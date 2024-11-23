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«Зенит» вырвал победу у «Оренбурга» в матче чемпионата России

Единственный гол на шестой компенсированной ко второму тайму минуте забил Александр Ерохин.

Источник: РИА "Новости"

ОРЕНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Футболисты «Зенита» обыграли «Оренбург» со счетом 1:0 в гостевом матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол на шестой компенсированной ко второму тайму минуте забил Александр Ерохин.

На первой компенсированной минуте из-за офсайда был отменен гол футболиста «Зенита» Лусиано Гонду.

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков провел первый матч в чемпионате страны после восстановления от травмы, полученной в начале октября. В заявке «Зенита» на матч отсутствовали бразильцы Вендел и Родригао.

«Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 16 матчах. «Оренбург» с 8 очками идет на последнем, 16-м месте.

В следующем матче «Зенит» 1 декабря примет самарские «Крылья Советов», «Оренбург» днем ранее сыграет в гостях с тольяттинским «Акроном». 27 ноября «Зенит» на выезде проведет ответный матч ¼ финала «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России против грозненского «Ахмата». Первую встречу сине-бело-голубые выиграли со счетом 3:0.

Оренбург
0:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
23.11.2024, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Сергей Семак
Голы
Зенит
Александр Ерохин
(Нуралы Алип)
90+6′
Составы команд
Оренбург
99
Николай Сысуев
8
Иван Башич
38
Артем Касимов
22
Матиас Дамиан Перес
6
Мохаммад Горбани
18
Александр Коваленко
31′
38′
81
Максим Сидоров
35
Казымджан Караташ
79′
31
Георгий Зотов
80
Джимми Марин
89′
16
Хорди Томпсон
9
Брайан Мансилья
89′
96
Алексей Барановский
10
Саид Сахархизан
57′
20
Дмитрий Рыбчинский
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
27
Нино
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
25
Страхиня Эракович
42′
31
Густаво Мантуан
17
Андрей Мостовой
60′
32
Лусиано Гонду
67
Максим Глушенков
79′
21
Александр Ерохин
7
Александр Соболев
19′
46′
30
Матео Кассьерра
24
Педро
79′
9
Виктор Гимарайнс Артур
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
15
3
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
6
13
Фолы
4
3
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Оренбург
Премьер-лига: таблица и календарь