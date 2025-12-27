Салах вывел Египет в плей-офф, Марокко на глазах Мбаппе споткнулся на Мали и защитнике «Балтики»

На «Фараонов» пускали бесплатно
Египет — ЮАР 1:0
Встреча Египта и ЮАР — невероятное переплетение сюжетов, которые только добавляли изюминки очному спору фаворитов в схватке за победу в группе. У главного тренера «Фараонов» и самого титулованного футболиста страны Хоссама Хассана в памяти остался победный финал КА-1998. Нынешнему же поколению египтян незаживающие раны нанесли как «Бафана Бафана», так и возглавляющий ее Уго Брос. Южноафриканцы шокировали «Фараонов» на их домашнем турнире-2019 в первом же раунде плей-офф. А Брос двумя годами ранее работал с Камеруном, который остановил Салаха и Ко в шаге от заветного титула.
Правда, особо яркого зрелища ждать не приходилось в силу максимально прагматичного стиля ЮАР. До жаркой концовки первого тайма были разве что перспективные подходы вроде прострела в площадь ворот, к которому чуть-чуть не успел Салах, и штрафного в исполнении Мармуша. Но в итоге египтяне заработали 11-метровый буквально на ровном месте — после неловкой отмашки Мудау, который попал в лоб капитану соперника, и подсказки ВАР. Только ленивый в этот момент не вспомнил, как два года назад голкипер «Бафаны» Уильямс остановил четыре удара в серии пенальти, однако Салах об этом точно не думал, издевательский забив паненкой. Настоящий «Король Египта», как написано на специально изготовленных к этому турниру бутсах Мо!
Правда, радовались египтяне всего несколько минут — до фола Хани в центре поля, который арбитр оценил второй для защитника желтой карточкой и оставил «Фараонов» в меньшинстве на целый тайм. Для восстановления баланса Хассану пришлось жертвовать Мармушем. Эта ставка сыграла, но несколько неприятных минут незадолго до финального свистка «Фараоны» пережили — пока ждали решения судьи: у монитора тот убедился, что попадание мяча в руку не заслуживает назначения пенальти. Египет — в ⅛ финала в пятый раз подряд, что стало лучшей серией команды.
Интересно, что к моменту стартового свистка на трибунах хватало свободных мест, но позже показали панораму полностью заполненной арены. Оказывается, ранее организаторы по согласованию с Африканской конфедерацией футбола пускали всех желающих бесплатно, если стадион не заполнен к 20-й минуте. Это помогало повышать посещаемость дневных матчей. Например, по итогам встречи ДР Конго и Бенина количество зрителей в протоколе скорректировали с 6703 до 13 тысяч человек. А на Египет и ЮАР изначально пускали без билетов, поэтому перед стадионом образовалась огромная толпа, и не все попали на свои места к началу игры. Судя по видео из Агадира, многие, устав от очередей, перелезали через забор.
Ангола — Зимбабве 1:1
Открывавшая программу субботних матчей встреча, по сути, стала битвой за третье место. В ней Ангола повела после гола одного из героев прошлого турнира Желсона Дала, который принял в штрафной мягкий заброс Карнейру и вогнал мяч в ближний угол. Однако «Черные антилопы» мысленно словно ушли на перерыв чуть раньше, чем прозвучал свисток. Итог — две индивидуальных ошибки защитников. Первый позволил Антонио зацепиться за мяч в контратаке, а второй упустил открывшегося под крученую подачу партнера Мусону. Героем же концовки матча стал Давид Карму. Пропустивший первый тур защитник «Овьедо» дважды страховал своего вратаря и спас Анголу от поражения. Впрочем, итоговая ничья с учетом расклада сил в группе выглядит почти приговором обеим командам. Чтобы попасть в числе четырех лучших сборных с третьих мест или взлететь на вторую строчку, анголезцам и зимбабвийцам на финише группового этапа нужно прыгнуть выше головы.
Группа В
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Египет
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|2. ЮАР
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|3. Зимбабве
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|4. Ангола
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
29 декабря. Ангола — Египет, Зимбабве — ЮАР
Кто, кроме Браима?
