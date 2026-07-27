У Алонсо в «Челси» должно получиться намного лучше, чем в «Реале». Для этого есть целый ряд причин

Во главе «Челси» остались те же люди. Даже если будет казаться, что у Алонсо все получается, в любой момент может произойти что угодно. Наверняка еще год назад многие думали, что Энцо Мареска задержится в Лондоне надолго и сможет многого достичь. Однако уже к январю с ним расстались, хотя, стоит признать, сам итальянец, судя по всему, тоже подталкивал клуб к этому решению. Помним мы и о Почеттино, который провел отличную концовку сезона, но все равно не убедил боссов продолжить сотрудничество.