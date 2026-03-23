Гаджиев — о признании Мажичем ошибочным пенальти в матче с «Зенитом»: «Удивление и радость»

Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление Милорада Мажича, признавшего ошибочным назначение пенальти в ворота бело-голубых в матче с «Зенитом» (0:1) в FONBET Кубке России.

Источник: ФК "Динамо" Махачкала

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича, признавшего ошибочным назначение пенальти в ворота бело-голубых в матче с «Зенитом» (0:1) в FONBET Кубке России.

«Удивление и радость одновременно. За время в РПЛ, в 30 с небольшим случаях подавали протест. Произошедшее в Санкт-Петербурге кто только не высмеял. Мы все хотим, чтобы наш футбол развивался. Роль судейства в этом немалая», — сказал Гаджиев «СЭ».

«Зенит» вышел во второй этап полуфинала Пути регионов и сыграет со «Спартаком», а махачкалинское «Динамо» покинуло Кубок России.

Зенит
1:0
Первый тайм: 1:0
Динамо Мх
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
18.03.2026, 18:15 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Вадим Евсеев
Голы
Зенит
Джон Дуран
45+8′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
28
Нуралы Алип
66
Роман Вега
78
Игорь Дивеев
5
Вильмар Барриос
46′
4
Юрий Горшков
9
Джон Дуран
66′
7
Александр Соболев
17
Андрей Мостовой
90′
33
Нино
61
Даниил Кондаков
80′
10
Максим Глушенков
11
Луис Энрике
80′
14
Джон Джон
15
Вячеслав Караваев
66′
31
Густаво Мантуан
Динамо Мх
33
Никита Карабашев
13
Сослан Кагермазов
37′
43
Ильяс Ахмедов
78
Никита Воронин
19
Кирилл Зинович
51′
7
Хазем Мастури
77
Темиркан Сундуков
46′
24
Андрес Аларкон
5
Джемал Табидзе
46′
16
Уссем Мрезиг
47
Никита Глушков
62′
55
Диа Эддин Мешид
71
Ян Джапо
46′
75
Арсен Шихалиев
11
Миро
71′
25
Гамид Агаларов
Статистика
Зенит
Динамо Мх
Желтые карточки
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Александр Туркин
(Россия, Астрахань)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти