Олег Романцев: «Предлагаю поделить звание лучшего бомбардира сборной между Дзюбой и Кержаковым»

Станковичу не повезло
Борис Вознюк: — Олег Иванович, лимит на легионеров все-таки будет ужесточен до пяти иностранцев на поле — нет ли у вас опасений, что в будущем это повлияет на шансы наших клубов в еврокубках? В той же Лиге чемпионов придется гораздо тяжелее.
— Скажу сразу — однозначного ответа у меня нет. Наступил Новый год, а тема всплывает старая и, похоже, из категории вечных. Мы видим, какой к этому подход в Англии. И какой у нас, где двери открыты для всех. Если раньше это позволяло агентам тащить из-за границы второсортных футболистов, то теперь они везут и тренеров, о которых даже на их родине мало что известно.
Я не против иностранцев. Но только тех, чей игровой класс сделает клубы сильнее, а чемпионат — ярким и интересным. Таких как Халк, Карвалью, Кордоба. У них есть чему поучиться молодым ребятам. А пока эти пацаны больше полируют скамейку запасных, поскольку в угоду руководству тренеры ставят в состав легионеров. Моему поколению повезло, что в советское время даже разговоров об иностранцах не велось. Что заставляло постоянно искать нераскрытые таланты. И это приносило результат. Так Бесков рассмотрел в Костроме в 30-летнем нападающем Ярцеве будущего бомбардира и лидера «Спартака». А в Ростове — Хидиятуллина. Да и меня судьба не обошла стороной. А то, глядишь, сидел бы я в своем Красноярске…
Что касается моего ответа, Борис, на ваш вопрос — извините за банальность, но время все расставит по местам. Опасения клубов понятны — якобы без дорогих легионеров на высоком уровне не повоюешь. А вот те, у кого с финансами похуже, не заморачиваются — их задача выжить. Значит, вопрос с сокращением числа иностранцев для них проходной. Но надеюсь, что новый лимит заставит тех, кто с деньгами, тратить их на игроков топ-уровня.
Денис Ризвич: — Как вы восприняли слова Станковича, заявившего, что полюбил «Спартак», а в России постоянно выходил из себя из-за судейства, поскольку не терпит несправедливости?
— Несмотря на все случившееся с Деяном, лично для меня он остается очень симпатичным и открытым человеком. Это подтверждают и сказанные им слова на прощание. Что касается его профессиональных качеств и их оценки другими, то обсуждать подобное не в моих правилах. К сожалению, он так и не смог перебороть в себе бившие через край эмоции. И здесь большая доля вины ложится на его окружение. В нашей профессии оно играет очень важную роль. Ведь именно помощники должны не давать тренеру терять контроль над собой и принимать опрометчивые решения. Да, это непросто, но необходимо. Я тоже, случалось, на скамейке возмущался решениями арбитров, кипел. Но те, кто был рядом, помогали сдерживать себя. Увы, таких помощников рядом со Станковичем не оказалось.
Что касается судейства, то здесь ему не повезло. Как, впрочем, и многим коллегам из других команд. Но ведь от этого легче не становится. Как и от того, что, к сожалению, уровень работы арбитров измеряется теперь количеством скандалов, числом удалений игроков с тренерами и бесконечными жалобами на судейские решения. Да еще и возбуждением уголовного дела, чего на моей памяти не случалось.
Что касается Станковича, то у него, как у каждого тренера, были недруги. Именно они, заостряя внимание на его несдержанности, утверждали, что это нервирует игроков, порождает их ошибки и снижает боеспособность команды. Что в итоге и сыграло роль. Но он все равно продолжал жить работой, сгорал в ней, отдавая всего себя! Потому я верю его искреннему признанию в любви к «Спартаку». Это дорогого стоит… Спасибо тебе за это, Деян, и удачи!
Андрей Дорохов: — Писали, что зимой «ПСЖ» собирался дать пожизненный контракт Луису Энрике. Как вы относитесь к такому проявлению доверия тренеру — и кто из ваших российских коллег мог бы рассчитывать на подобный жест уважения?
— Это очень трогательное событие для всей профессии. Особенно на фоне грустной шутки о том, что ни у одного специалиста не может быть спокойного завтра. А тут пожизненный контракт — чудеса! Но не скрою — очень приятные.
Думаю, эта идея родилась в прошлом году, когда «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. Хотя допускаю, что этот фантастический контракт может просто соответствовать какому-то высокому званию. Как, скажем, Вячеслав Иванович Колосков, пожизненно удостоенный звания почетного президента РФС. Так или иначе, случай с Энрике — пример трогательного и уважительного отношения к тренеру. Чего, к сожалению, мы у себя не наблюдаем. У нас ведь все просто: дал результат — ты герой, нет… Хотя и первый вариант — не гарантия светлого завтра. Как в истории с Юрием Семиным, который, вернувшись в «Локомотив», за четыре сезона выиграл золото, дважды Кубок и один раз Суперкубок. Выводил команду в Лигу чемпионов, что принесло деньги в бюджет. Но это не помешало его начальникам отказаться от тренера, когда команда шла в чемпионате второй — мол, знай, кто в доме хозяин! Поверьте, я бы не удивился, если бы такое произошло даже после победы Семина в Лиге чемпионов. Представляю себе лицо Луиса Энрике, если бы кто-то рассказал ему такую историю.
Так что почет и уважение президенту «ПСЖ», положившему начало такого трепетного отношения к нашей профессии. Может, и у нас об этом задумаются. Когда-нибудь.
Теперь о тех, кто заслуживает таких же почестей, как и Энрике. А их немало! Это и Гавриил Дмитриевич Качалин, с которым сборная СССР побеждала на Олимпиаде в Мельбурне, а в Париже выиграла первый Кубок Европы. И Михаил Иосифович Якушин, чье «Динамо» в послевоенном туре привело в изумление всю Англию. И Борис Андреевич Аркадьев с его командой лейтенантов, в которой блистали Федотов, Бобров, Башашкин. Список можно продолжать и продолжать. Но в их пору никаких контрактов в советском футболе не было. И все они трудились ради побед своих команд. Во славу сборной страны, которой гордились. Скажу, что в обойме ярких личностей таких имен еще много. Но это тема отдельного разговора. А потому, боясь кого-то пропустить и попросив прощения, назову еще своего учителя Константина Ивановича Бескова и недавно ушедшего от нас Никиту Павловича Симоняна.
И их пожизненный контракт — вечная память о каждом…
Завалил игру — отказывайся от денег!
Роман Воронин: — Сейчас руководство «Локомотива» взяло курс на россиян в составе. Насколько это важно для результатов и будущего? Или такие вещи — просто пиар-ход с целью обратить на себя внимание? Ведь еще живо в памяти засилье в клубе сомнительных немецких «специалистов».
— Да уж, с немецкими «спецами» была какая-то мутная история. Но, как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Кстати, может, после того случая и было решено взять курс на российских игроков? Тем более у «Локо» солидная академия, в которой трудятся люди с большой футбольной биографией — Александр Бородюк, Дмитрий Хохлов. Не думаю, что здесь есть место пиару. В свое время Николай Петрович Старостин не переставал рассказывать, как он мечтает создать «Спартак», за который бы бились только его воспитанники. И приводил в пример воспитанников нашей академии — Черенкова с Титовым. А я ему отвечал, что такие таланты не каждый день рождаются. И пока новые подрастут, эти уже состарятся. Но Дед стоял на своем, за что его в шутку называли «кремлевским мечтателем». Как писал о Ленине Герберт Уэллс.
А пока «Локомотив» движется по выбранному курсу. И первое, чем он действительно удивил в ушедшем году, стало признание «СЭ» лучшим игроком Алексея Батракова. На моей памяти в 19 лет этого звания еще никто не удостаивался. Кроме Алексея из своих воспитанников в составе еще выходят Карпукас, Сильянов, Морозов. Кто-то больше, кто-то меньше, но ребята играют. Кстати, есть в команде и бывшие спартаковцы — Митрюшкин, Бакаев, Руденко. А Комличенко с Воробьевым начинали в «Краснодаре». Это я к вопросу о выбранном направлении. Конечно, такой разворот в сторону российских футболистов — не гарантия успехов. Их еще надо объединить игровой идеей, воспитать в них характер победителей, заставить поверить в себя. Хочется верить, что немецкий конфуз больше не повторится.
