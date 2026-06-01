Ямаль: «В детстве моим кумиром был Неймар. Я бы поехал на поезде в Россию ради фото с ним»

«Когда я вижу маленького ребенка, я понимаю, что он смотрит на своего кумира и не может осознать, что у кого-то может быть плохой день. В этот момент ты должен остановиться, дать автограф и сфотографироваться. В детстве моим кумиром был Неймар, и я бы сделал все ради фото с ним. Все, что угодно. Если бы мне сказали поехать в Россию на поезде, я бы поехал на поезде ради фото с ним», — приводит слова Ямаля федерация SEFutbol.