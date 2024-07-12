Хвича уедет во Францию, «Зенит» продаст легионера ради Соболева. Трансферы и слухи дня

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Что в России?

«Спартак» заплатит 13 млн евро за аргентинца

Сумма трансфера атакующего полузащитника «Ривер Плейт» Эсекьеля Барко в «Спартак» составит 13 млн евро, или примерно 14 млн долларов. Об этом сообщает интернет-издание Ole.

Изначально появилась информация, что москвичи предложили за 25-летнего игрока 16 млн долларов. Потом СМИ написали, что красно-белые готовы заплатить 12 миллионов, в то время как аргентинский клуб хочет на 4 миллиона больше.

Как утверждает источник, сделка до сих пор не состоялась только из-за проблем «Спартака» с международной оплатой, вызванной западными санкциями. Сам Барко подпишет с красно-белыми четырехлетний контракт.

Кассьерра уступит место Соболеву?

Руководство «Зенита» хочет продать нападающего Матео Кассьерру в один из саудовских клубов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к ситуации.

Клуб намерен продать колумбийца после того, как подпишет нападающего «Спартака» Александра Соболева. Сам Кассьерра на днях заявил, что не намерен уходить из петербургского клуба, несмотря на слухи об интересе со стороны зарубежных команд.

Кассьерра выступает за «Зенит» с лета 2022 года. Контракт колумбийского футболиста с сине-бело-голубыми действует до конца сезона-2026/27. В активе 27-летнего форварда 32 гола в 72 матчах за чемпионов России.

Экс-защитник сборной России уедет на Дальний Восток

По информации Sport24, «СКА-Хабаровск» ведет переговоры с экс-защитником «Ахмата» и сборной России Андреем Семеновым. 35-летний футболист пребывает в статусе свободного агента после ухода из грозненской команды этим летом.

В минувшем сезоне Семенов провел 21 матч и забил 2 гола. В активе игрока 27 матчей за сборную России.

В прошлом сезоне «СКА-Хабаровск» занял в Первой лиге 13-е место.

Белорусский талант стал игроком «Локомотива»

Московский «Локомотив» объявил о подписании контракта с правым защитником Арсением Агеевым. Срок соглашения 19-летнего игрока рассчитан до лета 2027 года. Железнодорожники до конца года оставили футболиста в аренде в дзержинском «Арсенале», за который он выступает с марта 2023-го.

Агеев — воспитанник БАТЭ. В чемпионате Белоруссии-2024 защитник провел 15 матчей и сделал 2 голевые передачи. На его счету 5 игр в составе молодежной сборной Белоруссии.

В команде отца будут играть два сына

Красноярский «Енисей», играющий в Первой лиге, объявил о трансфере полузащитника Михаила Тихонова. 25-летний футболист в прошлом сезоне защищал цвета «Пари НН-2» из Второй лиги. Контракт подписан на один сезон.

Главным тренером «Енисея» работает Андрей Тихонов — легендарный футболист «Спартака» и отец Михаила. Также в расположении команды находится его младший сын Денис, который весной стал открытием футбольного Красноярска. 22-летний полузащитник арендован «Енисеем» у московской «Родины».

Что в Европе и мире?

«Наполи» может заработать огромные деньги на Хвиче и Осимхене

«ПСЖ» этим летом рассчитывает усилиться атакующими игроками «Наполи» Хвичей Кварацхелией и Виктором Осимхеном. Как сообщает Corriere dello Sport, парижский клуб готов предложить неаполитанцам в общей сложности 200 млн евро за грузинского и нигерийского футболистов.

«Наполи» по-прежнему не намерен отпускать Кварацхелию, но готов рассмотреть предложения по Осимхену в районе 130 млн евро — суммы, прописанной в качестве отступных в контракте форварда с неаполитанцами.

В сезоне-2023/24 Хвича отметился 11 голами и 9 результативными передачами в 45 матчах «Наполи». На счету Осимхена — 17 забитых мячей и 4 голевые передачи в 32 встречах.

Экс-футболист РПЛ будет играть в чемпионате Франции

«Сент-Этьен» объявил о переходе вингера «Бордо» и сборной Грузии Зурико Давиташвили. Бывший игрок «Рубина», тульского «Арсенала» и «Ротора» подписал с «Сент-Этьеном» контракт до 2028 года с опцией продления еще на один сезон. По данным портала Transfermarkt, сумма сделки между французскими клубами составила 6 млн евро.

В минувшем сезоне Давиташвили забил 8 голов и отдал 9 результативных передач в 39 матчах Лиги 2 и Кубка Франции.

«Сент-Этьен» в сезоне-2023/24 занял третье место в Лиге 2 и в стыковых матчах завоевал путевку в высший дивизион Франции.

Полуфиналист Евро-2024 переедет из Германии в Англию

Защитник «Баварии» и сборной Нидерландов, полуфиналист Евро-2024 Маттейс де Лигт станет игроком «Манчестер Юнайтед». Sky Sport Germany сообщает, что игрок принял окончательное решение и полон решимости присоединиться к «Юнайтед». «Бавария» не станет препятствовать уходу 24-летнего защитника, которого два года назад приобрела за 67 млн евро у «Ювентуса».

Агент де Лигта Рафаэла Пимента работает с клубами над завершением сделки. Переговоры продвигаются, соглашение между «МЮ» и «Баварией» о трансфере близко.

На Евро-2024 де Лигт сыграл в двух матчах.

Сын Зидана и воспитанник московского «Динамо» попали в одну команду

Испанская «Кордова» объявила о подписании двух новичков — центрального полузащитника Тео Зидана и форварда Николая Обольского. Оба футболиста заключили двухлетний контракт.

Тео Зидан, который является третьим сыном легендарного Зинедина Зидана, пришел в «Кордову» свободным агентом. 22-летний игрок является воспитанником мадридского «Реала». В минувшем сезоне он провел 37 матчей в третьем испанском дивизионе, забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи.

Источник: Eóin Noonan/Sportsfile via Getty Images

Николай Обольский является воспитанником московского «Динамо». В России он также играл за «Сочи» и «Нижний Новгород». Летом 2020-го форвард перебрался в Испанию, где сначала выступал за «Баракальдо» в четвертой лиге, а затем за «Культураль Леонеса» в третьей. В минувшем сезоне 27-летний нападающий выступал за «Ибицу» и в 37 матчах третьей лиги забил 10 голов. В новый клуб Обольский пришел как свободный агент.

По итогам прошлого сезона «Кордова» завоевала повышение во второй по силе дивизион Испании — Сегунду.

«Бавария» усилилась португальским опорником

Опорный полузащитник «Фулхэма» и сборной Португалии Жоау Пальинья перешел в «Баварию». Стороны заключили соглашение до 30 июня 2028 года, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба. По данным СМИ, сумма компенсации за трансфер 29-летнего футболиста составляет €40−45 млн.

В минувшем сезоне Пальинья провел за «Фулхэм» 39 матчей, забил 4 мяча и сделал 1 голевую передачу. В его активе 27 матчей и 2 гола за сборную Португалии.

Пальинья был приобретен «Фулхэмом» у «Спортинга» летом 2022 года. До этого хавбек также играл за «Брагу» и «Белененсеш».