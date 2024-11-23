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На «Матч ТВ» объяснили, почему «Зениту» поставили логотип «Спартака» на графике перед началом матча с «Оренбургом»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин принес извинения по поводу ошибочной графики в трансляции матча 16-го тура РПЛ «Оренбург» — «Зенит».

Источник: Sport24

«Оренбургу» и «Зениту» поставили логотип «Спартака» на графике во время демонстрации стартовых составов на канале «Матч Премьер». Во время показа расписания тура у четырех клубов появился логотип «Спартака», еще у пяти — эмблема московского «Динамо».

«Уважаемые зрители! Сегодня перед стартовым матчем дня 16-го тура РПЛ произошел программный сбой на графической станции подрядной организации — партнера по оформлению трансляций. Из-за этого некоторые эмблемы клубов отображались в эфире некорректно. Причиной сбоя послужило одновременное открытие нескольких архивных файлов из базы данных.

По итогам данного эпизода, оператор графики отстранен подрядчиком от эфирной работы, а наши специалисты предпринимают необходимые усилия для стабильной работы системы на следующих трансляциях. Приношу вам извинения за произошедшую ситуацию», — написал Тащин в своем телеграм-канале.

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