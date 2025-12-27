Салах вывел Египет в плей-офф, Марокко на глазах Мбаппе споткнулся на Мали и защитнике «Балтики»

Открывавшая программу субботних матчей встреча, по сути, стала битвой за третье место. В ней Ангола повела после гола одного из героев прошлого турнира Желсона Дала, который принял в штрафной мягкий заброс Карнейру и вогнал мяч в ближний угол. Однако «Черные антилопы» мысленно словно ушли на перерыв чуть раньше, чем прозвучал свисток. Итог — две индивидуальных ошибки защитников. Первый позволил Антонио зацепиться за мяч в контратаке, а второй упустил открывшегося под крученую подачу партнера Мусону. Героем же концовки матча стал Давид Карму. Пропустивший первый тур защитник «Овьедо» дважды страховал своего вратаря и спас Анголу от поражения. Впрочем, итоговая ничья с учетом расклада сил в группе выглядит почти приговором обеим командам. Чтобы попасть в числе четырех лучших сборных с третьих мест или взлететь на вторую строчку, анголезцам и зимбабвийцам на финише группового этапа нужно прыгнуть выше головы.