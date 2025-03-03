Дуглас Сантос — в расширенном списке сборной России. И Бразилии тоже! Как так?

В конце марта сборная России проведет первый сбор в 2025 году, на котором сыграет товарищеский матч с национальной командой Замбии. В понедельник тренерский штаб сборной во главе с Валерием Карпиным опубликовал расширенный список из 42 игроков. В него вошли:
Вратари: Евгений Ставер («Рубин»), Андрей Лунев («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар»).
Защитники: Илья Вахания, Максим Осипенко (оба — «Ростов»), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба — «Ахмат»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Руслан Литвинов («Спартак»), Юрий Горшков, Дуглас Сантос (оба — «Зенит»).
Полузащитники: Данил Глебов («Динамо»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Наиль Умяров, Данил Пруцев (оба — «Спартак»), Антон Миранчук («Сьон»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Даниил Фомин («Динамо»), Иван Комаров («Ростов»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Зелимхан Бакаев («Химки»).
Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Кокшаров («Пари НН»), Иван Сергеев («Крылья Советов»).
Без Сафонова, но с Миранчуками
В списке более чем хватает сенсационных имен. Среди них — голкипер «Рубина» Евгений Ставер, защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев, хавбек ЦСКА Матвей Кисляк и форвард «Пари НН» Александр Кокшаров. Обращает на себя внимание наличие в списке полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, который говорил о том, что нынешняя сборная его не мотивирует.
В составе — два легионера: Алексей и Антон Миранчуки («Атланта Юнайтед» и «Сьон» соответственно). Однако других играющих за рубежом российских футболистов нет — травмированные полузащитники Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Александр Головин («Монако») и Далер Кузяев («Гавр») не попали в список, как и голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов.
Дуглас — впервые в сборной России
А главное событие — попадание в расширенный состав капитана «Зенита» Дугласа Сантоса, который осенью получил паспорт РФ. Он больше не считается легионером в России, поэтому имеет право сыграть за нашу национальную сборную.
При этом 28 февраля Дуглас был включен и в расширенную заявку сборной Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира против Колумбии и Аргентины. Помимо 30-летнего защитника в список попал и другой футболист «Зенита» — вингер Луис Энрике. Как такое возможно, чтобы один игрок оказался в списках сразу двух национальных команд?
За кого он будет играть?
Необычную ситуацию прокомментировал «СЭ» технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющего интерес защитника:
«Дуглас не вызывался ни в одну национальную команду. Он находится только в предварительном списке кандидатов сборных Бразилии и России. И решение пока не принято», — сказал Фрейтас.
Действительно, окончательные заявки пока не опубликовала ни одна национальная команда, но прецедент создан. Футболист не может играть за две сборные одновременно, поэтому Дугласу придется выбирать.
Как уточняет Telegram-канал «Мутко против», на данный момент Сантос уже не может играть за родную сборную, так как «палата ФИФА сменила ему гражданство на российское». «Если Дуглас захочет играть за Бразилию, ему сначала надо будет заново обращаться в ФИФА и просить опять поменять ему футбольное гражданство», — пишет автор канала.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил, что пока не общался с Дугласом, но заявил о «едином подходе ко всем футболистам на этапе формирования расширенного состава сборной».
В декабре в интервью «СЭ» капитан «Зенита» намекал, что хочет играть за сборную Бразилии, а не России:
«Как я не раз говорил, у меня по-прежнему есть огромное желание и мечта сыграть за сборную Бразилии — за страну, где я родился, в составе команды которой стал олимпийским чемпионом, — отмечал Сантос. — Да, я очень люблю Россию, поэтому и получил российское гражданство — это большая честь и ответственность. Я здесь уже больше пяти лет, я капитан “Зенита”. Для меня и моей семьи Петербург и Россия — второй дом. Но я согласен с Валерием Карпиным, что сейчас в сборной России должны играть молодые русские воспитанники. В России много талантливой молодежи, и главный тренер сборной знает, как их развивать, это шанс для них. Каждый должен быть на своем месте».
Если Сантос сыграет за Россию, то станет четвертым натурализованным бразильцем в истории национальной команды после Гильерме, Ари и Марио Фернандеса.
В текущем сезоне чемпионата России на счету Дугласа три голевые передачи в 19 матчах.
Автор: Гоша Чернов