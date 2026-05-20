Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
5.81
X
4.00
П2
1.66
Футбол. Италия
22.05
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.63
П2
2.51
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2

«Когда был — не выигрывали, ушел — стали побеждать. Совпадение? Не думаю». Аршавин о чемпионстве «Арсенала»

Автор покера на «Энфилде» ответил на вопросы «СЭ».

Источник: Спорт-Экспресс

2026 год вошел в историю лондонского «Арсенала». За несколько дней до финала Лиги чемпионов, в котором канониры встречаются с «ПСЖ», решилась и судьба чемпионства Английской премьер-лиги. В 37-м туре «Манчестер Сити» сыграл лишь вничью с «Борнмутом» (1:1) из-за чего лишился математических шансов на чемпионство. Итог — первое золото «канониров» в АПЛ с 2004 года.

Бывший полузащитник «Арсенала», а ныне заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» оценил историческое чемпионство лондонской команды.

Смешно говорить «слабый чемпион» в АПЛ

— Следили за тем, как «Арсенал» становился чемпионом впервые за 22 года?

— Я спал. АПЛ нигде официально не показывают в России, а я сам был очень уставший. Поэтому предпочел сон.

— И как узнали, что у «Арсенала» все получилось?

— С утра получил эсэмэс, в котором меня поздравили с чемпионством. Подумал, что с «Зенитом» уже опоздали (смеется). Значит, «Арсенал» получил нужный результат в матче «Борнмут» — «Манчестер Сити» (1:1).

Источник: Reuters

— Не казалось ли вам еще месяц назад, что «Арсенал» может упустить первое место?

— Нет, наоборот. Было ощущение, что «Арсенал» двигается к чемпионству. Причем давно.

— Но у «Сити» был матч в запасе, из Лиги чемпионов они вылетели. Не думали, что сконцентрируются на одном турнире?

— Нет, такого впечатления не складывалось. Все было в руках «Арсенала», был уверен, что он выиграет чемпионат.

— Как вы себе объясняете это чемпионство «Арсенала»?

— Во-первых, хороший состав, есть глубина. И качество игроков соответствует. Вспоминали с Тимуром Журавелем, как были на матче «Ливерпуль» — «Арсенал» в третьем туре АПЛ. Уже тогда было ощущение, что «канониры» будут претендовать на трофей. Они выглядели достойными этого как тогда, так и на протяжении всего сезона. «Арсенал» забирал победы там, где обычно их упускал.

— Вы приезжали в Англию, встречались с фанатами. И вот чемпионство.

— Да мы и до этого ездили. Но было видно, что теперь «Арсенал» способен на борьбу за чемпионство. Уже в третьем туре было ощущение, что это очень крепкая команда, хотя она тогда проиграла. Но выпустили парня 2009 года (Доумена Макса) при счете 0:1. Представляете, какая была уверенность у тренера? И сейчас мы видим, что все сработало.

— Как относитесь к мнению, что «Арсенал» играл в скучный футбол?

— Поначалу команда не играла скучно. Понятно, что к концу сезона стала действовать более рационально. Да, забили много голов со стандартов, но это современный футбол, так уже давно. Даже в мое время «Арсенал» проигрывал в физической мощи, росте и антропометрии. Сейчас этого нет, «Арсенал» использует преимущество.

— Много шуток на тему, что «Арсенал» — слабый чемпион, потому что много матчей выиграл со счетом 1:0.

— Смешно говорить «слабый чемпион» в лиге, где играют «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити».

— В чем феномен Микеля Артеты? Говорят, что в других клубах будут теперь больше доверять тренерам, давать время.

— Артете дали время поработать, он собрал под себя команду — ничего плохого в этом не вижу. И стилистически он подходит «Арсеналу», знает клуб изнутри. Другим будут больше доверять, потому что Артете дали время и он добился результата? Ничего плохого в этом нет.

— Микель Артета входит в топ-5 тренеров прямо сейчас?

— Его команда стала чемпионом Англии, сыграет в финале Лиги чемпионов. Конечно, да.

— Какое бы место он занял в этом рейтинге?

— Честно, не прикидывал, кто в этом топе будет. Допустим, Гвардиола, Луис Энрике. И вот Артета на третьем-четвертом месте был бы.

Источник: Reuters

«Арсенал» в финале ЛЧ может быть психологически раскованнее

— Без какого игрока не было бы этого чемпионства?

— Этот «Арсенал» силен широкой скамейкой. Нельзя сказать, что есть один игрок, который все решил и затащил. У Дьекереша поначалу не ладилось, но в решающий момент он стал забивать. Салиба и Инкапье в порядке в обороне. Тимбера, например, в конце сезона не было. Эдегор внес свою лепту, как и Субименди. Кто-то может сказать, что без Деклана Райса не было бы этого «Арсенала». Но и Давид Райя был хорош. Команда в целом провела ровный сезон. У одного игрока что-то не ладится — на его позицию выходит другой. Футбол — это командная игра. Большая редкость, когда бывает по-другому. Должны быть Криштиану Роналду или Лионель Месси, чтобы команда могла себе позволить побеждать на одном футболисте.

— По этому «Арсеналу» видно, что это может быть команда-династия на несколько лет?

— Так не скажу. У них достаточно молодая команда, поэтому может быть надежда, что такой «Арсенал» не на один раз, а на подольше.

— Ваши бывшие команды «Арсенал» и «Зенит» стали чемпионами в один год. Это не совпадение, как мне кажется.

— Еще и «Кайрат» в 2025 году стал чемпионом. Видите, как хорошо. Когда я был — не выигрывали, как ушел — стали побеждать. Совпадение? Не думаю (смеется).

— Остались контакты в «Арсенале»? Успели кого-то поздравить?

— Нет, контактов нет. Никого не поздравлял.

— Есть планы съездить в Лондон в ближайшее время?

— Идеи есть, но осуществимо ли это — пока непонятно.

— Кто может навязать борьбу «Арсеналу» в следующем году?

— Все те же. Может, «Манчестер Юнайтед» воспрянет наконец-то. Да и «Сити» я бы не списывал со счетов. Это Англия, здесь легко не будет.

— Много лет ждем, что «Манчестер Юнайтед» станет лидером, но этого не происходит.

— Я-то в принципе не жду, мне все равно. Но Майкл Кэррик пришел на пост главного тренера, все стабилизировал. Теперь они на третьем месте. Почему бы и нет?

— Впереди у «Арсенала» финал Лиги чемпионов. Такие позитивные эмоции от АПЛ могут как-то повлиять на игроков?

— Лучше играть в финале, когда ты чемпион в своей стране, а не в момент поражения. Не скажу, что может быть расслабленность, но есть уверенность, что сезон получился успешным. Это пойдет в плюс.

— Имеете в виду, что «Арсеналу» будет проще?

— Да, они могут быть психологически раскованнее.

— Поедете на финал Лиги чемпионов?

— Должен посетить, в планах есть. Если будет возможность, пообщаемся на месте с кем увидимся. Есть проблема с билетами на сам матч. Надеюсь, получится решить.