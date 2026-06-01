Ямаль: «В детстве моим кумиром был Неймар. Я бы поехал на поезде в Россию ради фото с ним»

18-летний футболист заявил, что ради фото со своим кумиром согласился бы поехать в Россию на поезде.
«Когда я вижу маленького ребенка, я понимаю, что он смотрит на своего кумира и не может осознать, что у кого-то может быть плохой день. В этот момент ты должен остановиться, дать автограф и сфотографироваться. В детстве моим кумиром был Неймар, и я бы сделал все ради фото с ним. Все, что угодно. Если бы мне сказали поехать в Россию на поезде, я бы поехал на поезде ради фото с ним», — приводит слова Ямаля федерация SEFutbol.
Ямаль является воспитанником «Барселоны». За основную команду сине-гранатовых он выступает с 2023 года. Вместе с каталонцами футболист трижды выигрывал чемпионат Испании, дважды — Суперкубок Испании и один раз — Кубок страны. В составе сборной Испании Ямаль стал чемпионом Европы в 2024 году.