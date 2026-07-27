У Алонсо в «Челси» должно получиться намного лучше, чем в «Реале». Для этого есть целый ряд причин

Новая эпоха
Каким-то образом после нескольких лет хаоса, постоянной смены тренеров и кучи непонятных трансферов руководство «Челси» получило шанс все исправить. Лондонский клуб возглавил Хаби Алонсо, и сейчас боссы, похоже, меняют политику на всех фронтах, чтобы вернуть команду туда, где мы привыкли видеть ее при Романе Абрамовиче.
У Алонсо не получилось в «Реале», хотя ожидания были очень высокими. Причин оказалось много, причем далеко не все зависели от самого испанца. В «Челси» же, как представляется, у него намного больше шансов на успех, несмотря на то что руководство лондонского клуба тоже не отличается терпением и рациональностью.
Алонсо не нужно бороться за трофеи сразу
«Реал» остается особенным клубом с самыми высокими ожиданиями в мировом футболе. В Мадриде не существует понятия «переходный сезон». Ты должен выигрывать прямо сейчас, иначе надолго не задержишься. Как вы понимаете, в таких условиях проблематично строить что-то сложное и проводить серьезные изменения, однако Алонсо в первые месяцы это удавалось.
Октябрьская победа в класико, казалось, будто ознаменовала становление нового «Реала», но одновременно стала фатальной. Именно тогда после замены Винисиус устроил скандал, и этот эпизод обнажил раскол внутри команды. Часть игроков настроилась против Алонсо, и вскоре его отставка уже казалась неизбежной. Так и произошло, когда Перес дождался повода уволить тренера после поражения в финале Суперкубка.
В «Челси» иная ситуация. Команда в прошлом сезоне заняла десятое место в АПЛ. Если Алонсо удастся сразу вернуть лондонцев в Лигу чемпионов, этого будет более чем достаточно. Трофеев никто сейчас не требует. Задача вполне выполнима с учетом состава и отсутствия еврокубков. Последний фактор особенно важен. У Хаби будет намного больше времени, чтобы работать с футболистами на тренировках, выстраивать систему и исправлять ошибки.
Алонсо будет менеджером, а не просто тренером
Новое руководство «Челси» несколько лет практически не позволяло тренерам влиять на трансферную политику клуба. Модель предполагала жесткое распределение обязанностей, при котором наставник занимался преимущественно тактикой. Даже в вопросах ротации и распределения минут тренерам приходилось учитывать строгие рекомендации медицинского и спортивного отделов.
Теперь «Челси» решил изменить подход и четко обозначил, что Алонсо приходит не просто как тренер, а как менеджер, который будет активно влиять на формирование состава. Возможно, именно это и заинтересовало Хаби, ведь в «Реале» его просьбы в основном игнорировали. В частности, клуб так и не приобрел разыгрывающего опорника, которого хотел испанец.
В «Челси» по желанию Алонсо уже купили правого защитника Марко Палестру. Дорогое приобретение Моргана Роджерса тоже можно отнести к этой категории. Сделка стала символом того, что клуб наконец снова готов приглашать дорогих и состоявшихся на уровне АПЛ футболистов, а не только тратить сотни миллионов на кучу молодых в надежде, что хотя бы кто-то из них выстрелит.
Из состава «Челси» легче сделать систему
Назначение Алонсо в «Реал» должно было обозначить новую эру в команде, которая до последнего сопротивлялась современным трендам и системному подходу. После ухода звезд прошлого продолжать жить прежними ценностями становилось все более романтичной и нереализуемой идеей. Хаби должен был немного двинуть мадридцев в сторону современности, дать футболистам базу, на которую можно опереться. У команды появилась бы стабильность, а рассчитывать исключительно на «магию» больше не пришлось бы.
Но нет. Выяснилось, что «Реал» не готов и не хочет подобных изменений, хотя первые месяцы эксперимента прошли действительно неплохо. Мы четко увидели, что статус футболистов и их характеры просто не позволяют таким тренерам, как Алонсо, спокойно работать.
В «Челси» тоже есть звезды, но совершенно другого склада. Они готовы учиться и уже подтверждали эффективность в разных системах при Энцо Мареске и Маурисио Почеттино.
У лондонцев нет сразу двух неприкасаемых суперзвезд, которые настолько плохо отрабатывают без мяча, как Винисиус и Килиан Мбаппе. Из состава «Челси» можно слепить вполне современную команду, опирающуюся на прессинг и контрпрессинг. Футболисты будут слушать Алонсо и выполнять его требования, а значит, он сможет воплощать идеи в полном объеме без компромиссов, на которые постоянно приходилось идти на прошлом месте работы.
Кроме того, Алонсо больше не надо решать почти неразрешимую проблему совмещения Винисиуса и Мбаппе на поле. Они оба плохи в прессинге и при этом мешают друг другу, поскольку оба тяготеют к левому полуфлангу. У «Челси» и близко нет подобных противоречий в составе.
Почему все может пойти не так
Во главе «Челси» остались те же люди. Даже если будет казаться, что у Алонсо все получается, в любой момент может произойти что угодно. Наверняка еще год назад многие думали, что Энцо Мареска задержится в Лондоне надолго и сможет многого достичь. Однако уже к январю с ним расстались, хотя, стоит признать, сам итальянец, судя по всему, тоже подталкивал клуб к этому решению. Помним мы и о Почеттино, который провел отличную концовку сезона, но все равно не убедил боссов продолжить сотрудничество.
Кажется, у владельцев «Челси» остался последний шанс показать себя с лучшей стороны. Нужно дать новому тренеру спокойно поработать, поддержать его и посмотреть, к чему это приведет. Если этого не случится, доверие к ним вернется нескоро, а начинать придется заново. В очередной раз.
У лондонцев есть отличные шансы повторить путь «Манчестер Юнайтед», который в прошлом сезоне без еврокубков поднялся с 15-го места на третье. Календарь не перегружен, поэтому остается достаточно времени, чтобы строить игру и налаживать связи. Но самое главное, у «Челси» есть тренер, который еще буквально два года назад удивлял всю Европу своими идеями и тем уровнем, до которого поднял «Байер». Таким специалистам хочется пожелать комфортных условий и свободы для воплощения своих задумок. Есть надежда, что в «Челси» Алонсо все это получит.
Андрей Антсон