Олег Тропинин: — Мне очень нравится полузащитник Игорь Дмитриев. А каким, Олег Иванович, вам видится его будущее в «Спартаке»? И не напоминает ли он манерой своего отца Сергея, который поиграл в вашей команде?
— Прежде всего меня в Игоре подкупает его неуступчивость, желание вести борьбу. И особенно то, что он живет игрой. Наверное, это передалось от отца — горячего, отчаянного нападающего. А вот по манере игры они разные. Сергей был форвардом, который всегда действовал на передней линии, уверенно чувствовал себя на втором этаже, где, выигрывая верх у защитников, успевал сбрасывать мячи партнерам. Да и внизу был хорош — мог в стенку сыграть и пасом вовремя вывести на ударную позицию. Да и сам забивал прилично. Жаль только, что ушел рано. Светлая ему память…
Игорь — чистый игрок средней линии. Но может закрыть позицию и на фланге обороны. Такие исполнители в цене. Тем более что со скоростью у него все в порядке. А значит, атаку может поддержать при случае, да и назад вовремя вернуться. На мой взгляд, начал он в «Спартаке» неплохо. Теперь все будет зависеть только от него. Ну и, конечно, от того, впишется ли Дмитриев-младший в игровую модель Карседо.
Я бы Игорю дал шанс!
Роман Попов: — С удивлением узнал из интервью Андрея Талалаева, что после удаления в матче со «Спартаком» за неприличный жест скамейке соперника он наложил на себя денежный штраф. Приходилось ли вам когда-нибудь слышать, чтобы тренер наказывал себя подобным образом? Ведь не в воспитательных же целях Андрей Викторович это сделал?
— Что-то такого случая не припомню. По крайней мере, с участием тренера. Вот с футболистом похожая история происходила на моих глазах. Было это в Орджоникидзе, когда после матча местного «Спартака», который я возглавлял, Вася Кульков отказался получать премию, заявив, что недоволен своей игрой. В бухгалтерии растерялись — а как же ведомость закрывать? Да и я не очень понимал, что делать в такой необычной ситуации. Посоветовался с ребятами и наконец принял, наверное, единственно верное решение. Если обычно по ходу сезона «штрафные» деньги откладывались в копилку, а затем шли на банкетное подведение его итогов, то те, от которых отказался Василий, пусть пойдут на благотворительность.
А история с Талалаевым навела на мысль, что уж если тренер сам штрафует себя, то чем это не пример для судей: завалил игру — отказывайся от денег! Не знаю уж, как распорядились со штрафом главного тренера в «Балтике», но точно знаю — на качестве ее игры и настроении это не отразится.
Кирилл Дронов: — Еще недавно лучшим бомбардиром сборной с 31 голом считался Артем Дзюба. Но после истории с голом в ворота Германии в 2005 году это могут изменить. Андрей Аршавин, на которого записали тот мяч, предложил вызвать в команду и Дзюбу, и Кержакова, чтобы они на поле доказали, кто из них лучше. А как вы отнеслись к этой странной ситуации?
— Да никак. С уважением отношусь и к Артему, и к Александру. Оба — классные футболисты, настоящие бомбардиры, во всем преданные футболу. Что лишний раз подчеркивает и эта довольно неожиданная история. Идея Аршавина с вызовом их в сборную, если это не его очередная шутка, неплоха. Но как отнесется к такому предложению Валерий Карпин? А поскольку в этом споре я не встаю ни на чью сторону, то в порядке исключения предлагаю поделить звание лучшего бомбардира между Дзюбой и Кержаковым. А кто этому начнет завидовать, пусть догоняет!
Извиняюсь, но на сей раз в концовке нашего общения хочу помянуть моего большого друга и соратника по тренерской профессии, ушедшего из жизни в январе Бориса Петровича Игнатьева. Это был светлой души человек, верой и правдой служивший футболу всю свою жизнь. Чему он учил и других. И поднимая бокалы прощания, его с особой грустью вспомнят те задиристые и с горящими глазами ребята из юношеской сборной СССР, с кем он выиграл Евро-88. А потом имена многих из них стали гордостью нашего футбола.
Светлая память тебе, Петрович…
По-прежнему ваш, Олег Романцев!
Александр Львов