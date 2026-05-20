Безумие в Лондоне! «Арсенал» стал чемпионом Англии впервые за 22 года

1. Золота ждали почти четверть века. В последний раз «Арсенал» становился победителем чемпионата страны в далеком 2004-м с Тьерри Анри в нападении и Арсеном Венгером на тренерском мостике. Тот сезона получился уникальным, потому что триумфатор завершил национальное первенство без единого поражения.
2. Чемпионство стало возможно благодаря «Борнмуту». Сегодня он сенсационно остановил в родных стенах «Манчестер Сити» (1:1), главного преследователя «канониров», и лишил парней Хосепа Гвардиолы шанса на чудо в последнем туре. Интриге — конец, ведь четыре очка отрыва «горожане» никак не отыграют.
3. А сколько всего золотых медалей АПЛ в копилке «пушкарей»? Их теперь 14, первое из которых было добыто в сезоне-1930/31. Чаще в чемпионате Англии побеждали только «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» (у обоих по 20 титулов).
4. У «канониров» в сезоне-2025/26 аж 32 сухих матча во всех турнирах. И такой статистики нет ни одного клуба в ведущих лигах Европы. Также интересен тот факт, что в нынешнем столетии ни одна команда не побеждала восемь раз в АПЛ со счетом 1:0.
5. Главный тренер «канониров» Микель Артета шел к этой вершине 12 лет. Да, было золото чемпионата Англии с «Сити», где испанец был ассистентом Пепа, но не с «Арсеналом», в котором за пять лет качестве игрока и семь лет тренерских такого успеха Микель не знал.
6. Голкипер «Арсенала» Давид Райя получит «Золотую перчатку» АПЛ. И так три сезона подряд.
7. Лидер нынешней сборки «пушкарей» Деклан Райс — один из главных фаворитов на звание лучшего игрока сезона. Англичанин подходит к ЧМ-2026 в прайме.
8. Кстати, «Арсенал» сумасшедше подает угловые. Рекордные 18 голов за сезон АПЛ!
9. У заклятых врагов по северному Лондону дела совсем плохи. Что не может не радовать «канониров»: «Тоттенхэм Хотспур» только что проиграл «Челси» и остался на 17-м месте. Если «шпоры» проиграют в последнем туре и опустятся на 18-ю строчку, то наступит катастрофа. Вылет в Чемпионшип.
10. Впереди финали Лиги чемпионов! Вслед за золотом АПЛ «канониры» могут взять первый «ушастый» трофей в своей истории: 30 мая в Будапеште не знающая поражений в нынешнем розыгрыше ЛЧ команда Артеты встретится с французским «Пари Сен-Жермен» и нашим голкипером Матвеем Сафоновым, которые будут защищать звание лучшего клуба Европы.
В решающем матче турнира «Арсенал» не играл с 2006 года, когда проиграл в Париже «Барселоне».
Иван Орехов