Гвардиоле испортили прощание с «Сити». Но наследие Пепа осталось великим

Гвардиола покинет пост главного тренера «Манчестер Сити» по окончании сезона.

Проигравший золотую гонку в Английской премьер-лиге (АПЛ) «Манчестер Сити» прощается с Хосепом Гвардиолой: многолетний главный тренер «горожан» покидает стан многократных чемпионов страны. РИА Новости Спорт вспоминает, как испанский специалист выстраивал проект мирового масштаба и привез в голубую часть Манчестера долгожданный трофей Лиги чемпионов УЕФА.

Десять лет пролетели, как мгновение

Хосеп рулил «Сити» с 2016 года, когда он сменил Мануэля Пеллегрини. Можно ли назвать этап карьеры Гвардиолы в Манчестере доминированием на Туманном Альбионе? Пожалуй, потому шесть раз «Сити» брал золото АПЛ, трижды поднимал над головой Кубок Англии (последний из которых Пеп с «Манчестером» добыли несколькими неделями ранее во встрече с «Челси») и столько же — Суперкубок страны. Помимо этого, трофейная полка пополнилась пятью Кубками английской лиги. Получается, из 40 розыгрышей трофеев на внутренней арене за все десять лет «горожане» взяли почти половину — 17. Впечатляет!

Отдельная история — поход за первой победой в ЛЧ. Были провалы, был досадный проигрыш в 2021 году «Челси» в финале… Но всем запомнится исторический триумф, всего один за десять лет, но такой ценный. В 2023 году «горожане» снова дорвались до решающего матча главного клубного турнира Старого Света и одолели «Интер» благодаря единственному голу Родри, будущего обладателя «Золотого мяча».

«Я устал. Спокоен и удовлетворен, — скажет испанец после стамбульского противостояния. — Этот гребаный трофей так сложно выиграть! Лига чемпионов — как бросок монеты, но мы были готовы. Я думаю, что это было предначертано звездами — трофей принадлежит нам. Почему этот “Манчестер Сити” так хорош? Думаю, мы немного лучше защищаемся в штрафной. Даже когда мы ошибаемся, есть ощущение, что мы выглядим более надежно. Это было не лучшее наше выступление, и мы это знаем. Возможно, если нам повезет и мы сыграем в финале в будущем, будем выглядеть лучше».

Благодаря победе в ЛЧ, «Сити» Пепа также победил в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.

Гвардиола = величие

К своим 55 годам Хосеп успел поработать в трех великих клубах. И ни в одном из них Гвардиола не опустился ниже своего уровня. Да, в последний год работы с «Барселоной» каталонцы просели и оказались биты как на внутренней арене, так и на внешней. Да, «Бавария» все четыре года с испанцем во главе останавливалась в шаге от финала Лиги чемпионов… Но несмотря на это каталонский коллектив, собранный Пепом, навсегда вошел в историю футбола как зубодробительная безупречная машина, которая изнурительной тики-такой выжимает все соки из оппонентов. А мюнхенская команда при нем забетонировала статус немецкого гегемона.

Кто-то скажет, что все клубы Гвардиолы — топы, а руководство давало испанцу баснословные суммы на трансферы. Аргумент. Но это не отменяет того факта, что во всех командах Хосеп строил нечто новое, а не ехал на старых багажах, открывал новые имена (приложил руку к первому шедевральному сезону-2008/09 Лионеля Месси) и — что самое важное — добивался больших побед (чего стоят только два «ушастых» трофея ЛЧ с «Барсой»). Не сомневаемся, что впереди их у прославленного тренера еще немало.

«Не знаю, кто сильнее из команд, оформлявших требл: “Барселона” 2009 года или “Манчестер Сити” 2023-го… Между этими командами получилась бы отменная игра. Они обе невероятны. Тот период в “Барселоны” был великолепным, мы были так молоды. Но “Сити” играет в Англии, а в АПЛ такая жесткая конкуренция. “Барселона” — это клуб, которому принадлежит мое сердце. Без этой команды меня бы здесь не было».

Хосеп Гвардиола
главный тренер "Манчестер Сити"
Интересный факт: Гвардиола — единственный тренер, бравший Суперкубок УЕФА с тремя разными клубами.

Чем займется Пеп после «Сити»?

Конечно, никаких заявлений ни от потенциальной новой команды Гвардиолы, ни от самого Пепа не было, но в СМИ полно слухов о будущем испанца. Хотя есть и факты. К примеру, контракт Гвардиолы, который действует до лета 2027 года.

Пеп переподписал соглашение с клубом в ноябре 2024-го, когда «Сити» настиг кризис. Команда проиграла четыре матча подряд, и с каждой новой пресс-конференцией Гвардиолы казалось, что его история в Манчестере подходит к концу. Однако испанец решил, что не оставит клуб в тяжелой ситуации, и подписал новое соглашение, чтобы устроить перестройку.

Но куда девать оставшийся по контракту год? Английские СМИ предполагают, что Гвардиола может остаться работать в клубе на другой должности. Если же тренер договорился с клубом о расторжении, то выбор будет широким — такого специалиста в своей команде мечтал бы увидеть едва ли не каждый. Возможно, впервые в карьере Пеп возглавит национальную команду? В Сети уже гуляют слухи о том, что его хочет сборная Италии.

Однако первым делом Гвардиоле, конечно, нужно перевести дух и восстановиться после долгих лет напряженной работы на «Этихаде». Так же, как он поступил после ухода из первого легендарного проекта своего авторства — той самой «Барселоны».

Преемник уже известен

Им почти гарантированно станет Энцо Мареска — бывший тренер «Челси», который провел с Гвардиолой в «Сити» три года. Итальянец сначала тренировал молодежную команду «горожан», а затем полноценно вошел в штаб Пепа. О будущем назначении сообщил Дэвид Орнштейн, а позже подтвердил Фабрицио Романо.

Мареску уже давно рассматривали как потенциальную замену Гвардиоле, и в клубе намерены предложить ему трехлетний контракт.

Пожалуй, выбор итальянского тренера боссами «Сити» позволит команде наименее болезненно перенести смену «эпох». В один из самых успешных сезонов Гвардиолы в клубе именно Мареска был его ассистентом и помог выиграть требл, а ранее специалисты проводили тактические семинары во время ковида, когда команды были вынуждены находится в «пузырях».

Мареска также работал с Мануэлем Пеллегрини, который возглавлял «Сити» до Гвардиолы. Именно чилийского специалиста Энцо называет своим «футбольным отцом», и некоторые детали его футбольной философии тренер удачно интегрировал в «гвардиоловскую» канву.

В 2023-м Мареска отправился в свободное плавание. Он возглавил «Лестер» и взял с ним Чемпионшип, чем заслужил приглашение от «Челси». За два года в клубе он выиграл два трофея — Лигу Конференций и клубный чемпионат мира, но в первый день 2026 года «синие» объявили о его увольнении. Да, результаты в последних матчах Марески просели, но решение назревало скорее из-за конфликта с руководством. Поэтому неоднозначный отрезок в «Челси» не пугает боссов «Сити». Да и Гвардиола наверняка тоже принимал участие в обсуждении кандидатуры своего преемника.

Авторы: Роберт Шилькович, Иван Орехов