«Динамо» сыграет с «Краснодаром» в матче Кубка России по футболу

По мнению бывшего нападающего «Динамо» Дмитрия Булыкина, на данной стадии турнира ответственность не будет давить на игроков, поэтому в предстоящей игре нет фаворита. «Сейчас на групповом этапе на командах практически нет никакой ответственности, и лидеров, как правило, берегут, — сказал Булыкин ТАСС. — Непонятно, кто выйдет на поле, поэтому определить победителя сейчас трудно. Их матч в чемпионате было очень тяжело смотреть, там было больше борьбы, чем игры, поэтому хотелось бы увидеть более содержательный матч».