить футболом уже в новой роли — тренера или спортивного функционера — увидим позже», — написал Ракицкий в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Последним клубом Ракицкого стал одесский «Черноморец», где он выступал с марта 2025 года.

Ракицкий играл за «Зенит» с января 2019 года до марта 2022-го. В составе клуба защитник стал четырехкратным чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок России. Всего он провел за «Зенит» 107 матчей и забил семь голов.

До «Зенита» он всю карьеру играл за донецкий «Шахтер», с которым стал восьмикратным чемпионом Украины. За сборную Украины Ракицкий провел 54 игры и забил четыре гола. После перехода в «Зенит» защитника больше не вызывали в национальную команду.

После ухода из «Зенита» футболист также успел поиграть за турецкий клуб «Адана Демирспор» и вернуться в «Шахтер».