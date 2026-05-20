«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии по футболу

«Тоттенхэм» с 38 очками остался на 17-й строчке в турнирной таблице, опережая на два очка «Вест Хэм». Команда, которая займет 18-ю строчку, покинет элитный дивизион. В последнем туре «Тоттенхэм» примет «Эвертон», «Вест Хэм» дома сыграет с «Лидсом». Все матчи состоятся 24 мая.