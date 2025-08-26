«Оренбург» и «Зенит» устроили голевое шоу в Кубке. Глушенков забил со штрафного и оформил 2+1

В целом в стартовые минуты гости чувствовали себя на стадионе «Газовик» очень уверенно. Много атаковали, разыгрывали красивые комбинации. Одна из таких завершилась еще одним голом: после розыгрыша углового Кассьерра сыграл пяткой на Михайлова, а тот навесил в штрафную, где выиграл борьбу на «втором этаже» опытнейший Ерохин. Так сразу и не сосчитать, сколько подобных мячей за карьеру забил Александр, и тут он тоже исполнил все на высшем уровне.