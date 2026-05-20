«Когда был — не выигрывали, ушел — стали побеждать. Совпадение? Не думаю». Аршавин о чемпионстве «Арсенала»

2026 год вошел в историю лондонского «Арсенала». За несколько дней до финала Лиги чемпионов, в котором канониры встречаются с «ПСЖ», решилась и судьба чемпионства Английской премьер-лиги. В 37-м туре «Манчестер Сити» сыграл лишь вничью с «Борнмутом» (1:1) из-за чего лишился математических шансов на чемпионство. Итог — первое золото «канониров» в АПЛ с 2004 года.
Бывший полузащитник «Арсенала», а ныне заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» оценил историческое чемпионство лондонской команды.
Смешно говорить «слабый чемпион» в АПЛ
— Следили за тем, как «Арсенал» становился чемпионом впервые за 22 года?
— Я спал. АПЛ нигде официально не показывают в России, а я сам был очень уставший. Поэтому предпочел сон.
— И как узнали, что у «Арсенала» все получилось?
— С утра получил эсэмэс, в котором меня поздравили с чемпионством. Подумал, что с «Зенитом» уже опоздали (смеется). Значит, «Арсенал» получил нужный результат в матче «Борнмут» — «Манчестер Сити» (1:1).
— Не казалось ли вам еще месяц назад, что «Арсенал» может упустить первое место?
— Нет, наоборот. Было ощущение, что «Арсенал» двигается к чемпионству. Причем давно.
— Но у «Сити» был матч в запасе, из Лиги чемпионов они вылетели. Не думали, что сконцентрируются на одном турнире?
— Нет, такого впечатления не складывалось. Все было в руках «Арсенала», был уверен, что он выиграет чемпионат.
— Как вы себе объясняете это чемпионство «Арсенала»?
— Во-первых, хороший состав, есть глубина. И качество игроков соответствует. Вспоминали с Тимуром Журавелем, как были на матче «Ливерпуль» — «Арсенал» в третьем туре АПЛ. Уже тогда было ощущение, что «канониры» будут претендовать на трофей. Они выглядели достойными этого как тогда, так и на протяжении всего сезона. «Арсенал» забирал победы там, где обычно их упускал.
— Вы приезжали в Англию, встречались с фанатами. И вот чемпионство.
— Да мы и до этого ездили. Но было видно, что теперь «Арсенал» способен на борьбу за чемпионство. Уже в третьем туре было ощущение, что это очень крепкая команда, хотя она тогда проиграла. Но выпустили парня 2009 года (Доумена Макса) при счете 0:1. Представляете, какая была уверенность у тренера? И сейчас мы видим, что все сработало.
— Как относитесь к мнению, что «Арсенал» играл в скучный футбол?
— Поначалу команда не играла скучно. Понятно, что к концу сезона стала действовать более рационально. Да, забили много голов со стандартов, но это современный футбол, так уже давно. Даже в мое время «Арсенал» проигрывал в физической мощи, росте и антропометрии. Сейчас этого нет, «Арсенал» использует преимущество.
— Много шуток на тему, что «Арсенал» — слабый чемпион, потому что много матчей выиграл со счетом 1:0.
— Смешно говорить «слабый чемпион» в лиге, где играют «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити».
— В чем феномен Микеля Артеты? Говорят, что в других клубах будут теперь больше доверять тренерам, давать время.
— Артете дали время поработать, он собрал под себя команду — ничего плохого в этом не вижу. И стилистически он подходит «Арсеналу», знает клуб изнутри. Другим будут больше доверять, потому что Артете дали время и он добился результата? Ничего плохого в этом нет.
— Микель Артета входит в топ-5 тренеров прямо сейчас?
— Его команда стала чемпионом Англии, сыграет в финале Лиги чемпионов. Конечно, да.
— Какое бы место он занял в этом рейтинге?
— Честно, не прикидывал, кто в этом топе будет. Допустим, Гвардиола, Луис Энрике. И вот Артета на третьем-четвертом месте был бы.
«Арсенал» в финале ЛЧ может быть психологически раскованнее
— Без какого игрока не было бы этого чемпионства?
— Этот «Арсенал» силен широкой скамейкой. Нельзя сказать, что есть один игрок, который все решил и затащил. У Дьекереша поначалу не ладилось, но в решающий момент он стал забивать. Салиба и Инкапье в порядке в обороне. Тимбера, например, в конце сезона не было. Эдегор внес свою лепту, как и Субименди. Кто-то может сказать, что без Деклана Райса не было бы этого «Арсенала». Но и Давид Райя был хорош. Команда в целом провела ровный сезон. У одного игрока что-то не ладится — на его позицию выходит другой. Футбол — это командная игра. Большая редкость, когда бывает по-другому. Должны быть Криштиану Роналду или Лионель Месси, чтобы команда могла себе позволить побеждать на одном футболисте.
— По этому «Арсеналу» видно, что это может быть команда-династия на несколько лет?
— Так не скажу. У них достаточно молодая команда, поэтому может быть надежда, что такой «Арсенал» не на один раз, а на подольше.
— Ваши бывшие команды «Арсенал» и «Зенит» стали чемпионами в один год. Это не совпадение, как мне кажется.
— Еще и «Кайрат» в 2025 году стал чемпионом. Видите, как хорошо. Когда я был — не выигрывали, как ушел — стали побеждать. Совпадение? Не думаю (смеется).
— Остались контакты в «Арсенале»? Успели кого-то поздравить?
— Нет, контактов нет. Никого не поздравлял.
— Есть планы съездить в Лондон в ближайшее время?
— Идеи есть, но осуществимо ли это — пока непонятно.
— Кто может навязать борьбу «Арсеналу» в следующем году?
— Все те же. Может, «Манчестер Юнайтед» воспрянет наконец-то. Да и «Сити» я бы не списывал со счетов. Это Англия, здесь легко не будет.
— Много лет ждем, что «Манчестер Юнайтед» станет лидером, но этого не происходит.
— Я-то в принципе не жду, мне все равно. Но Майкл Кэррик пришел на пост главного тренера, все стабилизировал. Теперь они на третьем месте. Почему бы и нет?
— Впереди у «Арсенала» финал Лиги чемпионов. Такие позитивные эмоции от АПЛ могут как-то повлиять на игроков?
— Лучше играть в финале, когда ты чемпион в своей стране, а не в момент поражения. Не скажу, что может быть расслабленность, но есть уверенность, что сезон получился успешным. Это пойдет в плюс.
— Имеете в виду, что «Арсеналу» будет проще?
— Да, они могут быть психологически раскованнее.
— Поедете на финал Лиги чемпионов?
— Должен посетить, в планах есть. Если будет возможность, пообщаемся на месте с кем увидимся. Есть проблема с билетами на сам матч. Надеюсь, получится решить.