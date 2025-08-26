«Оренбург» и «Зенит» устроили голевое шоу в Кубке. Глушенков забил со штрафного и оформил 2+1

«Зенит» отправился на матч FONBET Кубка России в Оренбург в не самом оптимальном составе — в Петербурге остались Вендел, Мантуан, Луис Энрике, Жерсон, Соболев и некоторые другие игроки основы. Игровой тонус должны были поддержать те, кто пропускал встречу 6-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (4:0) или провел в ней не так много минут на поле.
В воротах появился Латышонок, который в последних двух матчах чемпионата находился в запасе. Также вернулся отдохнувший Дуглас Сантос, который удалился со «Спартаком», и Нино, полностью восстановившийся после травмы.
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович тоже дал возможность проявить себя тем, кто играет реже. Ну и, конечно же, дебютировал Ду Кейрос, взятый в аренду именно у «Зенита». Его противостояние с прекрасно знакомыми петербуржцами в центре поля добавляло дополнительную интригу.
Шесть голов в первом тайме
«Зенит» начал без раскачки, открыв счет в матче первым же ударом. В голевой атаке стоит отметить зрячую передачу Кассьерры, который вывел Глушенкова один на один с Сысуевым. Максим же разобрался хладнокровно, аккуратно перекинув вратаря «парашютиком».
На этот раз 10-й номер отпраздновал без «жеста Дзюбы», как было после забитого мяча в игре с Махачкалой. Находившийся на скамейке Семак поаплодировал игроку.
В целом в стартовые минуты гости чувствовали себя на стадионе «Газовик» очень уверенно. Много атаковали, разыгрывали красивые комбинации. Одна из таких завершилась еще одним голом: после розыгрыша углового Кассьерра сыграл пяткой на Михайлова, а тот навесил в штрафную, где выиграл борьбу на «втором этаже» опытнейший Ерохин. Так сразу и не сосчитать, сколько подобных мячей за карьеру забил Александр, и тут он тоже исполнил все на высшем уровне.
Следом «Зенит» отличился и еще раз. И снова после стандарта: Глушенков сделал кросс на линию вратарской, а набежавший Дуглас замкнул.
А дальше с петербуржцами произошло нечто необъяснимое. Во-первых, практически сразу же быстро ответил «Оренбург», воспользовавшийся неразберихой в штрафной сине-бело-голубых. Самым расторопным оказался Владан Бубанья, сокративший отставание.
А вскоре на табло уже загорелись цифры 2:3, после того как Татаев прошил Латышонка после навеса Ду Кейроса.
Правда, запал хозяев зенитовцы потушили за несколько минут до перерыва. После попадания мяча в руку главный арбитр Сергей Цыганов проконсультировался с ВАР-центром и назначил 11-метровый, который уверенно реализовал Кассьерра.
Сразу 6 мячей! Пожалуй, это самый яркий тайм в новом кубковом сезоне. Оставалось лишь гадать, хватит ли командам сил и энергии показать такую же безбашенную игру в следующие 45 минут.
Блестящий удар Глушенкова со штрафного
Второй тайм футболисты начали уже не так резво. Более того, на старте «Оренбург», сделавший пару корректировок, выглядел получше соперника. Но индивидуальные действия Глушенкова снова открыли портал в голевое пиршество. Максим сам протащил мяч и заработал фол, а затем блестяще исполнил штрафной удар — попал в самую «девятку». В последний раз 26-летний нападающий забивал два и более гола за «Зенит» год назад в матче против «Ростова» (5:0).
После 2:5 гости не стали мириться с поражением, поджав «Зенит» на его половине поля. Алип сделал неудачную передачу, находясь под давлением, Михайлов не смог сохранить мяч, а Ревазов попал из-за пределов штрафной в стиле Глушенкова. Какие-то претензии Латышонку вряд ли здесь можно предъявить. Удар действительно получился очень точным, а главное — сильным.
Дальше обе команды уже успокоились, создав лишь один по-настоящему опасный момент на двоих ближе к концовке. Появившиеся на поле Мостовой и Шилов разыграли хорошую комбинацию, но после удара 17-летнего вингера с близкого расстояния Сысуев выручил «Оренбург». А затем еще и спас после добивания Лусиано.
5:3 — победа «Зенита». Коллектив Сергея Семака идет в Кубке без осечек: 9 очков из 9 возможных.
Роман Кольцов