Марокко — Мали 1:1
Зинедин Зидан приезжал на стартовую игру сборной Алжира, за которую выступает его сын Люка. В пятницу поболеть за Марокко вместе с семьей и братом прилетел Мбаппе, откликнувшийся на приглашение Хакими. Килиан сидел на трибуне в майке «Атласских львов» со вторым номером своего закадычного друга. Правда, сам Ашраф после травмы пока полностью не готов, и Валид Реграги, не желая рисковать здоровьем лучшего игрока Африки-2025, логично говорит — хозяева готовятся не к одному матчу, а к турниру в целом.
Это Мали после ничьей в первом туре нужны были все лучшие, включая недавно восстановившегося после повреждения капитана Биссума. Кроме того, в составе «Орлов» обращало на себя внимание появление с первых минут защитника «Балтики» Гассама. Ему регулярно приходилось сталкиваться с Браимом Диасом, и сдержать главную марокканскую звезду было сложно. Полузащитник «Реала» до перерыва создал самый острый момент с игры, когда после его удара под отскок не смог подстроиться находившийся напротив пустых ворот Сайбари. А вот сольный проход Браима принес пенальти во вторым туре подряд, а роковым для гостей оказался контакт с рукой Гассама.
В матче открытия 11-метровый не реализовал Рахими, которого в пятницу на поле не было. Инициативу на себя пришлось брать Диасу, и он оказался безупречен. Учитывая хронические проблемы «львов» с подходами к точке на Кубке Африки — это заметное событие. В прошлый раз свой первый пенальти на континентальном первенстве Буфаль реализовал в 2019-м, после чего осечки допускали такие мастера, как Зиеш, Эн-Несири и Хакими! В целом же по итогам первых 45 минут можно было снова констатировать: у хозяев большие проблемы в завершающей стадии атаки, и Браим — тот, кто буквально тащит сборную на своих плечах.
При этом оборона выглядела гораздо надежнее, чем туром ранее, и у нового обладателя вратарского национального рекорда по играм на Кубке Африки Буну (13 матчей) долго не было работы. До тех пор, пока Эль-Ямик, который подменяет в старте получившего травму Сесса, в штрафной не заплел ноги Синайоко. Буну едва не стал героем, угадав направление удара малийского снайпера, однако мяч все же проскочил в сетку под вратарем. В атаке же фаворита снова подвела реализация. Самой опасной получилась атака, в которой Эль-Айнауи нашел в штрафной Эн-Несири. Тот бил с разворота, но Джиги Диарра остановил мяч ногой.
Марокко не хватило даже десяти добавленных арбитром минут, хотя «львам» едва не помог пробивший по своим воротам Кулибали. Только кипер «орлов» снова оказался бесподобен и остановил серию соперника из девятнадцати побед в официальных матчах. Хозяева, которых проводили свистом, не смогли досрочно оформить пропуск в ⅛ финала, однако 4 очка — почти гарантия выхода из группы. Малийцам же в третьем туре для полной уверенности желательно выиграть.
Замбия — Коморские острова 0:0
Замбия после первого тура едва не потеряла своего ключевого форварда Даку, который, празднуя спасительный гол во встрече с Мали, решил исполнить сальто и приземлился на шею. Если смотреть видео или отдельные кадры падения, выглядит все жутко, только все оказалось не так страшно. Поэтому габонец Обамеянг мог спокойно шутить на данную тему, пообещав дать коллеге несколько уроков акробатики.
Но кому-то, видимо, нужно было пройти обучение по игре в обороне. Лучший форвард Коморских островов Маолида после паса Рафики Саида забивал в пустые ворота. Однако Замбию спасло, что ВАР обнаружил фол в начальной стадии атаки. В другом эпизоде взятие ворот предотвратил защитник Чанда. Однако в целом обе команды словно не перестроились с первого тура, когда их задачей было не проиграть фаворитам. Свою судьбу авторы первой на-КА нулевой ничьей будут решать в понедельник, но там нужна будет конкретика в атаке.
Группа А
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Марокко
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|2. Мали
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|3. Замбия
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|4. Коморы
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
29 декабря. Замбия — Марокко, Коморы — Мали
Автор: Андрей Кузичев