«Челси» опередил «Арсенал» в гонке за Роджерса, обновив трансферный рекорд — за что такие деньги?

«Челси» приобрел атакующего полузащитника Моргана Роджерса у «Астон Виллы» за 117 миллионов фунтов (138 миллионов евро). 23-летний англичанин обновил трансферный рекорд для британских футболистов, который всего несколько недель назад установил перешедший в «Манчестер Сити» Эллиот Андерсон.
Контракт Роджерса подписан по схеме «6+1», а лондонский клуб провернул всю сделку всего за двое суток.
«Челси» перехватил инициативу у «Арсенала»
Очередь из топ-клубов выстроилась за Роджерсом еще прошлым летом. После яркого сезона-2024/25 в «Астон Вилле» (14 голов и 16 передач во всех турнирах) Морган хотел повышения, а клуб не возражал против выгодной продажи. Однако Унаи Эмери убедил обе стороны, что полузащитник должен остаться еще на год и помочь выиграть Лигу Европы. Осенью 2025-го англичанин даже продлил контракт на шесть лет.
Роджерс не подкачал: принес тренеру его любимый трофей, оформив гол и передачу в финале против «Фрайбурга». Всего в сезоне-2025/26 Морган сыграл за «Астон Виллу» 55 матчей, забил 14 мячей и отдал 12 голевых передач. А с учетом игр за сборную Англии полузащитник вообще 71 раз появился на поле — больше в Европе в прошедшем сезоне не провел никто. Неудивительно, что этим летом топ-клубы снова вышли на охоту за участником ЧМ-2026.
Главным претендентом на игрока изначально считался «Арсенал». По данным The Athletic, Букайо Сака и Деклан Райс (партнеры Роджерса по сборной) активно уговаривали Моргана переехать в красную часть Лондона. С 23-летним англичанином общались капитан Мартин Эдегор и лично Микель Артета. У представителей «Арсенала» сложилось впечатление, что они являются предпочтительным вариантом для игрока. Но не все было гладко.
Во-первых, Артета дал понять, что видит Моргана в первую очередь на позиции левого вингера. Сам же футболист, хоть и тяготеет к флангу, предпочитает искать пространство в центре, а там в «Арсенале» плотная конкуренция. Во-вторых, Роджерса смущало, что он не является главной трансферной целью клуба — футболиста напрягали слухи об интересе к Хулиану Альваресу, Брэдли Барколя и Эли Жуниору Крупи.
Были сложности и на уровне клубов. У «Арсенала» существовала оценка стоимости Роджерса — от 80 до 100 миллионов фунтов, не больше. В «Астон Вилле» увидели переход Эллиота Андерсона в «Манчестер Сити» за 116 миллионов и решили, что Роджерс должен стать следующим самым дорогим британским игроком.
Пока чемпионы Англии аккуратно пытались сбить цену, в гонку дерзко ворвался «Челси». По информации того же The Athletic, клуб начал официальные переговоры с «Астон Виллой» и представителями Роджерса в четверг — на следующий день после поражения сборной Англии в полуфинале чемпионата мира. Уже в пятницу футболисту лично позвонил Хаби Алонсо, и в тот же день были согласованы личные условия контракта. Рис Джеймс поговорил с Морганом в лагере сборной, а Коул Палмер обменялся с ним сообщениями. Это стало ярким сигналом: «Челси» настроен серьезно. Скорость ведения переговоров впечатлила игрока. В субботу все было согласовано.
Чем он так хорош?
Роджерс — универсальный футболист, способный сыграть на разных позициях в атаке. Слева он любит смещаться в центр и бить с дальней дистанции. Справа — насыщать штрафную прострелами и кроссами. В центре — опускаться в опорную зону, тащить мяч и отдавать острые передачи. При этом у полузащитника есть любимая зона — левый полуфланг, где раскрывается самая опасная версия Моргана.
Главная фишка Роджерса — удары из неочевидных позиций. Согласно данным Fotmob, в прошедшем сезоне он забил 14 голов при ожидаемых голах (xG) всего 9,67 — оверперформанс превысил четыре забитых мяча. Яркий пример — декабрьский матч против «Манчестер Юнайтед». Морган практически единолично принес «Астон Вилле» победу (2:1), оформив дубль двумя ударами с угла штрафной с суммарным xG 0,06.
Показатели успешного дриблинга у Роджерса скромные — в жесткой АПЛ лишь 35,7 процента его обводок не заканчиваются потерями. Англичанин действительно не любит дуэли один в один, зато часто совершает резкие прокидки со сменой направления на скорости и рывки в свободные зоны.
Пока неясно, какую схему будет использовать Хаби Алонсо, но известно, что теперь у него есть футболисты, генерирующие остроту сразу с двух полуфлангов: слева — Роджерс, справа — Палмер. На бумаге выглядит мощно.
117 миллионов фунтов не смущают?
Конечно, смущают! Трансферный рынок продолжает диктовать свои условия, но за такую огромную сумму ожидаешь игрока, который будет решать здесь и сейчас. Является ли таковым Роджерс — вопрос спорный. С одной стороны, у хавбека два подряд сезона с 10+ голами и 10+ передачами. С другой — цифры все равно не космические, а магия дальних ударов может в любой момент закончиться. В «Арсенале» посчитали, что Морган не тот футболист, ради которого стоит обновлять трансферный рекорд. В «Челси» решили иначе. Кто оказался прав — покажет только время.
Автор: Руслан Непушкин