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22:46 (мск), источник: Sport24

«Если команды готовы, то мы увидим яркий футбол». Канчельскис поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Краснодар»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и многих других команд Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, в котором сыграют «Зенит» и «Краснодар».

Краснодар
ЗенитСуперкубок России
«Если команды готовы, то мы увидим яркий футбол». Канчельскис поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Краснодар» | Источник: РИА "Новости"

«Почему “Зенит” — русская “Бавария” или “ПСЖ”? Начать надо с результата. Во-первых, “Баварией” они не станут. “Зенит” есть “Зенит”. У них есть результат, значит они все делают правильно.

Нельзя говорить, что у «Краснодара» нет шансов. Одна игра всего лишь. На одну игру может собраться любая команда. В начале сезона шансы равны. Все будет зависеть от предсезонной подготовки.

Если команды готовы, то мы увидим яркий футбол. Понятно, что «Зенит» фаворит на сезон, но в Суперкубке всего лишь одна игра. Пока не понятно, как команды готовились, поэтому скажу, что шансы 50/50. Фаворит не «Краснодар» и не «Зенит», — сказал Канчельскис в беседе с Денисом Николаевым.

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар» состоится в субботу, 13 июля, и начнется в 20:30 по московскому времени.

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