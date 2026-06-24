Генеральный директор «Атлетико» раскритиковал «Барселону» из-за Альвареса и подал жалобу в ФИФА

«Барселона» проявляет к нам неуважение. Они думают, что нас можно обмануть, что мы слабы или не готовы защищаться. Однако то, что они демонстрируют всему миру, что можно проявлять неуважение. Наша обязанность — защищать интересы «Атлетико», и именно поэтому мы собираемся подать жалобу в ФИФА за ведение переговоров с игроком, имеющим действующий контракт, в течение защищенного периода", — приводит EFE слова Хиля.