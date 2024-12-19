РУСАДА в осенней части сезона РПЛ чаще всего проверяло на допинг футболистов «Локомотива»

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с сентября по ноябрь 2024 года чаще других проводило тестирование футболистов московского «Локомотива». Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
В осенней части сезона были проверены на допинг шесть игроков «Локомотива». Тестирование прошли Сергей Пиняев, Илья Самошников, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов (второй раз в 2024 году), Дмитрий Воробьев и Илья Лантратов (второй раз в 2024 году).
РУСАДА с сентября по ноябрь проверило на допинг 23 футболистов Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), в том числе четыре — из московского «Спартака», по три игрока из московского «Динамо» и самарских «Крыльев Советов», по два — из петербургского «Зенита», грозненского «Ахмата» и «Краснодара», а также одного игрока из московского ЦСКА.
Всего в 2024 году РУСАДА провело тестирование 54 футболистов РПЛ, из которых 40 — по одному разу.
В 2023 году РУСАДА чаще всего проверяло на допинг игроков «Спартака» (12). Всего в прошлом году было протестировано 113 футболистов РПЛ.