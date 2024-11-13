«Я принимаю только жёсткие решения». Карьера Мбаппе в сборной Франции под угрозой

Другой французский журналист — Даниэль Риоло, также не исключает, что Мбаппе больше не сыграет за сборную Франции под руководством Дешама: «Я на 1000% уверен, что Дешам заставляет Мбаппе расплатиться за то, что случилось в прошлый раз. Сначала: “Я травмирован, я не выйду на поле”, а через три дня — он играет за “Реал”. Дешаму пришлось выставить себя дураком. Ни с точки зрения авторитета, ни просто по-человечески, Дешам не мог оставить это без внимания. Поэтому он и отодвинул Мбаппе в сторону. Прав Мбаппе или нет — это его дело, но я не уверен, что он усвоит этот урок. Посмотрим, что будет в марте. Ситуация может только ухудшиться. До такой степени, что Килиан не вернётся в сборную, пока там остаётся Дидье Дешам. Сейчас Мбаппе — капитан сборной, повязку с его руки ещё не сняли. Но нельзя исключать будущего скандала. И заявления в духе “Раз так, то я пока возвращаться не собираюсь”.