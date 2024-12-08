Мбаппе заявил, что хотел играть за сборную Франции в ноябре

Мбаппе пропустил второй сбор национальной команды подряд. В октябре футболист попросил не вызывать его в расположение сборной из-за травмы бедра. Сборная Франции 14 ноября сыграла вничью с командой Израиля (0:0), а 17 ноября обыграла итальянцев (3:1).
«Я хотел играть за сборную Франции в ноябре. Это было решение тренера не вызывать меня. Я не могу сказать вам, почему, мне жаль. Если он хочет это сказать, то он скажет», — заявил Мбаппе.
Мбаппе 25 лет, летом он перешел в «Реал» на правах свободного агента. До этого футболист выступал за французский «Пари Сен-Жермен», став лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, став лучшим бомбардиром турнира.