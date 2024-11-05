Игры без вылета: чего ждать от плей-офф «Пути РПЛ» Кубка России

В Кубке России по футболу начинается самая интересная часть — плей-офф «Пути РПЛ». Первые матчи четвертьфиналов пройдут 5 и 6 ноября. Центральным будет московское дерби «Динамо» — «Локомотив». В других матчах московский «Спартак» примет «Ростов», казанский «Рубин» встретится дома с ЦСКА, а петербургский «Зенит» — с грозненским «Ахматом». Раунд состоит из двух матчей в каждой паре. И даже поражение по сумме этих встреч не будет означать вылет из турнира, так как при нынешнем формате Кубка России проигравший в «Пути РПЛ» получит шанс побороться за трофей через «Путь регионов».
«Динамо» — «Локомотив»
Команды идут рядом в турнирной таблице чемпионата России, но расстояние между ними — четыре очка. «Локомотив» находится на третьем месте и борется с «Краснодаром» и «Зенитом» за чемпионство, а расположившееся на четвертой строчке «Динамо» возглавляет группу преследователей.
«Локомотив» увереннее выступил и на групповой стадии Кубка России. В шести матчах он потерял только одно очко, лишь в серии пенальти (8:7) победив в гостях «Ростов» в последнем туре после ничьей в основное время (2:2). И это в игре, которая ничего не решала, так как к тому моменту «железнодорожники» уже обеспечили первое место в своей четверке.
Московскому «Динамо» до последнего тура грозило попадание в «Путь регионов» с третьего места. Но все-таки оно обошло своих махачкалинских одноклубников и со второго места забралось в плей-офф «Пути РПЛ».
— Очень хорошее дерби должно быть. Поражение в «Пути РПЛ» еще не означает вылет из турнира, поэтому жду очень раскованной игры от обеих команд, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин. — Если они будут играть основными составами, то покажут хороший футбол. Трудно назвать фаворита. Если бы «Динамо» и «Локомотив» играли в чемпионате и основными составами, я бы тоже его не назвал, но в случае ротации, если станут играть полурезервами, всё вообще будет слишком запутанно. На результат может повлиять любая случайность в зависимости от того, кого из основы выпустят на поле, а кого оставят на скамейке запасных.
«Спартак» — «Ростов»
«Спартак» уверенно стал первым в кубковой группе, опередив московское и махачкалинское «Динамо», а также самарские «Крылья Советов». Между тем в чемпионате России дела у красно-белых идут не лучшим образом. Правда, в последних двух турах они победили. Особенно должен радовать спартаковских болельщиков успех в самом принципиальном дерби РПЛ против ЦСКА. В минувшие выходные подопечные Деяна Станковича победили 2:0. Но пока они не могут подняться выше пятого места, отставая на шесть очков от третьего и на 11 от первого.
«Ростов» всю осень находится в кризисе. Последнюю победу в чемпионате подопечные Валерия Карпина одержали 1 сентября дома над воронежским «Факелом» (4:1). В Кубке они не побеждают с 18 сентября. Серия без побед в РПЛ составляет семь матчей, а в обоих турнирах — восемь. В чемпионате «Ростов» застрял на десятом месте с форой всего в два очка от зоны переходных матчей. В кубковой группе он занял второе место, уступив «Локомотиву» и опередив «Оренбург» с «Химками».
— Назвать фаворита этой встречи нереально, поскольку наверняка обе команды проведут ротацию состава, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин. — «Спартаку» она нужна, чтобы поберечь силы для игр чемпионата. А в «Ростове» Карпин довольно последовательно выпускает резерв, особенно молодежь, в Кубке, стараясь, чтобы вся обойма футболистов получала игровую практику. Мотивация у тех, кто сидел на лавке в чемпионате, будет совсем другая. Поэтому жду боевой матч. Резерв у «Спартака» посильнее, но и в «Ростове» есть талантливые и мотивированные ребята, поэтому исключать их победу нельзя.
«Рубин» — ЦСКА
Команды идут рядом в турнирной таблице чемпионата. И если для «Рубина» седьмое место можно считать хорошим результатом с учетом ограниченных ресурсов команды, то для ЦСКА шестая строчка — провал. Армейцы уже на 12 очков отстали от лидирующего «Краснодара» и на семь от замыкающего первую тройку «Локомотива».
Еще в октябре казалось, что подопечные Марко Николича набрали ход: выиграли три матча подряд в чемпионате и успешно завершили групповой этап Кубка, заняв первое место в квартете с «Ахматом», «Краснодаром» и «Пари Нижний Новгород». Но затем ЦСКА потерял очки в двух турах чемпионата, сыграв дома вничью с «Факелом» (0:0) и проиграв дерби «Спартаку» (0:2). Еще более удручало качество игры красно-синих, создавших не очень много моментов в атаке. Не менее сложно им будет с отличающимся качественной обороной «Рубином», если его главный тренер Рашид Рахимов не сильно увлечется ротацией состава.
Казанцы в последнем туре группового этапа Кубка сумели обыграть в гостях тольяттинский «Акрон» (1:0) и отобрать у него второе место с путевкой в плей-офф «Пути РПЛ». В чемпионате осенью клуб довольно сложно набирал очки, в результате чего пошли слухи о возможной отставке Рахимова. Но седьмое место с солидным отрывом от зоны вылета пока дает ему основания чувствовать себя спокойно. А в случае прохода в Кубке ЦСКА тренер еще больше укрепит свои позиции.
— Можно ждать очень вязкий матч двух хорошо обороняющихся команд, — заявил «Известиям» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Главные тренеры — Николич и Рахимов — хорошо играют вторым номером, иногда даже в ущерб атаке, как это было у ЦСКА в дерби со «Спартаком» и в матче с «Факелом». Поэтому не исключено, что будет нулевая ничья или счет 1:0 в пользу одной из команд. Решить всё может одна ошибка, но вряд ли исход противостояния будет ясен по итогам первого матча.
«Зенит» — «Ахмат»
«Зенит» уверенно стал первым в своей группе, опередив «Рубин», «Акрон» и «Факел». У него пока не всё хорошо в чемпионате, где подопечные Сергея Семака идут только на втором месте, уступая три очка «Краснодару». Но наличие высококлассных футболистов даже на скамейке запасных позволяет им уверенно чувствовать себя в Кубке России, победителем которого петербургский клуб стал в прошлом сезоне.
«Ахмат» стал главной сенсацией группового этапа. Он сумел выйти из своей группы со второго места, отправив в «Путь регионов» «Краснодар». И это на фоне того, что в чемпионате грозненский клуб идет на предпоследнем 15-м месте, в зоне вылета. Лишь в позапрошлом туре он одержал первую победу в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Пока не помогает даже смена главного тренера — в начале сентября в «Ахмат» вернулся Сергей Ташуев, который весной 2023 года привел команду к итоговому пятому месту в чемпионате, повторив ее лучший результат.
— «Зенит» выглядит фаворитом противостояния даже в случае выхода вторым составом, — сказал «Известиям» бывший главный тренер сине-бело-голубых Анатолий Бышовец. — При наличии в резерве таких опытных мастеров, как Александр Ерохин, Ильзат Ахметов, Дмитрий Чистяков и Юрий Горшков, проблемы у команды Семака могут возникнуть, только если «Ахмат» выйдет основным составом и ляжет костьми в этой игре. Но пойдет ли на это Ташуев или решит поберечь основных игроков на чемпионат, где надо бороться за выживание, неизвестно. А от этого во многом зависит ход встречи.
Ответные матчи четвертьфиналов «Пути РПЛ» состоятся
Алексей Фомин