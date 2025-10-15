Англия вышла на чемпионат мира, рекорд Роналду, болезненные поражения Армении и Грузии

Где все во вторник было очевидно, так это в игре Испании и Болгарии. Возражать против этого, правда, пытался голкипер гостей Вуцов. Если бы не его спасения, к перерыву счет был бы разгромным. А так все ограничилось одним голом Мерино. И он же во втором тайме удвоил преимущество «Красной фурии», головой замкнув подачу Гримальдо. Шесть мячей в четырех отборочных матчах — потрясающая статистика полузащитника «Арсенала». Среди игроков его амплуа аналогичные показатели только у бельгийца Де Брейне. И даже немного странно, что команда Луиса де Ла Фунте еще не забронировала себе пропуск на мировое первенство. Но это заслуга Турции, которая приедет к испанцам в заключительном туре.