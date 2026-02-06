Олег Романцев: «Предлагаю поделить звание лучшего бомбардира сборной между Дзюбой и Кержаковым»

Думаю, эта идея родилась в прошлом году, когда «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. Хотя допускаю, что этот фантастический контракт может просто соответствовать какому-то высокому званию. Как, скажем, Вячеслав Иванович Колосков, пожизненно удостоенный звания почетного президента РФС. Так или иначе, случай с Энрике — пример трогательного и уважительного отношения к тренеру. Чего, к сожалению, мы у себя не наблюдаем. У нас ведь все просто: дал результат — ты герой, нет… Хотя и первый вариант — не гарантия светлого завтра. Как в истории с Юрием Семиным, который, вернувшись в «Локомотив», за четыре сезона выиграл золото, дважды Кубок и один раз Суперкубок. Выводил команду в Лигу чемпионов, что принесло деньги в бюджет. Но это не помешало его начальникам отказаться от тренера, когда команда шла в чемпионате второй — мол, знай, кто в доме хозяин! Поверьте, я бы не удивился, если бы такое произошло даже после победы Семина в Лиге чемпионов. Представляю себе лицо Луиса Энрике, если бы кто-то рассказал ему такую историю.