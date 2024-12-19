Федорищев заявил, что «Зенит» не занимается подкупом судей в российском футболе

ТАСС, 19 декабря. Петербургский футбольный клуб «Зенит» не имеет отношения к подкупу арбитров. Об этом в эфире телеканала «Тольятти 24» заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Ранее Федорищев заявил о наличии коррупции в судействе российского футбола. Одной из проблем, по словам главы региона, является «дополнительное финансирование судейского корпуса вне зарплат», вторая проблема — «преференции во время судейства в отношении одной из команд».
«Я знаю точно, что “Зенит” такой деятельностью не занимается, — сказал Федорищев. — Команда уважаемая, профессиональная. Там прозрачные и чистые правила футбола».
26 ноября Федорищев сообщил, что самарские «Крылья Советов» имеют долг в размере 36 млн рублей, средства якобы предназначались «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола». 2 декабря губернатор Самарской области направил в правоохранительные органы заявление о проверке деятельности агентских групп в российском футболе по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ст. 285.1 (нецелевое расходование бюджетных средств), ст. 159 (мошенничество) и ст. 160 (присвоение или растрата).