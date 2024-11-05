Игры без вылета: чего ждать от плей-офф «Пути РПЛ» Кубка России

— Очень хорошее дерби должно быть. Поражение в «Пути РПЛ» еще не означает вылет из турнира, поэтому жду очень раскованной игры от обеих команд, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин. — Если они будут играть основными составами, то покажут хороший футбол. Трудно назвать фаворита. Если бы «Динамо» и «Локомотив» играли в чемпионате и основными составами, я бы тоже его не назвал, но в случае ротации, если станут играть полурезервами, всё вообще будет слишком запутанно. На результат может повлиять любая случайность в зависимости от того, кого из основы выпустят на поле, а кого оставят на скамейке запасных.