Мбаппе заявил, что хотел играть за сборную Франции в ноябре

Мбаппе 25 лет, летом он перешел в «Реал» на правах свободного агента. До этого футболист выступал за французский «Пари Сен-Жермен», став лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, став лучшим бомбардиром турнира.