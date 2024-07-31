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14:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Вендела в «Галатасарай»

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Петербургский футбольный клуб «Зенит» отклонил последние предложения стамбульского «Галатасарая» по покупке Вендела и согласится отпустить бразильского полузащитника только в случае предложения, сопоставимого по условиям с трансфером Малкома, сообщил источник РИА Новости.

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Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Вендела в «Галатасарай» | Источник: Спорт РИА Новости

Как ранее заявил РИА Новости председатель правления клуба Александр Медведев, «Зенит» продал Малкома в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

«Галатасарай» несколько раз увеличивал сумму, которую готов заплатить за Вендела, — отметил источник. — Только связка Вендел — (Максим) Глушенков в первых матчах сезона произвела сильное впечатление на всех болельщиков, включая Алексея Миллера. А мнение главы «Газпрома» является решающим в «Зените» при проведении любого трансфера. Если Вендела и продадут, то только в случае получения предложения из саудовской лиги, сопоставимого с трансфером Малкома«. “Зенит” не испытывает острой необходимости в пополнении бюджета за счет трансферов, а связка Вендел — Глушенков сейчас определяет игру в атаке. Не просто так в кубковом матче с “Факелом” Сергей Семак выпустил их на замену одновременно, хотя ситуация на поле этого не требовала».

Ранее отмечалось, что «Галатасарай» предлагал «Зениту» за Вендела 22 миллиона евро.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Его соглашение с петербургским клубом рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне он отметился одним голом и шестью результативными пасами в трех матчах.

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