РУСАДА в осенней части сезона РПЛ чаще всего проверяло на допинг футболистов «Локомотива»

РУСАДА с сентября по ноябрь проверило на допинг 23 футболистов Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), в том числе четыре — из московского «Спартака», по три игрока из московского «Динамо» и самарских «Крыльев Советов», по два — из петербургского «Зенита», грозненского «Ахмата» и «Краснодара», а также одного игрока из московского ЦСКА.