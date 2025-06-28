Футболисты «Челябинска» вышли в Первую лигу

Стыковые матчи за выход в Первую лигу проводятся между победителем первого этапа группы А дивизиона «Золото» Леон — Второй лиги и бронзовым призером второго этапа турнира. «Челябинск» занял первое место по итогам первого этапа, «Волгарь» финишировал четвертым во втором этапе и заменил пятигорский «Машук-КМВ», который стал третьим.