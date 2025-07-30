ЦСКА — «Локомотив», «Ростов» — «Спартак» и еще два матча продолжат тур Кубка России

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что матч с «Локомотивом» будет тяжелым. «Я не думаю, что команды выйдут полурезервными составами, кому-то и дадут отдохнуть, но не всем, все-таки два дня — нормально для восстановления, — сказал Пономарев ТАСС. — Мне кажется, что матч будет тяжелым для ЦСКА, прошлая игра с “Ахматом” показала, что есть некоторые проблемы в обороне, “Локомотив” вообще на подъеме, два матча выиграл, еще и в последней игре над “Краснодаром” на выезде победа. Вообще кажется, что основное время закончится вничью, обе команды будут настроены на Кубок России».