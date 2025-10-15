Англия вышла на чемпионат мира, рекорд Роналду, болезненные поражения Армении и Грузии

Бомбардир Мерино
Где все во вторник было очевидно, так это в игре Испании и Болгарии. Возражать против этого, правда, пытался голкипер гостей Вуцов. Если бы не его спасения, к перерыву счет был бы разгромным. А так все ограничилось одним голом Мерино. И он же во втором тайме удвоил преимущество «Красной фурии», головой замкнув подачу Гримальдо. Шесть мячей в четырех отборочных матчах — потрясающая статистика полузащитника «Арсенала». Среди игроков его амплуа аналогичные показатели только у бельгийца Де Брейне. И даже немного странно, что команда Луиса де Ла Фунте еще не забронировала себе пропуск на мировое первенство. Но это заслуга Турции, которая приедет к испанцам в заключительном туре.
Судьбоносный для Грузии матч стал жестоким разочарованием для команды Вилли Саньоля. Стоило Кенану Йылдызу перебросить вратаря и открыть счет (ВАР обнаружил ошибку судей при определении офсайда), и сдержать поймавших кураж турок было уже невозможно. Хакан Чалханоглу, которому устроили пышные торжества по случаю 100 игр за сборную, с углового навесил точно на голову Мериха Демирала.
А до крупного счет вырос, когда защитник остановил мяч на линии ворот, но на добивании отличился Юнес Акгюн.
Красивая голевая комбинация Китеишвили и Кочорашвили уже ничего не могла изменить. Тем более, до этого Чалханоглу и Демирал повторили свой номер при подаче корнера. Турки обязаны гарантировать себе место не ниже второго в домашней ноябрьской игре с Болгарией, где им хватит даже ничьей.
Группа E
15 ноября. Грузия — Испания, Турция — Болгария.
18 ноября. Болгария — Грузия, Испания — Турция.
Когда 3:0 — это мало
Италия, бесспорно, была очевидным фаворитом, однако после сентябрьского триллера в первом матче с Израилем (5:4) загадывать было рискованно. Впрочем, «Скуадра адзурра» выучила полученный урок, и Дженнаро Гаттузо навел порядок в обороне. Забить же до перерыва смог только Ретеги. Когда его уложили на газон в штрафной, уехавший летом в Саудовскую Аравию форвард сам исполнил пенальти. Исправился за смазанный 11-метровый в предыдущем туре.
И опять же Ретеги удвоил счет, отобрав мяч и пробив в дальнюю «девятку» так, что вратарь даже не шелохнулся.
Этот успех был как нельзя кстати, потому что минимальный перевес оставлял сопернику шансы, и один раз Доннарумма показал чудеса реакции после атаки Глуха. Правда, даже 3:0 для Италии недостаточно, так как на финише при возможном равенстве очков ключевым фактором станет разница мячей, а она заметно лучше у Норвегии — «плюс 26» против итальянских «плюс 10». Так не любимые на Апеннинах стыки неизбежны.
Группа I
13 ноября. Норвегия — Эстония, Молдавия — Италия.
16 ноября. Израиль — Молдавия, Италия — Норвегия.
Все смешалось
Португалия для начала пропустила после редкого события — ошибки Диогу Кошты на выходе при подаче углового.
Все перевернулось (или встало на свои места) благодаря Криштиану Роналду, который на родном для себя «Жозе Алваладе» стал самым результативным футболистом в истории отборочных турниров мировых чемпионатов. Рекордным стал первый гол капитана, которого на пустые ворота вывел Нелсон Семеду.
А в добавленное к первому тайму время Криш вылетел на подачу Нуну Мендеша и дал очередной ответ критикам, которые не упустили возможность выпустить в португальскую звезду порцию стрел после того, как он не реализовал пенальти в игре с Ирландией.
Правда, после этого португальцы словно выбрали лимит результативных атак. По ходу второго тайма Венгрию дважды спасала штанга, но удача вернула хозяевам должок, когда уже им на выручку пришла перекладина. Развязка же получилась драматичной. В тот момент, когда Лиссабон готовился праздновать досрочный выход на ЧМ, остроумный пропуск мяча после прострела Лукача закончился тем, что Собослаи оказался перед беззащитными воротами. Венгры поднялись на второе место, но в этой борьбе еще ничего не решено.
В важнейшем матче Армению подвел капитан сборной Барсегян. В центре поля соперник получил от него в нос, и гости остались в меньшинстве на 52-й минуте. Капитанская повязка перешла к Сперцяну, который в первом тайме мог открыть счет, но, замыкая ударом с лета фланговую подачу, не попал в угол. В меньшинстве же армянскую команду удерживали на плаву только спасения Авагяна. Голкипер с интервалом в несколько минут вытащил два сложнейших удара Коллинза. В первом случае перевел мяч в перекладину. Во втором — показал завидную реакцию на линии. Но что мог сделать вратарь, когда Фергюсон наносил удар головой с метра?!
С другой стороны, в концовке Авагян выдал еще один невероятный сейв. Кто знает — может быть, он сыграет свою роль на финише, когда возможен подсчет разницы мячей? В любом случае, ключевой для Армении матч — дома с Венгрией. Правда, в последнем туре ехать в Португалию. Главное — надежда на счастливую развязку все еще жива.
Группа F
13 ноября. Армения — Венгрия, Ирландия — Португалия.
16 ноября. Венгрия — Ирландия, Португалия — Армения.
Рекорд Кейна и чудо-гол Андорры
Англия за два тура до финиша стала недосягаемой для конкурентов и забронировала пропуск на мировое первенство. В Риге команда Томаса Тухеля уже к перерыву вела с крупным счетом, а дважды отличившийся Кейн установил очередной рекорд. Теперь у него 18 мячей за команду «Трех львов» в качестве игрока иностранного клуба. Прежде самым результативным легионером был выступавший в 80-х годах прошлого века за «Барселону» Гари Линекер.
Что до Сербии, которая уволила с поста главного тренера Драгана Стойковича, то ее волевая победа над Андоррой не требует дополнительных комментариев. Не терять же очки еще и с такими соперниками?! Хотя сербы ухитрились пропустить первыми, когда мяч потерял Станкович, и Гильом Лопес забил из центрального круга!
А вот обогнать Албанию и финишировать вторыми Сербии практически нереально. Можно, конечно, прыгнуть выше головы и обыграть в гостях Англию, только трудно рассчитывать на то, что албанцы споткнутся в Андорре.
Группа K
13 ноября. Андорра — Албания, Англия — Сербия.
16 ноября. Албания — Англия, Сербия — Латвия.
Автор: Андрей Кузичев