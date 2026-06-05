Перес пообещал сделать рекордный трансфер в истории «Реала»: «Это суперзвезда уровня Криштиану Роналду»

Защитник? Нет. Это невероятно интересный игрок. Вы все узнаете на следующей неделе. Это суперзвезда уровня Криштиану Роналду. Люди просто не поверят. Это не нападающий, потому что у нас уже есть Мбаппе и Вини? Что ж, скажу так: «В Мадриде всегда нужно больше». Вы никогда не догадаетесь, за какой суперзвездой я охочусь. Это не Олисе, не Холанн, не Кейн, не Доку. Сейчас я не скажу его имя. Мадридисты, готовьтесь ко вторнику. Я никогда не обманываю ожиданий.