«Динамо» сыграет с «Краснодаром» в матче Кубка России по футболу

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Московское «Динамо» на своем поле сыграет против действующего чемпиона России «Краснодара» в матче второго тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча пройдет на «ВТБ-Арене».
Команды выступают в группе B вместе с самарскими «Крыльями Советов» и «Сочи». В первом туре «Динамо» победило «Сочи» со счетом 3:2, а «Крылья Советов» обыграли «Краснодар» (2:1). В этом сезоне столичный клуб встретится с «Краснодаром» во второй раз — 2 августа краснодарцы обыграли «Динамо» со счетом 1:0 в матче третьего тура РПЛ.
По мнению бывшего нападающего «Динамо» Дмитрия Булыкина, на данной стадии турнира ответственность не будет давить на игроков, поэтому в предстоящей игре нет фаворита. «Сейчас на групповом этапе на командах практически нет никакой ответственности, и лидеров, как правило, берегут, — сказал Булыкин ТАСС. — Непонятно, кто выйдет на поле, поэтому определить победителя сейчас трудно. Их матч в чемпионате было очень тяжело смотреть, там было больше борьбы, чем игры, поэтому хотелось бы увидеть более содержательный матч».
Матч между «Динамо» и «Краснодаром» начнется в 20:45 мск.
«Локомотив» примет «Балтику», «Ахмат» сыграет против «Оренбурга»
Также в среду «Сочи» на своем поле встретится с «Крыльями Советов». Самарский клуб является одним из лидеров чемпионата, а «Сочи» в четвертом туре набрал свое первое очко в сезоне. «Сочи» еще никогда не обыгрывал самарский клуб ни в одном из турниров. Матч начнется в 18:30 мск.
Одновременно с игрой в Сочи в Москве стартует встреча столичного «Локомотива» и калининградской «Балтики». Команды выступают в группе D вместе с «Акроном» из Тольятти и московским ЦСКА. В первом туре «Локомотив» проиграл ЦСКА (1:2), а «Балтика» с тем же счетом уступила «Акрону». В последний раз команды встречались в сезоне-2023/24. Тогда «Балтика» в серии пенальти победила в четвертьфинале «пути РПЛ», однако в чемпионате страны «Локомотив» одержал две победы.
Игровой день начнется матчем между «Оренбургом» и грозненским «Ахматом». Команды выступают в группе A вместе с петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином». В первом туре «Ахмат» уступил «Зениту» (1:2), а «Оренбург» проиграл «Рубину» (0:2). В прошлом сезоне команды сыграли два матча в РПЛ, в которых «Ахмат» одержал домашнюю победу (1:0) и сыграл вничью в гостях (0:0). Матч начнется в 16:15 мск.