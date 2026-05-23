Вылет «Тоттенхэма», рекорд Бруну, «Челси» без еврокубков? Главные интриги последнего тура АПЛ

Будет писаться история.

Источник: Getty Images

Клубный сезон практически завершен, подавляющее большинство мыслей футбольного сообщества уже направлено в сторону чемпионата мира, который начнется 11 июня. Известны чемпионы каждой топ-лиги — последний обладатель титула определился в Англии, где «Борнмут» принес «Арсеналу» первое золото за 22 года, добыв ничью с «Ман Сити» 19 мая. Заключительный тур АПЛ в этом контексте лишился смысла.

Но несколько заметных интриг в Премьер-лиге все-таки осталось. И пусть места на пьедестале забронированы, следить за другими любопытными сюжетами будет не менее интересно, ведь мы находимся на пороге действительно эпохальных событий. Вопрос лишь в том, удастся ли его перейти.

Вылет «Тоттенхэма»

В начале ноября, по итогам десяти туров, лондонская команда под руководством Томаса Франка на два очка отставала от второго места и, казалось, всерьез боролась за медали. С тех пор прошло 27 матчей чемпионата, в которых «Тоттенхэм» потерпел 14 поражений и набрал всего 21 очко, по ходу дела уволив двух тренеров. Кошмарная серия без побед длилась с 28 декабря по 25 апреля. Четыре месяца!

Весной за клуб стало по-настоящему тревожно, потому что на горизонте натурально замаячила угроза первого за 49 лет понижения в классе. Хотя какой там горизонт — в середине апреля лондонцы минимально проиграли «Сандерленду» в гостях и упали на 18-ю строчку, оказавшись в зоне вылета. Таким образом, между «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» запустилась гонка за выживание.

Сейчас команда Роберто Де Дзерби опережает столичных соседей на два очка. 24 мая «Тоттенхэм» примет «Эвертон», а к «Вест Хэму» приедет «Лидс». Оба соперника турнирных мотиваций не имеют — разве что Дэвид Мойес заявил о желании помочь бывшему клубу. «Тоттенхэм», к слову, благодаря разнице голов спасет и ничья. Или кто-то верит, что «Вест Хэм» победит 13:0?

Рекорд Фернандеша

В сезоне-2002/03 Тьерри Анри добился фантастического достижения, отдав 20 голевых передач в АПЛ. Впоследствии многие выдающиеся футболисты приближались к заветному показателю француза — Сеск Фабрегас, Мохамед Салах, Фрэнк Лэмпард, Месут Озил. Максимально рядом был Кевин Де Брюйне, который в розыгрыше-2019/20 даже повторил рекорд, но не превзошел его.

Бельгийцу тогда необходимо было оформить ассистентский дубль во встрече с «Норвичем» в 38-м туре, но он выбрал дубль обычный, который приправил одним результативным пасом. Теперь на смещение Анри с диспетчерского трона претендует Бруну Фернандеш, уже сравнявшийся с Тьерри и Кевином. Причем интересно, что первую голевую в текущем сезоне португалец ждал аж восемь туров, а к концу ноября их накопилось только пять штук.

Зато с декабря полузащитник разогнался так, что получил возможность навсегда войти в историю лиги. В феврале Бруну замолчал на три матча, но больше подобных простоев не допускал. «МЮ» гарантировал себе бронзу, поэтому единственной командной задачей в битве с «Брайтоном» должна быть помощь Фернандешу. Лидеру и лучшему игроку современного «Юнайтед», который годами страданий точно заслужил такое счастье.

Еврокубковое распределение

Здесь сразу несколько составляющих одного объемного сценария, в котором пока не хватает заключительной главы. Многое зависит от «Астон Виллы», выигравшей Лигу Европы. Из-за очередного европейского успеха Эмери от Англии в Лигу чемпионов на следующий сезон может отправиться шесть команд. Это произойдет, если бирмингемцы финишируют вне топ-4. Проще говоря, если уступят «Ман Сити» на выезде в прощальном матче Гвардиолы, а «Ливерпуль» дома разберется с «Брентфордом».

В таком случае за шестую путевку в ЛЧ поборются «Борнмут» и «Брайтон», которому понадобится победить «МЮ» и рассчитывать на поражение конкурента от «Ноттингем Форест». Если «Вилла» останется четвертой, пятое и шестое места дадут право на участие в общем этапе Лиги Европы.

Удивительно, что «Брайтон» при этом сохраняет шансы пролететь мимо вообще любых еврокубков — отрыв от «Сандерленда» с десятой позиции составляет лишь два очка. А между ними располагаются «Челси» и «Брентфорд» тоже обладающие полярными перспективами — могут и в ЛЕ выйти, и лишиться международных сражений в следующем сезоне.

Еще на Лигу Европы претендует «Кристал Пэлас», но АПЛ тут ни при чем. Лондонцам нужно одолеть «Райо» в финале Лиги конференций — и будет им счастье, которого у них забрали год назад.

Начало всех матчей — 18:00 мск.

Трофим Гондюреев