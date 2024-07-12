«Если команды готовы, то мы увидим яркий футбол». Канчельскис поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Краснодар» | Источник: РИА "Новости"

«Почему “Зенит” — русская “Бавария” или “ПСЖ”? Начать надо с результата. Во-первых, “Баварией” они не станут. “Зенит” есть “Зенит”. У них есть результат, значит они все делают правильно.

Нельзя говорить, что у «Краснодара» нет шансов. Одна игра всего лишь. На одну игру может собраться любая команда. В начале сезона шансы равны. Все будет зависеть от предсезонной подготовки.

Если команды готовы, то мы увидим яркий футбол. Понятно, что «Зенит» фаворит на сезон, но в Суперкубке всего лишь одна игра. Пока не понятно, как команды готовились, поэтому скажу, что шансы 50/50. Фаворит не «Краснодар» и не «Зенит», — сказал Канчельскис в беседе с Денисом Николаевым.