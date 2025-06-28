Футболисты «Челябинска» вышли в Первую лигу

ЧЕЛЯБИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Футболисты «Челябинска» дома в серии пенальти обыграли астраханский «Волгарь» в ответном стыковом матче за право принять участие в Мелбет — Первой лиге в сезоне-2025/26 и вышли во второй по силе дивизион чемпионата России.
Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 0:0. В серии 11-метровых ударов сильнее оказался «Челябинск» — 4:2. Первая встреча прошла в Астрахани и завершилась со счетом 1:1.
Стыковые матчи за выход в Первую лигу проводятся между победителем первого этапа группы А дивизиона «Золото» Леон — Второй лиги и бронзовым призером второго этапа турнира. «Челябинск» занял первое место по итогам первого этапа, «Волгарь» финишировал четвертым во втором этапе и заменил пятигорский «Машук-КМВ», который стал третьим.
«Челябинск» и «Волгарь» провели стыковые матчи по решению бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС). «Машук-КМВ» не получил лицензию II РФС и не смог бы выступать в Первой лиге.
Ранее в Первую лигу вышли костромской «Спартак» и ульяновская «Волга».