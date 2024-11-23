«Зенит» вырвал победу у «Оренбурга» в матче чемпионата России

ОРЕНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Футболисты «Зенита» обыграли «Оренбург» со счетом 1:0 в гостевом матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единственный гол на шестой компенсированной ко второму тайму минуте забил Александр Ерохин.
На первой компенсированной минуте из-за офсайда был отменен гол футболиста «Зенита» Лусиано Гонду.
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков провел первый матч в чемпионате страны после восстановления от травмы, полученной в начале октября. В заявке «Зенита» на матч отсутствовали бразильцы Вендел и Родригао.
«Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 16 матчах. «Оренбург» с 8 очками идет на последнем, 16-м месте.
В следующем матче «Зенит» 1 декабря примет самарские «Крылья Советов», «Оренбург» днем ранее сыграет в гостях с тольяттинским «Акроном». 27 ноября «Зенит» на выезде проведет ответный матч ¼ финала «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России против грозненского «Ахмата». Первую встречу сине-бело-голубые выиграли со счетом 3:0.