Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Вендела в «Галатасарай»

«Галатасарай» несколько раз увеличивал сумму, которую готов заплатить за Вендела, — отметил источник. — Только связка Вендел — (Максим) Глушенков в первых матчах сезона произвела сильное впечатление на всех болельщиков, включая Алексея Миллера. А мнение главы «Газпрома» является решающим в «Зените» при проведении любого трансфера. Если Вендела и продадут, то только в случае получения предложения из саудовской лиги, сопоставимого с трансфером Малкома«. “Зенит” не испытывает острой необходимости в пополнении бюджета за счет трансферов, а связка Вендел — Глушенков сейчас определяет игру в атаке. Не просто так в кубковом матче с “Факелом” Сергей Семак выпустил их на замену одновременно, хотя ситуация на поле этого не требовала».