«Челси» опередил «Арсенал» в гонке за Роджерса, обновив трансферный рекорд — за что такие деньги?

Конечно, смущают! Трансферный рынок продолжает диктовать свои условия, но за такую огромную сумму ожидаешь игрока, который будет решать здесь и сейчас. Является ли таковым Роджерс — вопрос спорный. С одной стороны, у хавбека два подряд сезона с 10+ голами и 10+ передачами. С другой — цифры все равно не космические, а магия дальних ударов может в любой момент закончиться. В «Арсенале» посчитали, что Морган не тот футболист, ради которого стоит обновлять трансферный рекорд. В «Челси» решили иначе. Кто оказался прав — покажет только время.