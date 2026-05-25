«Комо» вырвал путевку в ЛЧ у опозорившегося «Милана», у Англии не будет шести команд в главном еврокубке

Победа «МЮ», конечно, обидна для «Брайтона», так как «чайки» пропустили на седьмую строчку «Сандерленд» и сыграют только в Лиге конференций. Однако запомнят эту игру благодаря Бруну Фернандешу. Он стал соавтором гола открывшего счет Доргу и рекордсменом АПЛ по числу голевых передач в рамках одного сезона (21). Ну, а гол португальца позволил ему обойти Дэвида Бекхэма по числу результативных действий в составе «красных дьяволов» в играх английского чемпионата (143). В своем привычном ритме Бруну обязан в следующем сезоне подниматься на третье место, которое пока занимает Пол Скоулз (162). Но ему потребуется несколько лет, чтобы хотя бы приблизиться к Уэйну Руни (276) и Райану Гиггзу (271).