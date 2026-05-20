«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии по футболу

ЛОНДОН, 20 мая. /ТАСС/. «Челси» со счетом 2:1 обыграл «Тоттенхэм» в матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Забитыми мячами в составе победителей отметились Энцо Фернандес (18-я минута) и Андрей Сантос (67). У проигравших отличился Ришарлисон (74).
«Челси» прервал серию без побед в чемпионате Англии из семи матчей. Команда набрала 52 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице. В заключительном туре «Челси» на выезде сыграет с «Сандерлендом».
«Тоттенхэм» с 38 очками остался на 17-й строчке в турнирной таблице, опережая на два очка «Вест Хэм». Команда, которая займет 18-ю строчку, покинет элитный дивизион. В последнем туре «Тоттенхэм» примет «Эвертон», «Вест Хэм» дома сыграет с «Лидсом». Все матчи состоятся 24 мая.
Калум Макфарлейн
Роберто Де Дзерби
Энцо Фернандес
(Педру Нету)
18′
Андрей Сантос
(Энцо Фернандес)
67′
Ришарлисон
(Пап Метар Сарр)
74′
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
85′
8
Энцо Фернандес
21
Йоррел Хато
79′
17
Андрей Сантос
25
Мойсес Кайседо
34
Джош Ачимпонг
74′
23
Тревор Чалоба
7
Педру Нету
89′
14
Дариу Эссугу
90+2′
10
Коул Палмер
89′
49
Алехандро Гарначо
9
Лиам Делап
87′
89′
62
Шумайра Меука
29
Уэсли Фофана
81′
19
Мамаду Сарр
31
Антонин Кински
23
Педро Порро
28′
11
Матис Тель
22
Конор Галлахер
9
Ришарлисон
4
Кевин Дансо
37
Микки ван де Вен
43′
30
Родриго Бентанкур
13
Дестини Удоджи
63′
69′
24
Джед Спенс
39
Рандаль Коло Муани
69′
10
Джеймс Мэддисон
6
Жоау Пальинья
69′
29
Пап Метар Сарр
Главный судья
Стюарт Аттуэлл
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти