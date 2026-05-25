«Комо» вырвал путевку в ЛЧ у опозорившегося «Милана», у Англии не будет шести команд в главном еврокубке

Англия: прощание с легендами и выживший «Тоттенхэм»
Синяя часть Манчестера и красная Ливерпуля — провожали легенд. Хосепа Гвардиолу, Бернарду Силву и Мохамеда Салаха. Слезы, овации, прощальные объятия — это было очень трогательно. Тот случай, когда лучше один раз увидеть, чтобы прочувствовать в полной мере. То, что сделало это трио для своих теперь бывших команд, не измерить числом трофеев, забитых мячей и результативных передач. Хотя у каждого столь внушительный послужной список, что хватит на целую команду. И даже не одну. А главное — они дарили людям праздник, вписав свои имена в историю золотыми буквами.
Причем Салах, ассистировав Джонсу, забрал еще один клубный рекорд, опередив Стивена Джеррарда по числу ассистентских баллов в АПЛ (93). И не важно, что «Сити» и «Ливерпуль» не выиграли. Результат не был главным. Но все же он имел значение, так как волевая победа «Астон Виллы» на «Этихаде» с дублем Уоткинса лишила Англию шестой путевки в Лигу чемпионов. Чтобы это случилось, требовался подъем «Ливерпуля» на четвертое место. Однако команда Унаи Эмери не ушла в отпуск после победного финала Лиги Европы, и теперь в данном турнире сыграет оставшийся без участия в главном еврокубке «Борнмут».
Еще один счастливчик с еврокубковой путевкой — выходец из Чемпионшипа «Сандерленд». Исторический результат финишировавших седьмыми «черных котов» особо ценен потому, что он добыт в очном споре с «Челси». На провал синих, которые вселили в болельщиков надежду после триумфов в Лиге конференций и КЧМ-2025, можно смотреть по-разному. Не факт, что лондонцам интересно участие в одном из младших континентальных турниров. Зато Хаби Алонсо начнет свою работу на «Стэмфорд Бридж» в идеальных с точки зрения построения игры условиях — с нормальным календарем и выступлениями на внутренней арене.
Жизнь полна парадоксов. Год назад проваливший чемпионат «Тоттенхэм» праздновал победу в Лиге Европы и путевку в ЛЧ. Сейчас радость поклонникам «шпор» подарил гол Жоау Палиньи. Команда Роберто Де Дзерби все-таки выжила и второй год подряд финишировала на 17-м месте. А вылетает из АПЛ «Вест Хэм», которому не помогла крупная победа над «Лидсом». «Молотобойцы» набрали 39 очков, что стало максимальным показателем для неудачника сезона за последние пятнадцать лет. Прошлый раз с таким багажом в Чемпионшип отправились «Бирмингем» и «Блэкпул».
Победа «МЮ», конечно, обидна для «Брайтона», так как «чайки» пропустили на седьмую строчку «Сандерленд» и сыграют только в Лиге конференций. Однако запомнят эту игру благодаря Бруну Фернандешу. Он стал соавтором гола открывшего счет Доргу и рекордсменом АПЛ по числу голевых передач в рамках одного сезона (21). Ну, а гол португальца позволил ему обойти Дэвида Бекхэма по числу результативных действий в составе «красных дьяволов» в играх английского чемпионата (143). В своем привычном ритме Бруну обязан в следующем сезоне подниматься на третье место, которое пока занимает Пол Скоулз (162). Но ему потребуется несколько лет, чтобы хотя бы приблизиться к Уэйну Руни (276) и Райану Гиггзу (271).
Италия: Римское счастье
В схватке за две последних путевки в ЛЧ все было в руках «Милана» и «Ромы». Все что требовалось, — как минимум, не проиграть соперникам соответственно с 16-го и 19-го места. «Комо», который повел в счете в игре с «Кремонезе» благодаря рикошету от защитника, при равенстве очков уступал конкурентам по личным встречам. Но так как имелся еще и фактор «Ювентуса», чье дерби с «Торино» было отложена из-за столкновений фанатов и демарша поклонников бьянконери, лучше было бы исключить малейший риск и побеждать.
