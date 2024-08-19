Глава «Зенита» Медведев: давление на судей оказывает спортивный директор «Оренбурга»

Напомним, в матче с «Ростовом» «Оренбург» уступил, ведя по ходу встречи 2:0 и пропустив решающий мяч на четвёртой добавленной минуте. Также в первом тайме ростовчане не реализовали пенальти. После матча Андреев, выйдя из подтрибунного помещения, применил физический контакт к одному из рефери, а затем иронично «поздравил» главного судью встречи Безбородова с победой «Ростова».