ЦСКА — «Локомотив», «Ростов» — «Спартак» и еще два матча продолжат тур Кубка России

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Программа первого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу продолжится в среду четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Динамо» (Махачкала) — «Пари Нижний Новгород», ЦСКА — «Локомотив», «Ахмат» — «Зенит» и «Ростов» — «Спартак».
Среди матчей среды выделяется встреча группы D между ЦСКА и «Локомотивом», которая пройдет на «ВЭБ-Арене» и начнется в 18:30 мск. ЦСКА является действующим победителем турнира, в суперфинале армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 — по пенальти). «Локомотив» в прошлом сезоне дошел до второго этапа ½ финала плей-офф «пути регионов», где уступил «Ростову» (0:2). ЦСКА и «Локомотив» имеют по 9 трофеев Кубка России, это лучший показатель турнира. Ближайшим преследователем является петербургский «Зенит» (5).
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что матч с «Локомотивом» будет тяжелым. «Я не думаю, что команды выйдут полурезервными составами, кому-то и дадут отдохнуть, но не всем, все-таки два дня — нормально для восстановления, — сказал Пономарев ТАСС. — Мне кажется, что матч будет тяжелым для ЦСКА, прошлая игра с “Ахматом” показала, что есть некоторые проблемы в обороне, “Локомотив” вообще на подъеме, два матча выиграл, еще и в последней игре над “Краснодаром” на выезде победа. Вообще кажется, что основное время закончится вничью, обе команды будут настроены на Кубок России».
Команды встречались в прошлом сезоне дважды, на своем поле «Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА со счетом 2:2, в гостях одержал победу (1:0). В последний раз ЦСКА на своем поле обыграл железнодорожников 5 августа 2023 года, тогда встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу армейцев. Другие представители группы D играли во вторник, «Акрон» на своем поле обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).
Также в среду пройдут матчи квартета С. Махачкалинское «Динамо» дома сыграет с «Пари Нижний Новгород» (18:30), московский «Спартак» в гостях встретится с «Ростовом» (20:45). Вторая пара также выглядит интересной для болельщиков. В прошлом сезоне «Ростов» обыграл «Спартак» со счетом 2:1 в финале плей-офф «пути регионов». В том же матче за оскорбление судей был удален главный тренер красно-белых Деян Станкович, контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал его на три матча Кубка России.
В Грозном пройдет матч группы А между местным «Ахматом» и петербургским «Зенитом», встреча начнется в 20:45 мск. В прошлом сезоне «Зенит» дошел до полуфинала плей-офф «пути РПЛ», где в двух матчах уступил ЦСКА. «Ахмат» завершил выступление в Кубке России на первом этапе ½ финала плей-офф «пути регионов», в этом матче грозненская команда уступила «Локомотиву» (1:2). Представители группы А закроют первый тур «пути РПЛ» 31 июля, «Рубин» в этот день примет «Оренбург». Первый тур «пути РПЛ» стартовал во вторник, в этот день московское «Динамо» дома выиграло у «Сочи» (3:2), а «Краснодар» на своем поле проиграл самарским «Крыльям Советов» (1:2).
О формате Кубка России
Кубок России сохранил свой формат — с сезона-2022/23 турнир разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды сыграют по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов.
В плей-офф «пути РПЛ» проигравшие в противостоянии вылетают в плей-офф «пути регионов». За исключением финала, в «пути регионов» все решается одним матчем на каждой стадии.