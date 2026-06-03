Ямаль второй год подряд возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира

Ямалю 18 лет, он является воспитанником «Барселоны». За основную команду выступает с 2023 года. В текущем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 45 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 18 голевых передач. Всего вместе с командой он стал двукратным победителем чемпионата и Суперкубка Испании, а также один раз выиграл кубок страны.