То, что все можно потерять в мгновение, показал первый тайм в Вероне. Там вскоре после опасного штрафного Дибалы «Рома» могла пропустить и сохранила нули на табло только благодаря Свилару, который остановил удар выходившего один на один Боуи. А на «Сан-Сиро», бодро начав с быстрого гола Салемакерса, «Милан» отдал инициативу «Кальяри». Один раз Меньян спас, парировав мяч на угловой, однако подача корнера закончилась голом сравнявшего счет Боррелли (1:1). Когда этот квартет команд ушел на перерыв, туринское дерби все-таки стартовало, и лучше миланцам и римлянам было не рисковать.
Лучше с данной задачей справлялась «Рома». В начале второго тайма она получила численное преимущество, а потом и право на пенальти. Отправившийся к точке Мален проиграл дуэль вратарю, однако голландца спас Дибала. Он словно предвидел такое развитие событий, расположившись на краю штрафной. Именно туда отбил мяч голкипер, и аргентинец мгновенно вывел Малена на пустые ворота. А вскоре команда Джан Пьеро Гасперини в режиме лай взлетела на третье место, так как «Милан» пропустил от «Кальяри» второй мяч — 1:2.
Массимилиано Аллегри экстренно бросил в бой играющего в защитной маске Модрича (после двойного перелома скуловой кости), а также Фюллькруга и потом — Рафаэла Леау. Россонери в реальном времени вылетали из топ-4, пропуская вперед не только выигрывавший с крупным счетом «Комо» (команда Сеска Фабрегаса отправила «Кремонезе» в Серию В), но и «Ювентус». Правда, сначала «Милан» пропустил чистый выход один на один. Команду оставил в игре невероятный Меньян, но она так и не смогла отыграться и в позорном стиле вылетела из лигочемпионского квартета. Настоящая катастрофа, которая ставит под сомнение будущее Аллегри.
Зато «Комо», никогда прежде не игравший в еврокубках, ликует. Эта команда в ЛЧ! В желто-красной части Рима тоже праздник. И как же красиво все закончилось! Покидающий «Рому» Эль-Шаарави отправил мяч в сетку после прекрасного паса пяткой от Дибалы, который тоже может покинуть Вечный город. Их команда — третья.
А в Турине, где подрались фанаты, болельщики «Ювентуса» требовали отложить матч и угрожали выбежать на поле. Игру решили начать только после того, как представители клубов проконсультировались с полицией. Но когда в других матчах все закончилось, выяснилось: никакого турнирного значения второй тайм уже не имеет. Это просто вопрос престижа в противостоянии принципиальных оппонентов.
Испания: «Атлетико» был в отпуске
В Испании нет бронзовых медалей, однако быть третьим — или первым после «Барселоны» и «Реала» — престижно. Но, судя по тому, как складывался матч, в котором все решалось, данный вопрос был принципиален только для «Вильярреала». «Подводники», которые проводили последнюю игру под началом покидающего клуб Марселино Тораля, за тайм разорвали оборону «Атлетико». «Матрасники» впервые в эпоху Динго Симеоне (более 800 матчей) пропустили за первые 45 минут четыре раза.
Наверное, увидев в перерыве счет (4:1), многие подумали, что тренер решил дать шанс молодежи, но на поле у «матрасников» был по-настоящему боевой состав. Не хватало только Хулиана Альвареса, который хочет сменить команду. Лагерь аргентинца ведет себя точно так же, как перед уходом из «Манчестер Сити». Идет масса вбросов о предложениях от «ПСЖ», «Барселоны» и «Арсенала», а также информация о том, что игроку некомфортно с нынешним тренером. Осталось понять, куда в реальности отправится травмированный ныне форвард.
Статистика дня
1-й раз «Милан» оказался за пределами топ-4, набрав за чемпионат 70 очков.
1-й раз в своей истории спасшийся от вылета «Лечче» проведет пять подряд сезонов в Серии А.
14 мячей забил после зимнего трансфера в «Рому» нападающий Мален. В трехочковую эпоху он уступил только отличившемуся за «Милан» 15 раз Златану Ибрагимовичу.
16-й итальянской командой, которая сыграет в Лиге чемпионов/Кубке чемпионов, стал «Комо».
1024 гола забито в чемпионате Испании. Это повторение рекорда-2017/18, когда последний сезон в Ла Лиге провел Криштиану Роналду.
Автор: Андрей Кузичев