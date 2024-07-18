Азмун ищет новый клуб, «Зенит» подписывает участника Евро. Трансферы и слухи дня

Что в России

«Краснодар» оформил трансфер защитника «Сан-Паулу» Диего Косты

«Краснодар» объявил о переходе бразильского защитника Диего Косты.

Клуб подписал с бывшим футболистом «Сан-Паулу» контракт до июня 2029 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 7,5 млн евро.

В составе «Сан-Паулу» 24-летний Коста провел в общей сложности более 160 матчей и забил 5 голов.

«Локомотив» сделал предложение экс-форварду «Динамо» Клинтону Н'Жи

Бывший нападающий московского «Динамо» Клинтон Н'Жи может вернуться в РПЛ.

Как сообщает Africafoot, интерес к 30-летнему камерунцу проявляют три клуба, среди которых московский «Локомотив». Также на вингера претендуют катарская «Аль-Гарафа» и турецкий «Адана Демирспор».

«Локо» предлагает Н'Жи двухлетний контракт, также же предложение ему сделала «Аль-Гарафа». Сам игрок хочет присоединиться к клубу, который гарантирует ему место в стартовом составе.

Клинтон сейчас является свободным агентом. Ранее он покинул «Сивасспор» в связи с истечением срока действия контракта.

«Олимпиакос» интересуется защитником ЦСКА

«Олимпиакос» проявляет интерес к защитнику ЦСКА Виллиану Роше, сообщают греческие СМИ.

Клуб из города Пирей хочет укрепить центр обороны и заинтересовался 29-летним бразильцем.

Как пишет NewsIT, стоимость трансфера Роши может составить 4 млн евро.

Роша выступает за ЦСКА с 2022 года, провел в составе армейцев 68 матчей (6 голов, 4 голевые передачи). Контракт игрока с красно-синими рассчитан до конца сезона 2024/25 с опцией продления на год.

В Италии сообщили, что Иван Илич перешел в «Зенит»

Источник: Agency/Getty Images

Итальянский журналист Николо Скира сообщил о переходе полузащитника Иван Илича из «Торино» в «Зенит».

По информации источника, трансфер оформлен и подтвержден.

Сумма перехода составила 25 млн евро c учетом бонусов. Контракт игрока сборной Сербии рассчитан до 2029 года, а зарплата составит 5 млн евро в год, включая бонусы.

23-летний Илич выступает за «Торино» 48 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.

На прошедшем чемпионате Европы Илич сыграл в трех матчах и отметился голевым пасом.

Что в Европе

«Атлетико» готов арендовать у «Ман Сити» Альвареса с обязательством выкупа за 70 млн евро

«Атлетико» этим летом потерял Альваро Морату и Мемфиса Депая, поэтому мадридский клуб намерен укрепить линию нападения.

Как сообщает TyC Sports, «матрасники» надеются подписать нападающего «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиана Альвареса. Сам игрок устал быть запасным в английском клубе и недавно попросил боссов «Сити» выставить его на трансфер. По слухам, Альварес хочет присоединиться к «Атлетико». По информации Mundo Deportivo, в планах мадридского клуба — арендовать игрока с обязательством выкупа за 70 млн евро следующим летом.

В «Манчестер Сити» готовы отпустить игрока, но пока не ясно, сколько манкунианцы хотят за него получить и готовы ли они ждать выплаты целый год.

За два сезона в «Манчестер Сити» Альварес забил 36 голов и сделал 18 результативных передач в 103 играх.

Азмун покинет «Байер» этим летом. «Севилья» сохраняет интерес к иранцу

«Севилья» сохраняет интерес к нападающему «Байера» и сборной Ирана Сердару Азмуну, сообщает инсайдер Николо Скира.

Отмечается, что Азмун покинет леверкузенский клуб в летнее трансферное окно. На днях главный тренер «Байера» Хаби Алонсо отстранил Сердара от тренировок с основной командой, поскольку тот пропустил занятие без предупреждения.

В сезоне-2023/24 Азмун выступал на правах аренды в составе «Ромы». «Волки» не стали выкупать контракт форварда за 12,5 млн евро.