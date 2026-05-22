Гвардиоле испортили прощание с «Сити». Но наследие Пепа осталось великим

Проигравший золотую гонку в Английской премьер-лиге (АПЛ) «Манчестер Сити» прощается с Хосепом Гвардиолой: многолетний главный тренер «горожан» покидает стан многократных чемпионов страны. РИА Новости Спорт вспоминает, как испанский специалист выстраивал проект мирового масштаба и привез в голубую часть Манчестера долгожданный трофей Лиги чемпионов УЕФА.
Десять лет пролетели, как мгновение
Хосеп рулил «Сити» с 2016 года, когда он сменил Мануэля Пеллегрини. Можно ли назвать этап карьеры Гвардиолы в Манчестере доминированием на Туманном Альбионе? Пожалуй, потому шесть раз «Сити» брал золото АПЛ, трижды поднимал над головой Кубок Англии (последний из которых Пеп с «Манчестером» добыли несколькими неделями ранее во встрече с «Челси») и столько же — Суперкубок страны. Помимо этого, трофейная полка пополнилась пятью Кубками английской лиги. Получается, из 40 розыгрышей трофеев на внутренней арене за все десять лет «горожане» взяли почти половину — 17. Впечатляет!
Отдельная история — поход за первой победой в ЛЧ. Были провалы, был досадный проигрыш в 2021 году «Челси» в финале… Но всем запомнится исторический триумф, всего один за десять лет, но такой ценный. В 2023 году «горожане» снова дорвались до решающего матча главного клубного турнира Старого Света и одолели «Интер» благодаря единственному голу Родри, будущего обладателя «Золотого мяча».
«Я устал. Спокоен и удовлетворен, — скажет испанец после стамбульского противостояния. — Этот гребаный трофей так сложно выиграть! Лига чемпионов — как бросок монеты, но мы были готовы. Я думаю, что это было предначертано звездами — трофей принадлежит нам. Почему этот “Манчестер Сити” так хорош? Думаю, мы немного лучше защищаемся в штрафной. Даже когда мы ошибаемся, есть ощущение, что мы выглядим более надежно. Это было не лучшее наше выступление, и мы это знаем. Возможно, если нам повезет и мы сыграем в финале в будущем, будем выглядеть лучше».
Благодаря победе в ЛЧ, «Сити» Пепа также победил в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.
Гвардиола = величие
К своим 55 годам Хосеп успел поработать в трех великих клубах. И ни в одном из них Гвардиола не опустился ниже своего уровня. Да, в последний год работы с «Барселоной» каталонцы просели и оказались биты как на внутренней арене, так и на внешней. Да, «Бавария» все четыре года с испанцем во главе останавливалась в шаге от финала Лиги чемпионов… Но несмотря на это каталонский коллектив, собранный Пепом, навсегда вошел в историю футбола как зубодробительная безупречная машина, которая изнурительной тики-такой выжимает все соки из оппонентов. А мюнхенская команда при нем забетонировала статус немецкого гегемона.
Кто-то скажет, что все клубы Гвардиолы — топы, а руководство давало испанцу баснословные суммы на трансферы. Аргумент. Но это не отменяет того факта, что во всех командах Хосеп строил нечто новое, а не ехал на старых багажах, открывал новые имена (приложил руку к первому шедевральному сезону-2008/09 Лионеля Месси) и — что самое важное — добивался больших побед (чего стоят только два «ушастых» трофея ЛЧ с «Барсой»). Не сомневаемся, что впереди их у прославленного тренера еще немало.
«Не знаю, кто сильнее из команд, оформлявших требл: “Барселона” 2009 года или “Манчестер Сити” 2023-го… Между этими командами получилась бы отменная игра. Они обе невероятны. Тот период в “Барселоны” был великолепным, мы были так молоды. Но “Сити” играет в Англии, а в АПЛ такая жесткая конкуренция. “Барселона” — это клуб, которому принадлежит мое сердце. Без этой команды меня бы здесь не было».
Чем займется Пеп после «Сити»?
Конечно, никаких заявлений ни от потенциальной новой команды Гвардиолы, ни от самого Пепа не было, но в СМИ полно слухов о будущем испанца. Хотя есть и факты. К примеру, контракт Гвардиолы, который действует до лета 2027 года.
Пеп переподписал соглашение с клубом в ноябре 2024-го, когда «Сити» настиг кризис. Команда проиграла четыре матча подряд, и с каждой новой пресс-конференцией Гвардиолы казалось, что его история в Манчестере подходит к концу. Однако испанец решил, что не оставит клуб в тяжелой ситуации, и подписал новое соглашение, чтобы устроить перестройку.
Но куда девать оставшийся по контракту год? Английские СМИ предполагают, что Гвардиола может остаться работать в клубе на другой должности. Если же тренер договорился с клубом о расторжении, то выбор будет широким — такого специалиста в своей команде мечтал бы увидеть едва ли не каждый. Возможно, впервые в карьере Пеп возглавит национальную команду? В Сети уже гуляют слухи о том, что его хочет сборная Италии.
Однако первым делом Гвардиоле, конечно, нужно перевести дух и восстановиться после долгих лет напряженной работы на «Этихаде». Так же, как он поступил после ухода из первого легендарного проекта своего авторства — той самой «Барселоны».
Преемник уже известен
Им почти гарантированно станет Энцо Мареска — бывший тренер «Челси», который провел с Гвардиолой в «Сити» три года. Итальянец сначала тренировал молодежную команду «горожан», а затем полноценно вошел в штаб Пепа. О будущем назначении сообщил Дэвид Орнштейн, а позже подтвердил Фабрицио Романо.
Мареску уже давно рассматривали как потенциальную замену Гвардиоле, и в клубе намерены предложить ему трехлетний контракт.
Пожалуй, выбор итальянского тренера боссами «Сити» позволит команде наименее болезненно перенести смену «эпох». В один из самых успешных сезонов Гвардиолы в клубе именно Мареска был его ассистентом и помог выиграть требл, а ранее специалисты проводили тактические семинары во время ковида, когда команды были вынуждены находится в «пузырях».
Мареска также работал с Мануэлем Пеллегрини, который возглавлял «Сити» до Гвардиолы. Именно чилийского специалиста Энцо называет своим «футбольным отцом», и некоторые детали его футбольной философии тренер удачно интегрировал в «гвардиоловскую» канву.
В 2023-м Мареска отправился в свободное плавание. Он возглавил «Лестер» и взял с ним Чемпионшип, чем заслужил приглашение от «Челси». За два года в клубе он выиграл два трофея — Лигу Конференций и клубный чемпионат мира, но в первый день 2026 года «синие» объявили о его увольнении. Да, результаты в последних матчах Марески просели, но решение назревало скорее из-за конфликта с руководством. Поэтому неоднозначный отрезок в «Челси» не пугает боссов «Сити». Да и Гвардиола наверняка тоже принимал участие в обсуждении кандидатуры своего преемника.
Авторы: Роберт Шилькович, Иван Орехов