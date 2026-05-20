Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Астон Вилла
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1.

ЛОНДОН, 20 мая. /ТАСС/. «Челси» со счетом 2:1 обыграл «Тоттенхэм» в матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Забитыми мячами в составе победителей отметились Энцо Фернандес (18-я минута) и Андрей Сантос (67). У проигравших отличился Ришарлисон (74).

«Челси» прервал серию без побед в чемпионате Англии из семи матчей. Команда набрала 52 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице. В заключительном туре «Челси» на выезде сыграет с «Сандерлендом».

«Тоттенхэм» с 38 очками остался на 17-й строчке в турнирной таблице, опережая на два очка «Вест Хэм». Команда, которая займет 18-ю строчку, покинет элитный дивизион. В последнем туре «Тоттенхэм» примет «Эвертон», «Вест Хэм» дома сыграет с «Лидсом». Все матчи состоятся 24 мая.

Челси
2:1
Первый тайм: 1:0
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 37
19.05.2026, 22:15 (МСК UTC+3)
Стэмфорд Бридж
Главные тренеры
Калум Макфарлейн
Роберто Де Дзерби
Голы
Челси
Энцо Фернандес
(Педру Нету)
18′
Андрей Сантос
(Энцо Фернандес)
67′
Тоттенхэм Хотспур
Ришарлисон
(Пап Метар Сарр)
74′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
85′
8
Энцо Фернандес
21
Йоррел Хато
79′
17
Андрей Сантос
25
Мойсес Кайседо
34
Джош Ачимпонг
74′
23
Тревор Чалоба
7
Педру Нету
89′
14
Дариу Эссугу
90+2′
10
Коул Палмер
89′
49
Алехандро Гарначо
9
Лиам Делап
87′
89′
62
Шумайра Меука
29
Уэсли Фофана
81′
19
Мамаду Сарр
Тоттенхэм Хотспур
31
Антонин Кински
23
Педро Порро
28′
11
Матис Тель
22
Конор Галлахер
9
Ришарлисон
4
Кевин Дансо
37
Микки ван де Вен
43′
30
Родриго Бентанкур
13
Дестини Удоджи
63′
69′
24
Джед Спенс
39
Рандаль Коло Муани
69′
10
Джеймс Мэддисон
6
Жоау Пальинья
69′
29
Пап Метар Сарр
Статистика
Челси
Тоттенхэм Хотспур
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
9
9
Удары в створ
4
3
Угловые
3
4
Фолы
11
18
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Стюарт Аттуэлл
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти