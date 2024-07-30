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11:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Оренбург» подписал защитника «Галатасарая», Калафьори перешел в «Арсенал», Чалов едет в ПАОК?

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

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Источник: РИА "Новости"

Чалов станет игроком ПАОКа?

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в ближайшее время станет игроком ПАОК, сообщает Sport24.gr. По информации источника, команды находятся в завершающей стадии переговоров. 26-летний форвард во вторник, 30 июля, прибудет в Салоники. Сообщается, что он будет выступать за греческую команду под девятым номером.

Чалов — воспитанник ЦСКА. За основной состав красно-синих форвард выступает с 2017 года.

В прошлом сезоне Чалов провел 41 матч во все турнирах, забил 16 мячей и отдал пять результативных передач.

Обмена Пиняева на Соболева не будет?

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии для «СЭ» отреагировал на слухи о возможном обмене полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева на нападающего «Спартака» Александра Соболева. Ранее об этом сообщил агент Тимур Гурцкая в шоу «Это футбол, брат».

По его словам, окружение Пиняева «вынуждает» игрока перейти в «Спартак»: взамен «Локомотив» может получить Соболева, который «точно уйдет» от красно-белых.

Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

«Это слухи и вброс, не более того», — сказал Нагорных «СЭ».

Напомним, 23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что Соболев отстранен от тренировок с основным составом.

19-летний Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

Исмаэл — в «Ахмате»

Теперь официально: бывший полузащитник «Ахмата» Исмаэл Силва вернулся в грозненский клуб, сообщает пресс-служба команды. 29-летний бразилец подписал контракт по схеме «1+1».

Ранее Силва уже выступал за «Ахмат» с 2017 по 2021 год. Он провел за команду 114 матчей, забил семь голов и сделал 17 результативных передач. С 2021 года полузащитник играл за «Аль-Файсали» из Саудовской Аравии.

Источник: AFP 2023

Куда перейдет Маркиньос?

Венгерский журналист издания Nemzeti Sport Бенефито Бензе сообщил «СЭ», что полузащитник «Ференцвароша» Маркиньос не отправился с командой на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против валлийского «Нью Сэйнтс». «Маркиньос не полетел с командой на матч», — сказал Бензе.

Ранее СМИ писали о переговорах «Спартака» и «Локомотива» по трансферу игрока. «СЭ» сообщал, что Маркиньос склоняется к переходу в «Локомотив». Но в дальнейшем переговоры с железнодорожниками зашли в тупик, отмечает инсайдер Иван Карпов.

В прошедшем сезоне Маркиньос сыграл 48 матчей за «Ференцварош» во всех турнирах, забил семь голов и сделал десять результативных передач.

Караташ — в «Оренбурге»

«Оренбург» объявил о переходе защитника «Галатасарая» Казымджана Караташа. 21-летний футболист будет выступать за российскую команду до окончания нынешнего сезона.

Караташ провел сезон-2023/24 в «Анкарагюджю» на правах аренды. Футболист принял участие в 24 матчах и не отметился результативными действиями.

Самородов — в «Ахмате»

Форвард «Актобе» и сборной Казахстана Максим Самородов перейдет в «Ахмат», сообщает Sport24.

По данным источника, сумма трансфера составит 1 миллион евро. Соглашение будет рассчитано на четыре года. В середине недели футболист пройдет медосмотр в Грозном.

В текущем сезоне Самородов провел в чемпионате Казахстана 12 матчей, забил пять голов и отдал две передачи.

Источник: AP 2023

Навас — в «Монце»

Вратарь Кейлор Навас заключил соглашение с «Монцей», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. На этой неделе костариканец пройдет медосмотр.

37-летний вратарь на данный момент является свободным агентом после истечения срока действия контракта с «ПСЖ».

За парижан он провел 114 матчей. Ранее Навас выступал за «Реал», «Леванте», «Ноттингем Форест», «Саприссу» и «Альбасете».

Калафьори — в «Арсенале»

Защитник «Болоньи» Риккардо Калафьори перешел в «Арсенал», сообщает пресс-служба английского клуба. Сроки соглашения с 22-летним итальянцем не уточняются.

Калафьори выступал за «Болонью» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 защитник забил два гола и сделал пять результативных передач в 33 матчах за команду во всех турнирах.

«Барселона» нацелилась на Ольмо

«Барселона» продолжает общаться с окружением полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо, сообщает журналист Фабрицио Романо. По данным источника, каталонцы готовят новое предложение по футболисту. Сторонам необходимо согласовать сумму компенсации.

В прошлом сезоне хавбек в 25 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах забил восемь голов и сделал три голевые передачи.

Хиль — в «Жироне»

Форвард «Тоттенхэма» Брайан Хиль перешел в «Жирону» на правах аренды, сообщает пресс-служба испанского клуба. 23-летний испанец будет выступать за каталонцев до конца сезона-2024/25.

Хиль играл в Испании за «Севилью», «Леганес», «Эйбар» и «Валенсию». В прошлом сезоне вингер провел 12 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: AFP 2023

Суле переходит в «Рому»

Форвард «Ювентуса» Матиас Суле близок к переходу в «Рому», сообщает журналист Николо Скира. По сведениям источника, 21-летний аргентинец подпишет контракт до лета 2029 года.

В прошедшем сезоне Суле был арендован «Фрозиноне». На его счету 11 голов и три результативные передачи в 39 матчах.

Автор: Семен Волков

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