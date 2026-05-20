«Когда был — не выигрывали, ушел — стали побеждать. Совпадение? Не думаю». Аршавин о чемпионстве «Арсенала»

— Этот «Арсенал» силен широкой скамейкой. Нельзя сказать, что есть один игрок, который все решил и затащил. У Дьекереша поначалу не ладилось, но в решающий момент он стал забивать. Салиба и Инкапье в порядке в обороне. Тимбера, например, в конце сезона не было. Эдегор внес свою лепту, как и Субименди. Кто-то может сказать, что без Деклана Райса не было бы этого «Арсенала». Но и Давид Райя был хорош. Команда в целом провела ровный сезон. У одного игрока что-то не ладится — на его позицию выходит другой. Футбол — это командная игра. Большая редкость, когда бывает по-другому. Должны быть Криштиану Роналду или Лионель Месси, чтобы команда могла себе позволить побеждать на одном футболисте.