Еще один конкурент для Сафонова. «ПСЖ» хочет купить вратаря «Порту» Кошту

Несмотря на победу в Лиге чемпионов, россиянин Матвей Сафонов может потерять позицию основного голкипера «ПСЖ». По информации L'Equipe, руководство парижан намерено в межсезонье выкупить у «Порту» вратаря Диогу Кошту. Причем за португальца готовы заплатить 60 млн.
Еще одна перестановка
Перемены во вратарской линии в «ПСЖ» могут начаться из-за Люки Шевалье. 24-летний француз недоволен своим положением: он не появлялся на поле с января этого года, проиграв конкуренцию Сафонову. По информации источника, молодой вратарь намерен в ближайшее время встретиться с руководством клуба, чтобы обсудить свое будущее.
При этом найти новую команду Шевалье будет проблематично из-за высоких финансовых запросов футболиста. Зато нет проблем с деньгами у «ПСЖ»: в клубе уже нацелились на нового дорогостоящего голкипера.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кошты в 40 миллионов евро. Однако парижане готовы заплатить за него и 60. Это значительно больше, чем в свое время в «ПСЖ» тратили на Сафонова и Шевалье. Тяжело представить, что настолько дорогого футболиста будут держать на скамейке запасных под россиянином.
Битва за основной состав
Серьезные перемены во вратарской линии в «ПСЖ» начались летом 2024 с покупки Сафонова за 20 миллионов евро. Казалось, брали его очевидно вторым номером под Джанлуиджи Доннарумму. Зато сам Матвей так не считал.
«Переезжаю как второй? Вам кто это сказал? Основной вратарь на данный момент — это не основной вратарь навсегда. От меня многое зависит, каким я буду. Не позиционирую себя вторым», — говорил он в интервью Нобелю Арустамяну сразу после трансфера.
В первом сезоне россиянин провел 17 матчей за «ПСЖ», причем дважды сыграл в Лиге чемпионов. Летом Доннарумма ушел из команды, а на место итальянца взяли перспективного Шевалье за 40 миллионов евро (данные Transfermarkt). Лука должен был стать безоговорочным основным вратарем и начинал сезон-2025/26 именно в этом статусе.
Однако Матвей выиграл конкуренцию. Вместе с россиянином «ПСЖ» во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов, справившись в финале «Арсеналом» (1:1 осн. вр, 4:3 в серии пенальти), а также снова стал лучшим в Лиге 1. Но даже такие заслуги не могут гарантировать статус первого номера.
Максим Клементьев