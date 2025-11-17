Португалия и Норвегия на чемпионате мира, сумасшедшая развязка в пользу Ирландии, Италия — в нелюбимых стыках

Англичане провели самый скромный тайм под началом Томаса Тухеля, к перерыву наиграв всего на 0,29 xG. И все же голевой талант Кейна обеспечил «Трем львам» стопроцентный результат по итогам отборочного турнира и рекордную — одиннадцатую подряд — победу в турнирных матчах. Для начала Харри отличился после углового в исполнении Сака, а потом замкнул прекрасную подачу Рэшфорда. 22:0 — потрясающее соотношение мячей даже с поправкой на уровень соперников по группе. Однако данный показатель во вторник может перекрыть Испания, у которой сейчас пять побед с суммарным счетом 19:0. А прежде за всю историю отборочных турниров в Европе все матчи всухую выигрывала только Югославия перед ЧМ-1954, но она провела всего четыре встречи.