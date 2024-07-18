Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:30
Лапи
Висла Кр
Футбол. Еврокубки
18:00
Тобол Кс
Ружомберок
Футбол. Еврокубки
18:00
Урарту
Калев Т
Футбол. Еврокубки
18:00
КуПС
ЮНА Штрассен
Футбол. Еврокубки
19:00
Пафос
Эльфсборг
Футбол. Еврокубки
19:00
Зиря
Шериф
Футбол. Еврокубки
19:00
Интер Э
Вележ
Футбол. Еврокубки
19:00
Милсами
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Еврокубки
19:00
Левадия
Шяуляй
Футбол. Еврокубки
19:00
Влазния
Валюр
Футбол. Еврокубки
19:00
Сент-Джозефс
Шелбурн
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
ВПС
Футбол. Еврокубки
19:30
Пайде
Бала Таун
Футбол. Еврокубки
20:00
Дюделанж
Атлетик Э
Футбол. Еврокубки
20:00
Марсакслокк
Партизани
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Тб
Морнар
Футбол. Еврокубки
20:30
Ислочь
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
20:30
Конна'с Куэй
Браво
Футбол. Еврокубки
21:00
Корвинул
Пакш
Футбол. Еврокубки
21:00
Тирана
Торпедо Кт
Футбол. Еврокубки
21:00
Викингур Л
Лиепая
Футбол. Еврокубки
21:00
Шкендия
Ноа
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Ботев Пл
Футбол. Еврокубки
21:45
Тре Пенне
Флориана
Футбол. Еврокубки
21:45
Дерри Сити
Мэгпайс
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
Стьярнан
Футбол. Еврокубки
22:00
Будучност
Малишево
Футбол. Еврокубки
22:00
Сараево
Актобе
Футбол. Еврокубки
17.07
Эгнатия
Борац Б-Л
П 1:4
Футбол. Еврокубки
17.07
Ларн
РФШ
Футбол. Еврокубки
17.07
Крусейдерс
Карнарвон
П 7:8
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:01 (мск), источник: Sport24

Азмун ищет новый клуб, «Зенит» подписывает участника Евро. Трансферы и слухи дня

Главное к утру.

Краснодар
Локомотив
ЦСКА
Олимпиакос П
Зенит
Торино
Атлетико
Манчестер Сити
Байер
СевильяПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Sport24

Что в России

«Краснодар» оформил трансфер защитника «Сан-Паулу» Диего Косты

Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФК "КРАСНОДАР"

«Краснодар» объявил о переходе бразильского защитника Диего Косты.

Клуб подписал с бывшим футболистом «Сан-Паулу» контракт до июня 2029 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 7,5 млн евро.

В составе «Сан-Паулу» 24-летний Коста провел в общей сложности более 160 матчей и забил 5 голов.

«Локомотив» сделал предложение экс-форварду «Динамо» Клинтону Н'Жи

Источник: РИА "Новости"

Бывший нападающий московского «Динамо» Клинтон Н'Жи может вернуться в РПЛ.

Как сообщает Africafoot, интерес к 30-летнему камерунцу проявляют три клуба, среди которых московский «Локомотив». Также на вингера претендуют катарская «Аль-Гарафа» и турецкий «Адана Демирспор».

«Локо» предлагает Н'Жи двухлетний контракт, также же предложение ему сделала «Аль-Гарафа». Сам игрок хочет присоединиться к клубу, который гарантирует ему место в стартовом составе.

Клинтон сейчас является свободным агентом. Ранее он покинул «Сивасспор» в связи с истечением срока действия контракта.

«Олимпиакос» интересуется защитником ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

«Олимпиакос» проявляет интерес к защитнику ЦСКА Виллиану Роше, сообщают греческие СМИ.

Клуб из города Пирей хочет укрепить центр обороны и заинтересовался 29-летним бразильцем.

Как пишет NewsIT, стоимость трансфера Роши может составить 4 млн евро.

Роша выступает за ЦСКА с 2022 года, провел в составе армейцев 68 матчей (6 голов, 4 голевые передачи). Контракт игрока с красно-синими рассчитан до конца сезона 2024/25 с опцией продления на год.

В Италии сообщили, что Иван Илич перешел в «Зенит»

Источник: Agency/Getty Images

Итальянский журналист Николо Скира сообщил о переходе полузащитника Иван Илича из «Торино» в «Зенит».

По информации источника, трансфер оформлен и подтвержден.

Сумма перехода составила 25 млн евро c учетом бонусов. Контракт игрока сборной Сербии рассчитан до 2029 года, а зарплата составит 5 млн евро в год, включая бонусы.

23-летний Илич выступает за «Торино» 48 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.

На прошедшем чемпионате Европы Илич сыграл в трех матчах и отметился голевым пасом.

Что в Европе

«Атлетико» готов арендовать у «Ман Сити» Альвареса с обязательством выкупа за 70 млн евро

Источник: Reuters

«Атлетико» этим летом потерял Альваро Морату и Мемфиса Депая, поэтому мадридский клуб намерен укрепить линию нападения.

Как сообщает TyC Sports, «матрасники» надеются подписать нападающего «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиана Альвареса. Сам игрок устал быть запасным в английском клубе и недавно попросил боссов «Сити» выставить его на трансфер. По слухам, Альварес хочет присоединиться к «Атлетико». По информации Mundo Deportivo, в планах мадридского клуба — арендовать игрока с обязательством выкупа за 70 млн евро следующим летом.

В «Манчестер Сити» готовы отпустить игрока, но пока не ясно, сколько манкунианцы хотят за него получить и готовы ли они ждать выплаты целый год.

За два сезона в «Манчестер Сити» Альварес забил 36 голов и сделал 18 результативных передач в 103 играх.

Азмун покинет «Байер» этим летом. «Севилья» сохраняет интерес к иранцу

Источник: AP 2023

«Севилья» сохраняет интерес к нападающему «Байера» и сборной Ирана Сердару Азмуну, сообщает инсайдер Николо Скира.

Отмечается, что Азмун покинет леверкузенский клуб в летнее трансферное окно. На днях главный тренер «Байера» Хаби Алонсо отстранил Сердара от тренировок с основной командой, поскольку тот пропустил занятие без предупреждения.

В сезоне-2023/24 Азмун выступал на правах аренды в составе «Ромы». «Волки» не стали выкупать контракт форварда за 12,5 млн евро.

Автор: Николай Соников

Читайте также от «Sport24»
Жена футболиста сборной Украины показала сексуальную фигуру: горячие фото в купальнике Елизаветы Судаковой
«Фигура — отвал всего. Жаришка». Загитова выложила фото в купальнике, показав себя и спереди, и сзади
Российская гимнастка показала классную фигуру в купальнике на отдыхе в Турции: мастер спорта Полина Камалеева
«Украсит любой номер журнала MAXIM». Сочные фото в купальнике российской фигуристки Бетины Поповой
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь